52 % nesouhlasí s posíláním zbraní? To bude víc, tuší Tomáš Vyoral. A kopl do Haška

Pirát Mikuláš Ferjenčík dostal vynadáno od senátorky Šípové, že nemá používat slovní spojení „o prsa korejské ženy“. Nějak se nám tu začínají šířit americké politickokorektivní manýry. Kam to povede?

A ještě ze sportu, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek se snaží o to, aby Rusové na mezinárodní scéně nemohli hrát tenis, hokej a kdo ví co ještě. Nehrál Hašek náhodou v KHL?

Nejenže hrál v Rusku, ale hrál i kanadsko-americkou NHL v době, kdy humanitární bombarďáci z USA a NATO zcela bezprecedentně devastovaly Srbsko nebo později Irák. Nepamatuju si, že by se smarty Hašek toho času jakkoliv ohradil proti ničím nevyprovokované agresi, násobně vyšším škodám a počtům obětí. Ačkoliv hokejovou kvalitou je to za mě vůbec nejlepší brankář, který kdy chytal v NHL, a možná vůbec, tak rozumu bohužel mdlého ještě o třídu níž než pánové Drahoš s Fialenkem.

Veliký „úspěch“ českého předsednictví je, že emisní povolenky budou rozšířeny i na nemovitosti. A Marian Jurečka uklidňuje, jak to „určitě“ k žádnému zdražení nepovede. V souvislosti s tím si evropští funkcionáři (například socialista Timmermans) pochvalují, jak bylo české předsednictví úspěšné. Jak to nazvat? Servilita? Plnění plánu? Zaprodanost? Podraz na voliče?

Jak sám říkáte. Servilita, zaprodanost, podvratnost, rektální alpinismus, mopslíkování, lokajství. Docela dost mě děsí, když nás, respektive naše politické potentáty, za cokoliv chválí nedoukové z evropského politbyra. Podle všeho se v rámci předsednictví dohodlo něco, co se nám obyčejným lidem nebude líbit ani zbla.

Prezidentské volby se pomalu blíží. A z archivů začíná být zřejmé, že všichni tři hlavní kandidáti, pokud nebyli přímo aktivní ve straně, tak pocházejí z rodin dobře situovaných prominentů režimu. Co to o Česku říká?

O České republice úplně nevím, ale vypovídá to především o tom, že do vysoké politické funkce, často nejen politické, se v drtivé většině nedostane jen tak nějaký Pepa z horní dolní. Původ je pro zvolení vhodného kádru evidentně důležitý. Jak jsem někde slyšel: you have to be selected to be elected. Volně přeloženo ve smyslu: Musíš být vybrán, abys mohl být zvolen.

Česká vláda nadále podporuje ukrajinský režim, zřejmě i zbraněmi a vojenským vybavením. V průzkumu EU ovšem vyšlo, že 52 % respondentů je proti posílání vojenské pomoci Ukrajině. Respektive už na konci listopadu tomu tak bylo. Co myslíte, zohlední nějak vláda, že zastává menšinovou pozici? Nebo bude raději mlčet?

Ono procento nesouhlasící s vojenskou podporou Ukrajiny, na kterou navíc silně doplácíme ve všech negativních směrech, bude dle mého daleko vyšší. Naše vláda nezohledňuje názor většiny, ba naopak v drtivé většině své agendy pracuje v její neprospěch. Naše vláda, obdobně jako většina těch ostatních, pracuje na befel dle not jí předávaných jinými hlasy než ze strany vox populi.

A ještě se zbraněmi. Do Česka dorazil první německý tank Leopard 2, které česká armáda dostane za to, že většinu starých sovětských zbraní poslala Ukrajině. Co říkáte na to, že armáda bude mít opět ojeté tanky? A na druhou stranu, není to lepší než platit miliardy a miliardy za nové stíhačky, jak se dle ministryně Černochové chystáme?

Předně naše zdecimovaná armáda bohužel není schopna plnit svou základní funkci – tedy obranu státu a jeho hranic. Stala se z ní jedna velká díra na peníze a tunelovací hračka pro ministry všeho druhu, všech stran a všech 666 pohlaví. Nevím, kolik tanků naši váleční štváči poslali do jednoho z nejzkorumpovanějších států – ne-li vůbec – Evropy. Nevím tedy, kolik jich dostaneme. Co se týká ojetosti, záleží na její míře, neboť ty předchozí byly ojeté rovněž. Samozřejmě z hlediska finančního jsou tyto tanky rozhodně vhodnější než pár miliardových stíhaček, které nám jsou ve výsledku úplně k prdu.

Máte nějaké vánoční myšlenky, vánoční poselství?

Přeji všem lidem dobré vůle – napříč našimi bublinami, škatulkami a navzdory našim názorovým neshodám či rozepřím – klidné svátky. Pod stromečkem kromě fajných dárků hlavně zdravíčko. Všechno ostatní už vždycky nějak bude. Ať se zklidníme, zpomalíme, užijeme si pohody ve svém rodinném kruhu a načerpáme síly do nového roku. A neberme se příliš vážně. Ale taky ne moc vlažně. A na úplný závěr rozhovoru i roku bych taky poděkoval vám všem v redakci za prostor, který mi dáváte, a čtenářům za čas, který nám dvěma věnují. Šťastné a veselé.

