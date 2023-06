50 miliard euro z EU pro Ukrajinu. Na chod státu. Ukrajinci prý postupují

reklama

Boje na Ukrajině stále pokračují. Podle ukrajinského generálního štábu došlo jen za pondělí ke 39 bojovým střetům s nepřítelem. „Lymanský, Bachmutský, Avdijivský a Mariinský směr zůstávají hlavním ohniskem úsilí nepřítele,“ uvedl generální štáb ukrajinských ozbrojených sil ve své večerní aktualizaci. Na informaci upozornila americká zpravodajská stanice CNN.

Serhij Čerevatij, mluvčí východního uskupení ukrajinské armády, řekl státní televizi, že ruská vojska „používají na východě pěší jednotky, výsadkové jednotky a také útočné jednotky ‚Bouře Z‘ (odsouzenci)“ a za poslední den zde prý Rusové ostřelovali ukrajinské pozice více než 500krát.

Rusové prý navíc podle ukrajinského velení silně zaminovali především jižní frontu. Na jihu se také objevili i noví ruští vojáci. Ukrajinci prý přesto vytrvale pokračují v ofenzivě. „Protivník se snaží zabránit postupu našich jednotek. Za tímto účelem rozmístil systém opevnění s hustými minovými poli a značný počet záloh,“ uvedl generál Valerij Zalužnyj v příspěvku na facebooku. „Operace pokračuje podle plánu,“ dodal.

Kostiantyn Děnisov, bojovník ukrajinské Legie svobody, v pondělí státní televizi řekl, že ruské jednotky se „zakopaly opravdu dobře“ a rozpoutaly „masivní palebnou sílu“, aby zabránily jakémukoli ukrajinskému postupu. „Osvobozujeme některé osady, ale tady na místě vidíme, za jakou cenu. Chlapi s těžkými zraněními, s pohmožděninami. To je cena za boj za svobodu. Na frontě je několik oblastí, kde probíhají neustálé boje. … Používají bezpilotní letouny, které upravují jejich palbu. Mají hodně dronů, což je velký problém. Ze vzduchu útočí nejen na naše kluky, ale i na civilní infrastrukturu,“ řekl Děnisov.

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že geolokační záběry potvrzují postup Ukrajinců. „Geolokační záběry zveřejněné 19. června potvrzují, že ukrajinské jednotky osvobodily Pjatychatky, asi 25 km jihozápadně od Orichivu v západní Záporožské oblast,“ uvedl ISW.

Americký výrobce obranné techniky Lockheed Martin potvrdil, že Ukrajině pomůže s údržbou stíhaček F-16, pokud se západní spojenci dohodnou, že stíhačky Ukrajině skutečně dodají a dodají je. Dodají prý zcela nové stíhačky F-16 a příslušný výcvik a vybavení.

Podle agentury Bloomberg se EU chystá poskytnout Ukrajině balíček 50 miliard euro na pokrytí běžného chodu státu.

Začátkem června ukrajinské ministerstvo financí oznámilo, že od začátku roku 2023 obdržel státní rozpočet země 26,5 miliardy dolarů, z toho více než 19 miliard dolarů tvoří půjčky a granty od mezinárodních finančních organizací.

BBC upozornila, že ukrajinská ofenziva pokračuje sice pomalu, ale pokračuje a na třech místech tisícikilometrové fronty se Ukrajincům daří dosahovat úspěchů.

„Vojáci podnikají sondážní útoky, zatímco většina ukrajinských sil je držena v záloze a čeká na dostatečně velký otvor v ruské obraně, aby mohla zahájit hlavní útok a pokusit se znovu dobýt území na jihu země,“ uvedla britská veřejnoprávní stanice.

BBC se připojila k 68. jagerské brigádě, jejíž bojové jednotky se snažily rozšířit svou kontrolu východně od nedávno znovudobyté vesnice Blahodatne. Vojáci hledí na ruské zákopy, ale také na dvě zničená americká vozidla MRAP, z nichž podle BBC zůstaly jen ohořelé skořápky. Když probíhala ruská ofenziva na jaře tohoto roku, Ukrajinci municí šetřili. „Při této návštěvě se ukrajinská děla nezastavila po celé dva dny,“ napsala BBC.

Samotné Blahodatne připomíná zničenou krajinu. Lidé se schovávají ve sklepích, pod zemí, ale ti, kteří zůstali, se prý tak či tak nechystají odejít. „V celé vesnici kvetou růže – ale vzadu v krku vás chytne pach mrtvol,“ uvedla BBC.

Jeden z vojáků nosí na hlavě menší přilbu, než by se slušelo. „Patřila synovi,“ prozradil BBC. Po úmrtí potomka je odhodlán zvítězit. Když už proteklo tolik krve, nedokáže si představit, že by to ukrajinští vojáci zabalili. „Mým úkolem je dovést tento příběh do konce. Chci se zúčastnit vítězného průvodu. Chci, abychom vyhráli, a chci, abychom ztratili co nejméně lidí,“ řekl.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.