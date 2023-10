70 000 mrtvých, zranění ani nevím. „Dali jsme Ukrajincům šunty.“ Generál Šándor o Ukrajině s čísly

reklama

Anketa Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu? Hrozí 97% Nehrozí 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 15610 lidí

Předpokládá se, že Maďarsko bude pomoc opět blokovat. „To je možné, nicméně Maďarsko v současné době má domluvené nějaké ústupky ohledně jiných politik. Předpokládám, že blokování nebude tak vážné,“ uvažoval. „Polsko je dlouhodobě velký podporovatel Ukrajiny,“ dodal.

Reagoval i na dotaz, který se týkal vyzbrojování Ukrajiny. „Chceme, aby byla Ukrajina schopná systematicky bojovat proti korupci a nenechávala v žádném případě na pochybách státy, které jí dodávají výzbroj a výstroj o tom, že má situaci pod kontrolou. Je to pro nás klíčová věc. Chceme pomoct Ukrajině v boji proti korupci a proti tomu, abychom i do budoucna rozptýlili jakékoli obavy, že je pomoc věcná.“

Anketa Vítáte konsolidační balíček, který vláda protlačila Sněmovnou? Vítám 2% Nevítám 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 5243 lidí

Slovo generála Šándora

Ukrajinská protiofenziva se soustředí zejména na Záporožskou oblast na jihu země, každopádně postup příliš rychlý není. „Od samého začátku na rozdíl od řady progresivistických analytiků, bojovníků, jsem byl velmi skeptický v tom, jaké úspěchy mohou Ukrajinci na velmi široké frontě dosáhnout. Ukrajina šla do protiofenzivy s tím, že potřebovala před summitem NATO ve Vilniusu ukázat hmatatelné úspěchy, šla do protiofenzivy nepřipravená proti velmi dobře zbudované obraně ruské armády,“ konstatoval.

„Ti, kteří se snažili omlouvat pomalý pohyb, mluvili o tom, že téměř dva měsíce provádí Ukrajina průzkum bojem, a to je samozřejmě z hlediska vojenského nesmysl. Dokazuje neerudici těch, kteří nechtějí vidět realitu na zemi. Přejí si porážku bez ohledu na situaci, která panuje. Samozřejmě že bych byl také rád, kdyby Rusko za svoji agresi nebylo odměněno územními zisky, ale snažím se vidět realitu. To, čemu jsme říkali protiofenziva, je za svým kulminačním vrcholem, pokud vůbec nějaký byl,“ dodal.

„Bohužel podpora Západu, bez které by byla Ukrajina dávno pryč, je limitní. Limitní v množství dodané techniky a v její kvalitě. Je potřeba si říct, že mnohdy jsme dali Ukrajincům šunty. Hlavní, co Ukrajině chybí, je zřejmě lidský personál. Pokud připustíme, že nějakých sedmdesát tisíc ukrajinských vojáků bylo zabito, nevím, jak velký počet zraněn, dá se říct, že je čtyřicet procent z bojů vyřazeno. To je skutečně velké procento, které bojeschopnost Ukrajiny ochromuje,“ uvedl.

Fotogalerie: - Propalestinská demonstrace

Bezpečnostně kritické datum…

„Celý konflikt je i v tom, jak je popisován z obou stran. I ruská tažení u Avdijivky jsou také limitní, což sám připouští i Putin. Celkově lze říct, že letní ofenziva nedosáhla žádného hmatatelného úspěchu. Jestli někde byli Ukrajinci úspěšní, což je evidentní, tak je to zasahování ruských týlů, některých lodí, skladů, velitelských stanovišť apod. řekněme v týlu, což jsou některé výsledky spektakulární. Na druhé straně se obávám, že nebudou mít žádný zásadní vliv na průběh konfliktu, který sledujeme. To poslední, co se v negativním smyslu mohlo Ukrajincům stát, je 7. říjen, kdy došlo k překvapivě obrovskému útoku Hamásu proti Izraeli, kdy pozornost světa především Spojených států bude strhávána na Izrael, neboť konflikt, který se tam rozvíjí může mít nedozírné následky. Tudíž jde Ukrajina svým způsobem stranou. Bylo to vidět také na nenadálé návštěvě Zelenského na zasedání ministrů obrany Severoatlantické aliance,“ zmínil. „Rusko bude i nadále útočit proti velkým správním centrům ve snaze zlomit ukrajinský odpor. To samé budou dělat Ukrajinci, budou se snažit zasahovat ruská centra na Krymu, ale také na pevnině Ruské federace. To je prostě součástí konfliktu, který vidíme na pozemní frontě. Vidíme, že obě strany se snaží zasahovat zázemí, týl té druhé s různými úspěchy. Když bych řekl, že ukrajinské jsou řekněme pozoruhodné, to znamená, že ruské mají vážné dopady pro obranu Ukrajiny. Je potřeba říci, že v tuto chvíli je už 55 procent kritické infrastruktury zničeno,“ dodal.

Ukrajinu podporujeme a jak například?

„Už v této chvíli se odhaduje, že na rekonstrukci Ukrajiny bude potřeba přes 400 mld. dolarů (9,36 bilionu korun - pozn.red.), což je suma podstatně větší, než se Evropský parlament bude snažit odhlasovat. Je vůbec otázkou s ohledem na probíhající konflikt, zda se dostanou naše politické proklamace do fáze realizační. Od začátku podporujeme Ukrajince v boji, ale naše praktické kroky zaostávají. Jsme v situaci, že Ukrajinci věří, že dostanou vše proto, aby byli schopní ustát ruskou agresi. Já se obávám, že tomu tak v praxi prostě není a že se ochota může snižovat z řady důvodů. Včetně toho, že jak se říká, slibem nezarmoutíš, my už jim moc co dát nemáme, ale také nechceme. Příklad je, Britové dali Ukrajincům čtrnáct tanků Challenger, jeden typ už je zničen, ale víc jim nedají. Teď přišlo pár amerických tanků Abrams a nejsem si jist, že budou mít rozhodující vliv na konflikt. Dostali řadu zastaralých krámů v podobě Leopard 1, což jsou problémy. Sliby se válka vyhrát nedá. Že něco odsouhlasíme, odhlasujeme, vidím stále spíše více v rovině proklamační a propagandistické,“ dodal.

Psali jsme: Polsko míří k EU, ale Orbán jel do Číny. A nemlčel tam Skupina CSG podepsala smlouvu na koupi největšího amerického výrobce malorážové munice Ministr Bek: Významné rozdíly mezd jsou mezi jednotlivými vysokými školami i uvnitř nich LIBERTY Ostrava zahájila svůj vzdělávací program, podporuje třídu elektrikářů



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama