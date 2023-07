15 let byl v ODS, zažil všechno. Co řekl o straně teď si Fiala za rámeček nedá

MONITORING „Za Václava Klause bylo jasně dané směřování strany,“ říká bývalý poslanec za ODS Boris Šťastný v rozhovoru pro XTV. Strana se změnila a podle Šťastného už se tam, kde kdysi bývala, nevrátí. Manželství pro všechny by se tehdy ani nedostalo do Sněmovny. ODS by měla bojovat na národní identitu, nyní je „euronaivistická“. A postrádá skutečného lídra. Koalice s Piráty je pro Šťastného stejně nepředstavitelná jako koalice s komunisty.

Hostem pořadu XTV byl lékař, bývalý poslanec za ODS Boris Šťastný. Členem strany byl 15 let. Nyní už ve straně není přes 10 let a popis strany jako „liberálně-konzervativní a pravicové strany“ jí podle jeho názoru už také neodpovídá. Lidé z konzervativního proudu ve straně buď nejsou nebo se neprojevují. „Dnes už ne. Když jsem vstupoval do ODS, to bylo na přelomu let 1997/98, tak jsem patřil k tomu konzervativnímu proudu. Hodně lidí, kteří tyto myšlenky zastávali, tak buď v ODS už nejsou, nebo jsou, ale neozývají se, ať už proto, že jsou upozaděni, nebo možná naopak mají tak vysoké funkce, že se jim nevyplatí něco říct,“ vysvětlil Šťastný.

„Strana se obrovsky změnila,“ prohlásil lékař. Původní věci, za kterými ODS stála, jako například malý a levný stát nebo zodpovědnost jednotlivce za sebe sama či nízké daně, to už neplatí. Šťastný tak vnímá obrovský ideový posun strany, kdy se ODS přesunula spíše do středu politického spektra a začala se spojovat s „levicovými“ stranami. „Myslím si, že ODS už se nikdy nevrátí tam, kde byla,“ vyjádřil bývalý člen ODS svou domněnku o budoucím směřování strany.

Anketa Vadí vám, že ČT vysílá „komunistické“ seriály jako Chalupáři nebo Nemocnice na kraji města? Vadí 4% Nevadí 92% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 4306 lidí

„Když já jsem býval v ODS, tak jsme volby vyhrávali bez jakýchkoliv koalic,“ vzpomenul Šťastný. V Praze kdysi strana mívala přes 50 % a v celé ČR okolo 30 %. „Dnes musí poskládat ODS koalici se středovými a s levicovými stranami, aby mohla vládnout,“ podotkl Šťastný.

Moderátorka namítla, zda o současné konzervativnosti strany nevypovídá to, že u manželství pro všechny ve Sněmovně v prvním čtení byli poslanci ODS vesměs proti, a naopak hlasovali pro zakotvení pojmu manželství v Ústavě jako svazku muže a ženy. Šťastný na to odpověděl, že za jeho dob by se tyto zákony do Sněmovny ani nedostaly. „Víte, já si myslím, že v těch dobách, o kterých jsem mluvil, by se tyto zákony ani nedostaly do Sněmovny,“ řekl. Konzervativní část ODS dle jeho slov vždycky chápala manželství jako posvátný svazek pouze muže a ženy.

Jeho osobní názor na manželství pro všechny je takový, že manželství je svazkem muže a ženy. Respektuje však registrované partnerství a klidně by podpořil jeho právní úpravy. Odmítavě se však staví k adopci dětí stejnopohlavními páry. „Jako lékař a člověk znalý biologie vím, že život vznikne na principu svazku samce a samice. Člověk je savec, a úplně stejně tak, jak nemůže muž s mužem a žena se ženou zplodit dítě, tak se domnívám, že stát by tomu neměl napomáhat,“ vysvětlil svůj pohled na věc. Adopci dětí vnímá jako službu, jež by měla muži a ženě – kteří například ze zdravotního důvodu nejsou schopni zplodit vlastního potomka – umožnit dítě adoptovat. „Nedomnívám se, že existuje právo muže a muže adoptovat dítě, protože nejsou schopni ho spolu zplodit,“ doplnil Šťastný.

Z ODS podle Šťastného navíc zmizel „skutečný lídr“, který by sílu ODS vedl správným směrem v rámci ideových mantinelů, v nichž strana vznikla. A je si též vědom touhy po „reálném vládnutí“ v komunální politice, ve které se dle jeho slov musí dělat kompromisy. Kompromisy ODS musí dělat i v rámci vládní koalice. „No a samozřejmě kompromisy v rámci koalice. To je neoddiskutovatelné. Já bych si vůbec nedovedl představit, že by s Piráty někdy mohla vzniknout koalice ODS,“ poznamenal Šťastný, že za jeho dob by se proti tomu členská základna ODS postavila. „To prostě bylo nepředstavitelné. To je tak nepředstavitelné, jako udělat koalici s komunisty,“ poskytl Šťastný přirovnání. V tomto směru se nicméně ODS dle jeho slov bude vyvíjet i nadále, a bude dále vytvářet kompromisy v rámci reálného vládnutí.

Dalším tématem rozhovoru se stal rozpočet roku 2023 a jeho deficit. „Nejsem ekonom, ale šťastný nejsem,“ komentoval stávající situaci Šťastný. Opatření, která vláda předkládá, jsou podle něj nedostatečná anebo přicházejí pozdě. Se stále se zvětšujícími rozdíly mezi nízkopříjmovými, středněpříjmovými a vysokopříjmovými rodinami si stát neumí poradit.

S nedostatkem léků se v praxi Šťastný stále potýká. „My skutečně bojujeme o to, jaký lék napsat, a když ho napíšeme, tak se děje to, že lékárny nejsou schopny ho vydat,“ řekl lékař. Uznal však, že situace se oproti tomu, jak byla kritická, v posledních týdnech vylepšila.

Že některé léky jsou v jiných zemích, ale ne v Česku, to je dle něj dáno odlišnou regulací států v oblasti distribuce. „Tady kdysi se nastavil systém určitého soutěžení cen těch léčiv a ukazuje se, že SÚKL to nezvládá. Že výrobci v tom obrovském trhu posílají léky tam, kde to je pro ně lukrativnější,“ vysvětlil a dodal, že některé léky jistě vypadly i kvůli výpadkům ze zahraničí. Spíše by tuto otázku však vznesl na ministerstvo zdravotnictví.

Mezi jeho nové pacienty patří i bývalý prezident České republiky Miloš Zeman. „Naše klinika převzala Miloše Zemana do primární péče všeobecného praktického lékaře až po jeho odchodu z úřadu,“ poznamenal. Prezident je to dle jeho slov „velmi významný“, z hlediska procesu lékařské péče je však vše stejné. Klinika mezi pacienty dle slov Šťastného nedělá rozdíly a pokouší se o kvalitní péči.

