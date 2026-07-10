Rozhovory PL- Thomas Paukner

12.07.2026 18:00 | Monitoring
autor: Hans Štembera

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Článek obsahuje štítky

Paukner , Rozhovory PL

Vylidňování

Že se řada regionů a obcí vylidňuje je letitý problém. Co jste udělali pro zastavení této migrace lidí vy? A jelikož problém trvá, jaká jsou teda vaše konkrétní opatření, jak lidi udržet i v menších a odlehlejších městech a obcích? Protože velká města a jejich okolí není nafukovací. Podle mě je jedn...

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