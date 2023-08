500 000 Kč od Fialy. „Žáku, napiš o pohlaví.“ Výhra ohromí

Genderová literární soutěž na středních školách za půl milionu korun z peněz českých občanů. Akce s názvem Genderiáda vyzývá žáky k sepsání povídek na různá témata souvisejících s genderovou nerovností. Platí to Úřad vlády ČR. Na webu soutěže se objevují i taková témata jako „genderové souvislosti klimatické krize“ nebo „mediální prezentace nebinárních osob“, čili osob bez určeného pohlaví apod. Podle šéfa Pedagogické komory by měly školy hlídat, aby nedocházelo k manipulaci žáků. Mluvčí resortu školství míní, že školy s různorodostí pracují.

Máte dítě na střední škole? Pak se byste měli vědět, že může být zapojeno do soutěže s názvem Genderiáda. Jedná se o několikátý ročník literárně laděné soutěžní akce. Jak napovídá samotný název, porota bude posuzovat texty na téma genderové nerovnosti s tím, že letošní zaměření se týká „genderově podmíněného násilí“, a to prý nejen mezi muži a ženami. Akci pořádá brněnská nezisková organizace Nesehnutí.

Anketa Líbí se vám, jak Petr Pavel vykonává úřad prezidenta republiky? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 3272 lidí

Slovo násilí v popisu akce má poněkud širší význam, než je zcela běžné. Organizátoři zájemcům z řad studentů vysvětlují, že pod pojmem „genderově podmíněného násilí“ se může skrývat slovní znevažování nebo dokonce záměrné používání nesprávných zájmen, tzv. „misgenderování. To v praxi může znamenat například to, že mužským zájmenem oslovíte osobu, která se mužem být necítí.

Jaká jsou pravidla soutěže? Podle organizátorů jde o to vybrat nejlepší povídku, která přispívá k pochopení genderových nerovností nebo navrhuje jejich řešení. Podstatnou podmínkou je, že soutěž je otevřená všem mladým lidem studujícím střední školu. Povídky mají být odevzdány do 30. září. Hodnocena prý bude literární kvalita, originalita tématu a zohlednění aspektu genderové (ne)rovnosti.

Vítězná díla vybere porota v Brně v průběhu října tohoto roku. Autoři vítězných textů mohou vyhrát třeba knihu Feministkou snadno a rychle, čtečku na elektronické knihy, anebo knížku pojmenovanou Proč jsme tak naštvané, která „popisuje společenské postavení žen v současném Česku, kde jsou výchova, životní volby a dráhy žen a mužů do značné míry odlišné“. Jak píší samotné autorky publikace, „cílem knihy je verbalizovat vztek, který v ženách neférový systém probouzí, a transformovat jej do účinných strategií vedoucích k pozitivní změně české společnosti“.

Na webových stránkách soutěže Genderiada.cz je k dispozici také seznam témat, která mohou autoři soutěžních děl využít. Není však zcela jasné, zda se týkají výše popisované literární soutěže, anebo jiné tzv. odborné soutěže, která prý v letošním roce vypsána nebude. Co se mezi náměty objevuje? Například „genderové souvislosti klimatické krize“, „transgender lidé ve sportu a v médiích“, „genderově citlivý jazyk“, „reakce na sexismus v hudebních textech současných autorů/autorek“, „mediální prezentace nebinárních osob“ a další podobné věci.

Organizátor soutěže, neziskovka Nesehnutí, získala na pořádání této akce státní dotaci z Úřadu vlády ČR a zřejmě nikoli poprvé. Podle webu Hlídač státu lze dohledat poslední vyplacenou dotaci, která koresponduje s tématem soutěžní akce, minulý rok na jaře. Konkrétně 29. dubna s tím, že jde o částku 498 908 Kč. Účel grantu říká, že peníze daňových poplatníků byly poskytnuty na „podporu veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů“.

Redakce PL se zeptala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jak na podobné akce pohlíží a zda se nejedná o nastolování politických témat do škol.

Anketa Má ruská pěvkyně Anna Netrebko vystoupit v Obecním domě v Praze? Má 95% Nemá 3% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16813 lidí

„Pojem genderové identity zahrnuje různé nerovnosti ve společnosti. Různorodá společnost je nepřehlédnutelným sociálním fenoménem. S touto různorodostí školy pracují jako s přínosem a obohacením pro společnost, školu i samotného jedince a současně tak naplňují svou zodpovědnost zajistit rovné zacházení pro všechny osoby bez ohledu na jejich genderovou identitu, sexuální orientaci apod. Tuto zodpovědnost před ně staví právní řád ČR (zejména Ústava ČR a Listina základních práv a svobod, školský zákon, antidiskriminační zákon). Genderovou a transgenderovou problematikou se MŠMT zabývá, existuje pracovní skupina, která v současnosti připravuje na téma genderu a transgenderu metodiku i další nástroje podpory škol v tomto tématu,“ uvedla pro ParlamentníListy.cz tisková mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

Podle prezidenta Pedagogické komory Radka Sárköziho by měly školy důkladně zvážit, jaké aktivity podpoří, aby nedocházelo k manipulaci žáků a studentů. „Podobné soutěže jsou vlastně jen způsob propagace dané organizace. Školy by měly velmi zvážit, zda se stát prostředníkem mezi píár oddělením nějaké ‚neziskovky‘ či komerční firmy a žáky. Obzvláště se to týká aktivit, které se snaží ovlivnit postoje žáků. Vzpomínám si, že jistá plynárenská společnost kdysi vyhlásila podobnou literární soutěž na téma ‚plyn‘ a školní časopisy pak byly plné nesmyslných slohovek o plynovém potrubí apod. Už na základních školách máme povinný očekávaný výstup pro výuku češtiny ‚žák rozpoznává manipulativní komunikaci v masmédiích a zaujímá k ní kritický postoj‘. Pokud toto musí školy učit, měli by učitelé sami umět rozpoznat, že se s nimi někdo snaží manipulovat. Respektive v tomto případě se je snaží využít (někdo mohl říci i zneužít) spolek Nesehnutí jako neplacené prostředníky k ovlivňování žáků. Doporučuji se do podobných soutěží nezapojovat, většinou za to nestojí ani ty ceny, které může pár vítězů získat,“ konstatoval pro PL Sárközi.

