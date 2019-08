250 miliard euro do Německa! řekl Babiš. A vytočil se nad novinami

„Chtěl bych vám poděkovat za vaše úsilí o posilování přátelských vazeb, budování dobrého jména i poskytování servisu českým firmám v zemích, kde působíte. Jsem přesvědčen, že můžete být hrdi a pyšni na Českou republiku, neboť se nám daří. Je důležité, abychom mluvili o tom, že se nám daří. Média mají za úkol vysílat negativní zprávy. To, že se nepodařilo vše, za těch 30 let, je jasné, ale mluvme o tom, co se podařilo. Vracíme se do pozic úspěchů první republiky. My máme to DNA,“ poznamenal k velvyslancům Babiš.

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte činnost současné vlády Andreje Babiše? 1 25% 2 57% 3 4% 4 5% 5 9% hlasovalo: 2737 lidí

Následně hovořil o Evropské unii. „Je důležitá naše pozice v Evropě. Naše vláda zásadním způsobem mění naši pozici. Jsme aktivní v Bruselu, vystupujeme aktivně. A je potřeba našim lidem vysvětlovat, jaká jsou pozitiva Evropské unie. A samozřejmě těch pozitiv je víc než negativ,“ dodal s tím, že pozitivem je například to, že z EU dostáváme peníze. „Samozřejmě, že nedostáváme tolik, kolik bychom si přáli,“ poznamenal. Brexit je dle jeho slov nešťastný, neboť Velká Británie je pro nás důležitý strategický partner.

„V4 je silný blok, jasně ukázala svoji sílu. V rámci migrace, v rámci kvót,“ poznamenal Babiš. „My jsme proevropští, chceme, aby Evropa fungovala, měla dobrou zahraniční politiku... Bojujeme za Evropu. Máme obavy, že některé věci se Evropě nedaří a chceme to napravit,“ dodal s tím, že dnes bude schválena Věra Jourová na post eurokomisařky.

„Vyjednávání o příštím rozpočtu bude o vyhledávání rovnováhy,“ poznamenal Babiš k vyjednávání o evropském rozpočtu. „České finance jsou ve výborné kondici, což se nedá říct o celé eurozóně,“ zmínil pak také Babiš, jenž nemíní, že eurozóna potřebuje vlastní rozpočet. „Přijetí eura nechceme uspěchat, není to určitě dobrý nápad,“ dodal. Mimo jiné také hovořil o 250 miliardách eur do Německa. „Jsme první partner Německa, V4, 250 miliard euro dodáváme všichni do Německa,“ poznamenal s tím, že jsme velký hráč v regionu.

Hovořil také o kohezní politice. „Potřebujeme prosadit větší flexibilitu o nastavení našich priorit. K tomu, aby přinášely prostředky EU prospěch všem, je nutné je využívat tam, kde jsou potřeba,“ poznamenal Babiš.

Babiš se před velvyslanci vyjádřil i ke klimatu, kdy Česká republika se jistě nestaví proti ochraně klimatu.

Psali jsme: Šmíra! Co to má společného s výročím? Ondřej Hejma si tvrdě podal Mináře ČMKB: Cena dvouletých kontraktů plynu vzrostla Václav Kovalčík: Současná vláda Andreje Babiše kašle na zdravotně postižené NKÚ: Městský soud v Praze měl v účetnictví za rok 2017 významné nedostatky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef