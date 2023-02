A jak to ti rodiče budou dělat? Vávra to spočítal Čižinskému

Žádné vození dětí do škol autem, to žádá politická organizace Praha 1 sobě, která argumentuje bezpečností, zamořeným ovzduším a hustým provozem. Navrhuje školní ulice. Že jsou její návrhy na Praze 1 naprosto nereálné a neefektivní, upozornil na sociální síti značně rozrušený Daniel Vávra, vývojář a zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu. „Tváří se, že tímto idiotismem ‚pomáhají lidem‘,“ dodává.

„V okolí škol je velký provoz, rodiče proto nechtějí posílat děti do školy pěšky a raději je vozí autem až před školu. Tím zhoršují bezpečnost před školou, zamořují ovzduší v bezprostřední blízkosti dětí a ještě více zahušťují provoz. Řešením, o kterém už mnoho let mluví odborníci a odbornice na dopravu a bezpečnost, je tento začarovaný kruh rozetnout a bezprostřední okolí škol (a školek) učinit bezpečnějším. Ano, tedy bez aut,“ uvádí na svém facebookovém profilu Praha 1 sobě.

A klade si mnoho dalších otázek souvisejících s tím, jak by požadavky Prahy 1 sobě mohly fungovat v praxi: „V souvislosti s tím mě napadá: jak rodiče, kteří bydlí dál od školy a pak jedou někam do práce, mají svoje děti dostat do školy? Zastavit o dvě ulice vedle, jít kus pěšky a pak zase běžet k autu? Bude se ono ‚zklidnění‘ týkat i tramvají, které pro děti představují ještě větší nebezpečí? Lidem, kteří v té ulici bydlí, zruší parkování? Když u školy nestaví MHD, tak místo toho, aby rodič odvezl dítě do školy, bude muset jít pěšky? Představa, že někdo od školy bydlí kilometr, nejede tam MHD a pak jede 10 km do práce, je nenapadla? Tváří se, že tímto idiotismem ‚pomáhají lidem‘. To znamená, že lidé, kteří vozí děti autem do školy, jsou nějací ‚podlidé‘?“ pozastavuje se Vávra.

Závěrem uvedl, že takové změny by většině rodičů spěchajících do práce sebraly mnoho času. „Děti vodím do školy pěšky. Kdyby náhodou měl někdo pocit, že to řeším kvůli sobě. Do školky, která je dál, jsem je občas vozil autem, když jsem potřeboval následně jet někam pracovně. Tohle ‚vylepšení‘ by mě stálo tak půl hodiny času navíc,“ uzavírá Daniel Vávra.

