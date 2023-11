A co když Trump vyhraje, máte plán? „Megapr*ser.“ Někteří nechtějí ani pomyslet

Za rok se konají americké prezidentské volby a s tím pomalu narůstají i některé obavy, aby se příštím prezidentem nestal znovu Donald Trump, kterému poslední průzkumy přisuzují vítězství. Co by to znamenalo pro Českou republiku, potažmo celou Evropu? Klíčové otázky, které bychom si měli podle geografa Jana Kofroně začít pokládat. V reakcích to ale vyvolalo spíše pousmání.

reklama

Podle nového průzkumu, který zveřejnila společnost Stack Data Strategy, by bývalý prezident Donald Trump vyhrál volby o téměř 50 hlasů ve sboru volitelů nad prezidentem Joem Bidenem, pokud by se volby konaly dnes.

Trump by získal 292 hlasů volitelů, zatímco Biden by získal 246 hlasů. Průzkum přišel v návaznosti na několik dalších z minulého týdne, které ukázaly, že Biden s Trumpem prohraje, uvedl Forbes.

Čísla, která začínají mnohé znervózňovat i v české kotlině. Na možný návrat Trumpa do Bílého domu bychom se měli podle politického geografa Jana Kofroně připravit.

Psali jsme: Trump by teď byl zvolen, tvrdí prestižní průzkum. Biden hoří na Izraeli

„V naší veřejné diskusi mi zoufale chybí zamyšlení nad tím, co pro nás může znamenat druhé Trumpovo prezidentství a jaký plán máme pro tuto alternativu. Samozřejmě vždy lze pak říkat, že to bylo ,zcela překvapivé' a třeba i okázale peskovat Američany za jejich špatnou volbu,“ uvedl na síti X.

V naší veřejné diskusi mi zoufale chybí zamyšlení nad tím, co pro nás může znamenat druhé Trumpovo prezidentství a jaký plán máme pro tuto alternativu.



Samozřejmě vždy lze pak říkat, že to bylo "zcela překvapivé" a třeba i okázale peskovat Američany za jejich špatnou volbu. — Jan Kofroň (@Kofronjan) November 18, 2023

Pro Česko zatížené řadou svých problémů zbytečná a nevyřešitelná otázka, míní Michal Sirový. „Přijde ti reálné, že by Česko, které nedokáže vyřešit plno problémů čistě vlastních, dokázalo vyřešit/nasměrovat diskusi o potenciálním celoevropském problému? Podle mě bychom se na to nějak připravovat měli. Ale my jako ,Evropa', my jako ,Česko', to je vcelku jedno...,“ napsal Kofroňovi.

Strčit před tím hlavu do písku není řešení, upozornil Kofroň. Na slova ohledně řešení na celoevropské úrovni pak podotkl: „To, co říkáš ale předpokládá, že existuje něco jako ,My-Evropa'. Třeba jo, třeba je to zcestná fikce - a celkem pochopitelně se víra v "My-Evropa" bude odrážet v navrhovaných řešeních.“

Ad první část - no jo, ale strčit před tím halvu do písku není řešení.

Ad druhá část, to co říkáš ale předpokládá, že existuje něco jako "My-Evropa". Třeba jo, třeba je to zcestná fikce - a celkem pochopitelně se víra v "My-Evropa" bude odrážet v navrhovaných řešeních. — Jan Kofroň (@Kofronjan) November 18, 2023

Dopady zvolení Trumpa do čela Spojených států by podle Kofroně mohly být pro ČR o řád větší než dopad třeba na Španělsko či Francii.

Také ekonomovi Michalu Zděnkovi přijde komická představa, že se Česko pouští do řešení geopolitických otázek, když si mnohdy neví rady ani s banálními vnitrostátními problémy. „V České republice neumí stát postavit dálnici nebo spočítat, kolik děti půjde do školy… Myslíte si, ze máme sofistikované scénáře možného budoucího vývoje na geopolitické šachovnici?“ pozastavoval se nad výzvou Kofroně.

„Co by asi tak mohlo druhé Trumpovo prezidentství znamenat? Megaprůser, co jiného. Stejně jako prezidentství několika dalších panáků jeho druhu. Překvapivé by na tom nebylo nic,“ vyřešil Kofroňovu otázku poměrně rychle komentátor Jan Jandourek ze serveru Forum24.

Co by asi tak mohlo druhé Trumpovo prezidentství znamenat? Megaprůser, co jiného. Stejně jako prezidentství několika dalších panáků jeho druhu. Překvapivé by na tom nebylo nic. — Jan Jandourek (@Jan_Jandourek) November 18, 2023

Psali jsme: ,,Ti lidé by byli živí.” Trump mrazivě k Ukrajině i Izraeli Rozklad USA: Umlčovat oponenty násilím? Bidenovi voliči nadšeni, ani Trumpovi by se nebránili Trump: Nechoďte hlasovat, hlasy máme. Hlídejte sčítání! Schůzka s Okamurou. A nejen to. Právník pracující pro kandidaturu Trumpa promluvil pro PL

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE