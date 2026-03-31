„Ztratil trpělivost a prozradil se.“ Majitel Seznamu se prořekl, všímá si expert

„Inženýr Andrej Babiš je nejprolhanější premiér na světě, alespoň co se demokratických zemí týče, ze kterých mohu čerpat data,“ objevilo se v pondělí na webu Seznam Zprávy.
Obsah příliš nepřekvapil, mediální dům vede s Andrejem Babišem válku dlouhodobě. A ten si nenechává nic líbit.
„Od začátku roku sledujeme u Seznam Zpráv a Novinek něco, co už dávno není běžná novinářská kritika. Je to otevřené tažení proti naší koaliční vládě,“ zaznělo v jeho tradičním víkendovém videu. „Intenzita, tón, výběr témat, způsob podání, podprahové manipulace, účelové titulky, zkreslování reality – to jsou Seznam Zprávy, Novinky a Právo,“ dodal.
Zmínil třeba text s titulkem „Vláda přepsala rozpočet, sekera je ještě větší než za Stanjury“. V něm podle premiéra vůbec nebylo reflektováno, že Stanjurův rozpočet byl podvodný a pokud by v něm byly zaneseny všechny příjmy a výdaje, byla by
„sekera“ o mnoho desítek miliard vyšší.
Další zvýšení aktivity podle něj bylo možné pozorovat kolem protivládní demonstrace na Letné, o které jen Novinky napsaly za jediný den devět článků.
A v dalším týdnu potom Novinky přišly s kritickou sérií Sto dní vlády, kde bylo úřadování Babišova kabinetu prezentováno jako chaos, nebo naopak jako plánovaná likvidace demokracie.
Premiér podotkl, že v případě Fialovy vlády žádné takové obsáhlé účtování po sto dnech nebylo, dokonce plnění jejího programu nebylo takto komplexně vyhodnocováno nikdy.
A nejnověji Babiše rozzuřil titulek na seznamáckém webu Novinky.cz, podle kterého v pondělí nařídil úředníkům vyvěšovat státní vlajky, i když ještě nebyl schválen zákon, který vyhlašuje 30. březen jako Den vlajky.
Tomáš Kňourek, mediální expert a bývalý místopředseda Rady Českého rozhlasu, pro ParlamentníListy.cz k věcné podstatě sporu o kvalitě žurnalistiky poznamenává: „Bývalý premiér a jeho ekipa takové výtky neměli. Proč asi? Ať Seznam a jeho
filiálky zveřejní, jaké částky od státních institucí tehdy dostávaly,“ nabádá.
Andreje Babiše lze podle něj lidsky chápat, protože s celou rodinou už mnoho let žije pod veřejných drobnohledem, který se aktérům kampeličkové, bitcoinové či dozimetrové kauzy zcela vyhnul.
„Dokonalým příkladem budiž „tvorba“ jisté Karoliny Brodníčkové ze serveru Novinky.cz, která se zaměřuje především na primitivní dehonestaci politiků současné vládní koalice, a naopak servilitu k opozici. Až k pláči byl třeba její nedávný štěk s titulkem „Babišův kabinet rozjel personální čistky“, kde tvrdí, že „konání ministrů sleduje celá řada odborníků se znepokojením“. No a jako jediný „odborník“ v textu vystupuje jakási Eliška Vozníková z Hnutí Duha, nechvalně to známé údajně ekologické neziskovky. Takových příkladů jsou desítky. Svědčí o tom, že nejde o proklamovanou mediální kontrolu vlády, což považuji za přirozené a správné, ale o otevřený boj proti vládě poté, co ještě nebyly rozdýchány výsledky voleb,“ uvádí pro příklad.
Pan majitel ztratil trpělivost
Mezi Babišem a Seznamem to více zajiskřilo, když premiér v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz připomněl, že web těžko může být politicky nezávislý, když má třímilionovou barterovou smlouvu s Pražským hradem, a Seznam na něj podal žalobu.
Pondělní vzkaz se však vymykal tím, že jej sepsal osobně majitel společnosti Seznam Ivo Lukačovič. A do Babiše se pustil způsobem, jaký na úrovni majitel médií- ministerský předseda Česko nepamatuje.
„Ukázalo to, že král je nahý. Ztratil trpělivost a de facto prozradil, že Seznamu a Novinkám skutečně chybí nestrannost a objektivita,“ poznamenává pro ParlamentníListy.cz Tomáš Kňourek.
O zoufalství podle něj svědčí zejména výrok o Babišovi jako nejprolhanějším premiérovi na světě, dovozený na základě počtu soudních rozhodnutí. „Proboha, co je to za argument? Soudil se snad někdo s Petrem Fialou, že lhal voličům, že nebude zvyšovat daně? Nebo kvůli jiným velkohubým slibům, které nakonec bezostyšně porušil?“ dává srovnání.
K meritu sporu mezi Babišem a Seznamem dodává, že Lukačovičův mediální dům o premiérovi obvykle vysloveně nelže. „Na to si celkem dávají pozor. Metodou jejich práce jsou především pečlivá selekce těch správných témat, zdrojů, „expertů“, potírání nevhodných informací a jejich nositelů či bulvarizace textu související s pronikáním publicistických prvků do zpravodajských textů,“ vysvětluje.
Úpadek profesionality je podle něj patrný ve všech médiích, ale Seznam má na mediální scéně přece jen speciální pozici. „Jeho produkty čtou miliony lidí, a jak už jsem naznačil, redaktoři oplývají značným nadáním, jak manipulovat davy,“ dodává Kňourek.
Firmu ve Švýcarsku má přece kdekdo
„Babišovy opakované lži o Seznamu, o našich médiích a o mně osobně vnímám jako vyhrožování. Nejedná se o nic jiného, než že se úřadující premiér země snaží zastrašit svobodná a nezávislá média a přimět je, aby rezignovala na zásady kritické a svobodné žurnalistiky,“ psal mimo jiné majitel Seznamu.
Mohlo jít o reakci na Babišova víkendová prohlášení, že Lukačovič využívá agresivní žurnalistiku ke svým obchodním zájmům. „Pan Lukačovič evidentně používá svá média jako zbraň proti vládě s jediným cílem – útočit za každou cenu a k útoku použít i sebemenší maličkost či přešlap,“ řekl premiér.
Babiš zmínil, že chování seznamáckých médií se přiostřilo v okamžiku, kdy začal poukazovat, že si Lukačovič nechal vyplatit dividendy v hodnotě šest miliard přes firmu zřízenou na Kypru, čímž obešel patnáctiprocentní české zdanění takových transakcí. A jak premiér doplnil, po kritice pan Lukačovič „zaparkoval“ firmu ve švýcarském kantonu Zug, vyhlášeném svými zvláštními daňovými pravidly.
To však Lukačovič v článku rozporoval. Seznam je podle něj česká firma a vždy byla. Že společnost Masaryk Holding A.G., formální mateřská společnost Seznamu, má daňový domicil ve Švýcarsku, podle něj nic neznamená.
„Masaryk Holding, A.G. je sice malá, ale zcela plnohodnotná investiční skupina. Stejně jako například skupina KKCG Karla Komárka sídlící taktéž ve Švýcarsku, či PPF sídlící v Nizozemsku, nebo skupina CSG, která má sice v názvu přímo slovo Czechoslovak, ale vlastnickou firmu má taktéž v Nizozemsku. S výjimkou několika mála podnikatelských solitérů mají svoji mateřskou firmu v zahraničí prakticky všechny velké české investiční skupiny,“ protestoval.
Pro zdanění dividend to ale nic neznamená. „I kdybych společnost Masaryk Holding založil kdekoli jinde, v Burkina Fasu jako v Česku, při výplatě dividend ze Seznamu do mateřské firmy by taková platba byla osvobozena od srážkové daně,“ dodává.
Od Fialy stovky milionů, proti Babišovi dopisy šéfredaktorů
Babiš ale zmínil ještě druhý důvod, proč podle něj Lukačovičova média (ale i jiné mediální domy) útočí na vládu. Předcházející Fialův kabinet totiž rozděloval vybraným médiím stovky milionů v rámci nejrůznějších propagačních a komunikačních projektů, od „Deštníku proti chudobě“ po „Česko informuje“. Všechny tyto penězovody z veřejných zdrojů nová vláda ukončila.
Babišovo vystoupení ještě během víkendu zmobilizovalo šéfredaktory obou médií, kteří společně a jednohlasně ujistili, že jejich redakce fungují zcela nezávisle a jako seriózní média. „Babišovi se nelíbí právě tato usvědčující přesnost, ale dělat práci takto je role médií, která kontrolují lidi u moci podle pravidla „padni komu padni“, podepsali Petr Šabata a Miroslav Benč.
„Ani jedovaté výlevy vycházející ze světa Andreje Babiše, ani pokusy zatáhnout obě média do politického zápasu, ani snaha je znevěrohodnit ale nezmění úsilí Novinek a Práva v seriózní novinářské práci vytrvat,“ ujistili na závěr.
Ještě během neděle pak na jejich podporu vyšlo „Prohlášení šéfredaktorů českých médií“. Podepsalo jej celkem 21 vedoucích mediálních pracovníků, třeba z České televize hned dva vedoucí redakcí (Michal Kubal za zpravodajskou redakci a Michal Dusík za sportovní kanál) a z Českého rozhlasu dokonce tři. Nechyběli pánové Benč a Šabata, na jejichž podporu byla akce organizována, doplněni také o třetího z šéfredaktorů Lukačovičova mediálního domu Roberta Čásenského.
Mezi dalšími signatáři byli Martin Bartkovský z Reflexu i Erik Tabery z Respektu, vícenásobně byly zastoupeny mediální domy Zdeňka Bakaly Economia i CNC Daniela Křetínského. Také Hlídací pes, financovaný přes Nadační fond na podporu nezávislé žurnalistiky a další grantové projekty.
„Svobodná a nezávislá média jsou nezbytnou součástí každé demokratické společnosti. Zajišťují i veřejnou kontrolu státní moci a každý demokratický politik by měl takovou kontrolu snést,“ píší šéfredaktoři a končí výzvou premiéru Babišovi i dalším, aby respektovali svobodnou, nezávislou a kritickou žurnalistiku.
„Takové věci obvykle bývají iniciativou nějaké organizace. Všimněte si, že Čenda (Robert Čásenský, šéfredaktor webu Seznam Zprávy, pozn. red.) je spoluzakladatelem Mezinárodního tiskového institutu. Takže je možné, že to prostě navrhnul a už to jelo," sdělil ParlamentnímListům.cz dlouholetý mediální hráč s vhledem do trhu.
Slova o svobodné, nezávislé a kritické žurnalistice ale mnohým připomněla praktiky z časů Fialovy vlády, kdy byly nepohodlné weby vypínány, a ještě se vláda vymlouvala, že její výzva k jejich vypnutí byla pouhým nezávazným doporučením správcům sítí.
„Pamatujete si, jak pan premiér a komplet bývalá vláda blokovali weby, vyráběli reklamy, které nám vysvětlovali, co nemáme sledovat, "proč by lhali", neustále nějaká média nálepkovali jako dezinformační a dokonce připravovali financování vládě nakloněných "demokratických" médií? Tak to všechno bylo naprosto v pořádku. Tihle politici měli na to demokratické právo. To dá přeci rozum,“ komentoval výzvu šéfredaktorů ironicky Daniel Vávra ze Společnosti pro obranu svobody projevu.
S novým premiérem se ale hned sepisují „petice, že politici nemají právo kritizovat ulhaná média, protože je to konec demokracie“.
Marek Stoniš, odvolaný předchůdce Martina Bartkovského v čele Reflexu, také marně vzpomínal, jaké společné prohlášení šéfredaktorů vznikalo, když Fialova vláda nechávala vypínat nezávislé weby (soud později konstatoval, že protiprávně), veškerou kritiku své politiky označovala za „proruskou“ a k jejímu potírání zřizovala speciální odbory na Úřadě vlády i ministerstvu vnitra.
„Stačilo jedno relevantní vyjádření premiéra Babiše k aktivismu Seznam Zprávy a Novinek a kolektivní hysterický patos o útoku vlády na mediální svobodu a nezávislost (nevíte, odkdy jsou například ČT a ČRo nezávislé?) jede na plné obrátky,“ poznamenává Stoniš.
Kuriózní dohrou podpisové akce za svobodu a nezávislost pak byl internetový lynč několika šéfredaktorů, které redaktorka Deníku N na síti X vyhlásila s dotazem, proč jejich podpisy pod prohlášením chybí.
Lukačovič: Já jsem zásadově ukotvený člověk
Až do té doby šlo o standardní přestřelku. Podobný „dopis šéfredaktorů“ vznikl už v lednu proti Petru Macinkovi, s velmi podobným petičním archem.
Vstup samotného majitele Seznamu je ale novinkou. Ivo Lukačovič mediální či politické dění komentuje jen výjimečně. Naposledy v roce 2024, když mluvil o tom, že Seznam Zprávy se možná až příliš dostaly pod vliv levicově liberální ideologie, a měly by se „nakolejit“ zpátky.
Nyní však jím podepsaný článek ohlásil poněkud jiný program. „Kdyby mě Andrej Babiš lépe znal, pochopil by, že jsem zásadově ukotvený člověk, který vnímá svobodnou žurnalistiku jako nezbytnou součást demokracie. Lži, které premiér o Seznamu a o mé osobě neustále šíří, mi potvrzují, že mnou vlastněná média dělají svoji práci dobře. A to hlavní, co jako jejich majitel mohu dělat, je stát za nimi a nadále je podporovat v jejich práci. Andrej Babiš si neuvědomuje, že genetickým kódem silných morálních zásad je prostoupen celý Seznam, včetně jeho zpravodajských redakcí,“ psal Lukačovič.
Firma je podle něj „semknutá a zdravě odhodlaná“, a dodal varování před „autoritářskými tendencemi“ a hrozbou „odklonu země od jejího západního směřování“. Volba slov, odpovídajících tradičnímu slovníku liberálně demokratické ideologie, byla završena závěrečnou vizí.
V ní se Seznam Zprávy stávají místo „ořezaných“ veřejnoprávních médií hlavním majákem odporu proti Babišově vládě.
Tomáš Kňourek si ale nemyslí, že by Kavčí hory selhávaly ve své propagandistické roli hlavního strážce pravdy a lásky. „Možná se Seznam a spol. i tímto záměrem chce stát údernou pěstí všeobjímající pravdy a věčné lásky. Ale hlavně by nám všem měl říct, které hodnoty to jsou, a kdo a jakými způsoby je změří,“ domnívá se.
Hodnotu má podle něj pro Seznam především ta třímilionová PR smlouva s Pražským hradem, na jejímž základě se veřejnost dovídá, jaký volnočasový zážitek si prezident právě dopřává. „ Když pravidelně víme, co Petr Pavel dokáže, kde cestoval, s kým poklábosil, co ochutnal či jaký vehikl řídil, všem se nám za naše peníze určitě žije lépe,“ poznamenává bývalý radní Českého rozhlasu.
