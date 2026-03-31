21 šéfredaktorů proti Babišovi: Podepsali jen vybraní, vychází najevo

Šéfredaktor serveru Aktuálně.cz Matyáš Zrno se ocitl pod palbou dotazů, proč se nepřipojil k výzvě části šéfredaktorů namířené proti Andreji Babišovi.
Zmíněná výzva vznikla jako reakce na opakovanou kritiku Andreje Babiše některých médií, především Seznam Zpráv, Novinek či deníku Právo. O nich tvrdí, že se posouvají k politickému aktivismu.
Autoři prohlášení zdůraznili, že svobodná média jsou klíčovou součástí demokratického systému a zajišťují kontrolu moci. Zároveň odmítli útoky na novináře a varovali, že podobná rétorika do demokratické společnosti nepatří.
Pod text se podepsalo celkem 21 šéfredaktorů a šéfredaktorek z různých médií, včetně České televize, Českého rozhlasu, Seznam Zpráv, Blesku nebo Respektu.
Proč Zrno nepřidal pod tuto výzvu svůj podpis, se jej na sociální síti X veřejně zeptala redaktorka Deníku N Markéta Boubínová. Jako odpověď uvedl, že důvod je prostý – nikdo ho k podpisu neoslovil.
Zároveň ale dodal i vlastní názor na samotné počínání předsedy vlády Andreje Babiše: „Pokud je potřeba veřejně vyjádřit názor na ten Babišův traktát, tak ho považuji za poněkud absurdní...“
Je to jednoduché milý Watsone... Autoři mi prohlášení neposlali ??>?— Matyas Zrno (@MatyasZrno) March 30, 2026
Pokud je potřeba veřejně vyjádřit názor na ten Babišův traktát, tak ho považuji za poněkud absurdní...
Zrnovo jméno se v posledních měsících objevuje v debatách o proměně serveru Aktuálně.cz. Ta přišla po odchodu části původního vedení i redakce.
Podle kritiků z mainstreamových médií se obsah serveru v některých ohledech posunul a otevřel prostor i jiným názorovým proudům než dříve. I proto jsou jeho kroky nyní více sledované a komentované.
Na kritiku médií ze strany Andreje Babiše, která mířila mj. i na server Seznam Zprávy, následně reagoval majitel Seznamu Ivo Lukačovič. Ten Babišova slova odmítl a varoval před tlakem na svobodná média i před možným autoritářským vývojem a změnou směřování země. „Inženýr Andrej Babiš je nejprolhanější premiér na světě, alespoň co se demokratických zemí týče, ze kterých mohu čerpat data,“ objevilo se v pondělí na webu Seznam Zprávy.
Lukačovič zároveň uvedl, že opakované útoky na média vnímá jako snahu oslabit jejich nezávislost a zastrašit redakce, aby rezignovaly na kritickou žurnalistiku.
Tomáš Kňourek, mediální expert a bývalý místopředseda Rady Českého rozhlasu, pro ParlamentníListy.cz k věcné podstatě sporu o kvalitě žurnalistiky poznamenal: „Bývalý premiér a jeho ekipa takové výtky neměli. Proč asi? Ať Seznam a jeho filiálky zveřejní, jaké částky od státních institucí tehdy dostávaly,“ nabádal.
Podle něj majitel mediálního domu „ztratil trpělivost“. „Ukázalo to, že král je nahý. Ztratil trpělivost a de facto prozradil, že Seznamu a Novinkám skutečně chybí nestrannost a objektivita,“ uvedl Kňourek.
O zoufalství podle něj svědčí zejména výrok o Babišovi jako nejprolhanějším premiérovi na světě, dovozený na základě počtu soudních rozhodnutí. „Proboha, co je to za argument? Soudil se snad někdo s Petrem Fialou, že lhal voličům, že nebude zvyšovat daně? Nebo kvůli jiným velkohubým slibům, které nakonec bezostyšně porušil?“ přidal Kňourek srovnání.
Andreje Babiše lze podle něj lidsky chápat, protože s celou rodinou už mnoho let žije pod veřejným drobnohledem, který se aktérům kampeličkové, bitcoinové či dozimetrové kauzy zcela vyhnul.
Mezi Babišem a Seznamem to více zajiskřilo, když premiér v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz připomněl, že web těžko může být politicky nezávislý, když má třímilionovou barterovou smlouvu s Pražským hradem, a Seznam na něj podal žalobu.
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.