A to ještě ani není premiér. Výsměch Fialovi po Partii na Primě

„Žádné nové ministerstvo nebo úřad ale určitě nevznikne, zajímavým krokem by však mohl být nový post ministra pro evropské záležitosti, řekl dnes Čivava v Partii. Tady nám zraje něco hodně zajímavýho,“ poznamenal Holec na Twitteru.

Žádné nové ministerstvo nebo úřad ale určitě nevznikne, zajímavým krokem by však mohl být nový post ministra pro evropské záležitosti, řekl dnes Čivava v Partii. Tady nám zraje něco hodně zajímavýho??

„Jinak se mi líbí, že Čivava ještě není premiér a už opravuje vyjádření Válka, který pro změnu ještě není ministr. Tohle bude supr změna! A mimochodem: Válka platí ANO? Takový materiál tu totiž dlouho nebyl,“ dodal.

Pravděpodobný příští premiér Petr Fiala, právě přezdívaný Čivava, byl hostem první hodiny Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. Poslal vzkaz exprezidentovi Václavu Klausovi, sdělil, jak to bude s aktivací článku 66 ústavy v případě prezidenta Miloše Zemana, a vysvětloval, jak to profesor Vlastimil Válek myslel s lockdowny a kde chce ušetřit 100 miliard korun. Prozradil i to, jak chce řešit prudký růst cen energií. Hned na úvod konstatoval, že počítal s tím, že na pozici budoucího premiéra hodně fouká.

„Lidé od nás čekají, abychom jim řekli, co budeme dělat, jak to budeme dělat, a až potom, kdo to bude dělat,“ nechtěl se Fiala vyjadřovat k půdorysu budoucí vlády. „My jsme v tuto chvíli nedořešili ani strukturu vlády – to je teprve před námi – kolik bude mít ta vláda členů a podobně. My opravdu nechceme vytvářet žádné další ministerstvo. Tady fakt nejde o nějaké posty, ale aby to celé mělo náplň a dávalo to smysl,“ zdůraznil Fiala s tím, že mohou existovat posty, které budou mít smysl, aby vláda splnila to, co si předsevzala, ale nemusejí to být ministerstva.

„Podívejme se do historie České republiky. Běžně mívala vláda 19, 18 i 17 členů. Podívejme se, jak je to teď, máme tady jednoho ministra, který řídí dva resorty a ani jeden nezvládá,“ zhodnotil práci Karla Havlíčka, ministra dopravy, ale také ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO.

Fiala volá také po tom, aby se vláda zabývala přípravou evropského předsednictví Česka, ale také posílením pozice Česka v EU. „To nejde tak, že se věci vyjednávají až na summitech, to se musí dělat mnohem dřív,“ zdůraznil.

Za svůj úkol coby premiéra považuje to, že vláda musí fungovat jako tým. „Nebude to jednoduché, je to pět stran, ale ta vláda musí fungovat jako tým,“ pravil Fiala. „A když vidím tu emoci, to nadšení lidí, že přijde změna, že přijde změna politiky, tak musíme dělat všechno pro to, abychom tato očekávání naplnili.“

Moderátorka pořadu poté předestřela téma koronaviru. „První úkol, který bych ministrovi zdravotnictví zadal, je, aby se zaměřil na ty rizikové skupiny, které ještě nebyly očkovány. Myslím zejména seniory. A tady myslím adresné oslovení... My musíme zkusit každého z nich přesvědčit, aby se nechal očkovat,“ zdůraznil Fiala. Vysvětloval také, že profesor Vlastimil Válek (TOP 09), možný příští ministr zdravotnictví, nevolal po lockdownu pro neočkované. Fiala zdůraznil, že profesor Válek především volá po tom, aby se co nejvíce lidí očkovalo.

„Jdou tu proti sobě práva očkovaných a práva neočkovaných. Ta práva jdou proti sobě. Není to jednoduché, ta debata se o tom vede všude na světě. My musíme řešit to, abychom chránili i ty neočkované. Profesor Válek nemluvil o plošném lockdownu, ale o lokálních opatřeních,“ řekl jasně.

Za zásadní považuje, aby konečně dobře fungovalo trasování. Tady je podle Fialy třeba dále zapojovat armádu, hasiče a lidi z call center. Bez jejich pomoci epidemická situace zvládnout nepůjde; tak to vidí Fiala.

