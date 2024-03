25 let od vstupu ČR do NATO. Pavel a Clinton si notovali. Jenže ozvali se i jiní

Na konferenci Naše bezpečnost není samozřejmost při příležitosti 25. výročí členství ČR v NATO dnes vystoupil prezident Petr Pavel a bývalý prezident USA Bill Clinton. Ten uvedl, že rozšíření NATO bylo to nejlepší, co se mohlo stát. Pavel zdůraznil, že právě na osudu Ukrajiny se ukazuje, jak klíčové bylo dotáhnout integraci do Severoatlantické aliance. Expremiér Andrej Babiš (ANO) na síti X doporučil všem přečíst si chartu NATO kladoucí důraz na mír. Připomínalo se také, že jde o obrannou alianci a vysílání vojáku na Ukrajinu je nesmysl.

Clinton ve svém projevu vzpomněl Zakládající akt Rusko - NATO podepsaný v roce 1997. „Selhali jsme, Rusko se vydalo jiným směrem, ale je důležité pokoušet se učinit správnou věc," uvedl s tím, že v následujících 25 letech nastane doba, kdy budou mít lidé šanci napsat novou historii, která bude lepší.

Uvedl také, že rozšíření NATO bylo to nejlepší. „Udělali jsme správnou věc, že jsme NATO rozšířili, protože dnes má Aliance už 32 členů,“ dodal americký exprezident Clinton.

Před konferencí Clintonovi předal prezident Pavel Řád Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie. V roce 1998 už získal nejvyšší státní vyznamenání od Václava Havla, ve Washingtonu mu udělil Řád Bílého lva I. stupně s řetězem. Havel tehdy poděkoval Američanům za podporu vstupu ČR do NATO.

Prezident Petr Pavel na konferenci připomínající 25 let od vstupu Česka do NATO uvedl, že osud Ukrajiny připomíná, jak klíčové tehdy bylo, že se podařila integrace do Severoatlantické aliance. „Nebýt spojeneckého závazku, není vyloučené, že bychom čelili my, nebo naši sousedé na východ, stejné zvůli jako dnes Ukrajina," řekl.

„Aliance je dnes silnější a jednotnější než kdy dříve, a to v důsledku tlaku režimů, které bojují proti demokracii, slušnosti a vzájemnému respektu. Dokud jsme v NATO, jsme v největším možném bezpečí,“ dodal poté Pavel na sociální síti X.

Dnes slavíme 25 let od našeho vstupu do NATO, nejvýznamnějšího obranného uskupení v lidské historii. Rozhodnutí o rozšíření NATO v roce 1999 vyžadovalo odhodlání všech zúčastněných ho prosadit. Bez úsilí Václava Havla, Billa Clintona, Madeleine Albright a mnohých dalších by k… pic.twitter.com/OMaHfE9r0k — Petr Pavel (@prezidentpavel) March 12, 2024

Na 25 let od vstupu do NATO kladně vzpomíná také bývalý premiér Andrej Babiš na platformě X, kde kladl důraz na mír. „Dnes je to 25 let ode dne, kdy jsme se stali součástí nejsilnější obranné aliance. Vstup do NATO byl společně se vstupem do EU nejlepším polistopadovým rozhodnutím a já za něj děkuji. Doporučuji všem, aby si chartu NATO přečetli, slovo mír je v ní obsaženo hned devětkrát.

Všichni bychom měli mít stále na paměti článek 1: Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých mezinárodních vztazích hrozby silou nebo použití síly jakýmkoli způsobem neslučitelným s cíli OSN,“ napsal šéf hnutí ANO.

Všichni bychom měli mít stále na paměti článek 1: Smluvní strany se zavazují, jak je uvedeno v Chartě OSN, urovnávat veškeré mezinárodní spory, v nichž mohou být účastny, mírovými prostředky tak, aby nebyl ohrožen mezinárodní mír, bezpečnost a spravedlnost, a zdržet se ve svých… — Andrej Babiš (@AndrejBabis) March 12, 2024

„Naše členství se stalo i symbolickým krokem potvrzujícím definitivní vymanění se z vlivu Ruska,“ napsala k rámci výročí 25 let od vstupu do NATO ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Děkuji všem politikům, diplomatům i vojákům, kteří se o naše členství v NATO prozíravě zasloužili. Dnes již dobře víme, že to nebylo zbytečné, ale že šlo o nejdůležitější geopolitický a životně nezbytný krok, který dává historicky nejsilnější záruku pro naši svobodu, suverenitu a demokracii,“ dodala šéfka obrany.

Dnes slavíme 25 let od vstupu do Severoatlantické aliance. Jednalo se o první rozšíření NATO po skončení studené války. Naše členství se tak stalo i symbolickým krokem potvrzujícím definitivní vymanění se z vlivu Ruska.



Děkuji všem politikům, diplomatům i vojákům, kteří se o… pic.twitter.com/t1dXFclJkI — Jana Černochová (@jana_cernochova) March 12, 2024

„U příležitosti výročí vstupu ČR do NATO si připomeňme, že jde o obrannou alianci svých členů," uvedl také k dnešnímu 25. výročí vstupu do NATO právník Ondřej Dostál. „Vysílání vojáků ,NATO' na Ukrajinu je nesmysl, činit tak může Francie, Polsko, ale ne NATO. Ostatně, možné členství UA v NATO je primárně příčinou, ne řešením problému. A z USA: ,NATO může mít Ukrajinu nebo USA, ale ne oboje'; tato názorová škola tam možná vyhraje volby, což berme v potaz,“ upozornil.

U příležitosti výročí vstupu ČR do NATO si připomeňme, že jde o obrannou alianci svých členů. Vysílání vojáků "NATO" na Ukrajinu je nesmysl, činit tak může Francie, Polsko, ale ne NATO. Ostatně, možné členství UA v NATO je primárně příčinou, ne řešením problému. A z USA: "NATO… pic.twitter.com/xiNBFlELXE — Ondřej Dostál (@dostalondrej) March 12, 2024

