6,8krát větší riziko znásilnění dítěte. Musk přiložil pod kotlem v Německu

Marc Vanguard, analytik specializující se na kriminalitu a ekonomiku, na platformě X odhalil, co vyplývá z dat o kriminalitě v Německu z let 2017 až 2021 od Spolkového kriminálního úřadu a z dat o zahraničním obyvatelstvu žijícím v Německu od Spolkového statistického úřadu.

Z dat udělal analytik Vanguard žebříček národností, které jsou více náchylné k účasti na sexuálním trestném činu vůči nezletilému než němečtí občané. Na prvním místě jsou Afghánci. Vanguardova zjištění na X sdílel i Elon Musk.

„Znepokojující,“ napsal k tomu.

Lidé z Afghánistánu žijící v Německu jsou 6,8krát náchylnější k sexuálnímu trestnému činu vůči nezletilé osobě než Němci. Na druhém místě jsou Alžířané, ti jsou 4,7krát více náchylnější k tomuto trestnému činu než Němci. Následují lidé původem z Guinei (x4,4), z Pákistánu (x4,1) nebo Gambie (x3,8) a Iráku (x3,7).

Analytik Vanguard ve vláknu na X vysvětlil, jak s daty nakládal. „Z údajů vyplývá, že v letech 2017–2021 bylo 182 pákistánských občanů obviněno ze sexuálních trestných činů proti dětem. Vzhledem k tomu, že v Německu žije 75 000 Pákistánců, je míra podezřelých 2,4 ‰,“ uvedl Vanguard. „Mezi 72 miliony Němců bylo 42 000 podezřelých z těchto trestných činů,“ uvedl Vanguard, jak přišel na tzv. míru podezření v hodnotě 0,58 % u Němců. Podíl obou hodnot pak udává míru, o kolik víc náchylnější jsou ke spáchání daného trestného činu Pákistánci oproti Němcům.

Vanguard vzal v potaz i skutečnost, že mezi pákistánskými migranty jsou více zastoupeni muži, a to by mohlo zkreslovat výsledky jeho analýzy. Provedl proto výpočet znovu a zohlednil v něm rozdíl mezi pohlavími. I přesto zůstává míra pákistánské kriminality vysoká. „I po zohlednění rozdílů mezi pohlavími je pravděpodobnost, že pákistánští přistěhovalci budou zapleteni do těchto trestných činů, stále třikrát vyšší než u Němců,“ uvedl Vanguard.

