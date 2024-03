Ajaj. Na Ukrajině trefili Rusové české letadlo. Ale třeba si koupí další...

reklama

Podle komentátorů zabývajících se vojenskou tematikou měl být na zničení letounu ukrajinské armády, vyrobeného na našem území, použit ruský dron ZALA Lancet a údajně zničený cvičný letoun L-39 Albatros měl být upraven do verze lehkého bitevníku.

Ačkoliv Ukrajina měla na počátku ruského napadení až 47 těchto československých strojů, odhaduje se, že jich bylo několik zničeno při ruských úderech, a ztrátu dvou letounů pro Ukrajinu znamenala i tragická nehoda z loňského srpna v Žytomyrské oblasti, při níž zahynuli tři ukrajinští piloti. Srážku dvou cvičných letounů Aero L-39 Albatros tehdy nepřežil ani jeden z nejlepších ukrajinských letců Andrij Pilščykov, zvaný Juice, jenž pomohl ubránit Kyjev během letecké bitvy v prvních dnech ruské invaze.

Uvažuje se o tom, že by Ukrajině mohla pomoci nová verze tohoto podzvukového letounu – L-39NG, jejíž sériovou výrobu česká společnost Aero Vodochody spustila nedávno po dvaceti letech. Právě tento nový letoun by mohl hrát také klíčovou roli v posílení ukrajinské armády.



Výkonný viceprezident Aero Vodochody pro obchod Filip Kulštrunk v únoru přiblížil v rozhovoru pro CZ Defence přínosy letounu, přičemž jmenoval, že je L-39NG schopný pokrýt více funkcí, od výcviku pilotů až po lehké bojové a průzkumné mise.



„Navíc je to nejefektivnější letadlo ve své kategorii,“ říká Kulštrunk, který souhlasil také s tím, že tento letoun by mohl být vhodným řešením také pro Ukrajinu. „L-39NG lze zároveň využít jako lehký bojový letoun proti pozemním i vzdušným cílům. Disponuje pěti závěsníky pro různé zbraně a vybavením pro mise a může sloužit i k průzkumu a zpravodajským účelům,“ popisoval.

„Letoun je pro Ukrajinu výborným řešením, které navíc stojí zlomek ceny oproti jiným letounům či zbraním poskytovaným Ukrajině,“ poznamenal Kulštrunk s tím, že doufá, že některá ze zemí v brzké době projeví zájem o pořízení moderního českého letounu pro Ukrajinu. „O tom, že jsou letadla L-39NG vhodná pro Ukrajinu a je možnost, aby je některá vláda Ukrajině darovala, jsme již informovali a snažíme se dát vědět i v rámci zemí EU,“ doplnil.

