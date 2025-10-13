Rakety pro Ukrajinu? Rusové je možná uvítají. Zde důvod

13.10.2025 12:25 | Analýza

Na Ukrajinu již bylo zasláno hodně zbraňových systémů ze západních arzenálů. Ale střely Tomahawk by byly první, které by sloužily výslovně k útokům do hloubi Ruska. Analytik Simplicius varuje, že část ruského velení může transfer zbraní vítat. Protože to bude překročená linie, která zajistí, že Putin nebude moci couvnout.

Rakety pro Ukrajinu? Rusové je možná uvítají. Zde důvod
Foto: Repro Youtube
Popisek: Odpal americké střely tomahawk ze země

Analytik se nejprve zabývá článkem britských Financial Times, který odhaluje, že ukrajinské útoky na ruskou energetiku a rafinérie byly plánovány ve spolupráci se Spojenými státy. Konkrétně, že USA pomáhají Ukrajincům překonat a vyhnout se ruské protivzdušné obraně. „Tři osoby obeznámené s operací uvedly, že Washington byl úzce zapojen do všech fází plánování. Americký úředník uvedl, že Ukrajina vybrala cíle pro údery na dlouhou vzdálenost a Washington poté poskytl informace o zranitelných místech těchto lokalit,“ uvádí deník.

Vůči tvrzením deníku je Simplicius ostražitý, zejména proto, že jsou zde dobré důvody, proč by takové „zpravodajské informace“ mohly být podvrh, zejména proto, aby se zabránilo sbližování USA a Ruska. Nastínil, že informace mohli Ukrajinci dostat od Velké Británie, ale článek je připisuje USA, aby se jednak skrylo, kdo za koordinací útoků stál a také, aby se pěstoval rozkol mezi USA a Ruskem.

Že západní spolupráce je mnohem rozsáhlejší, analytik odvozuje i z příspěvku z ukrajinských zdrojů, který analyzuje, proč ukrajinská protivzdušná obrana selhala proti útokům 10. října. Jednak proto, že jim prý došla munice a znovu nabít takový systém je zdlouhavé. Ale také kvůli obsluze. Některé posádky jsou totiž „spojenecké“, a tak je mezi nimi a Ukrajinci jazyková bariéra. Analytik to považuje za doznání, že některé protivzdušné systémy jsou obsluhovány západním personálem.

Skeptický je k dalšímu tématu, totiž poskytnutí střel Tomahawk Ukrajině Washingtonem. Podle analytika se Trump jako dříve snaží vyvolat dojem síly. Nicméně, většina systémů, u kterých byl nejdříve také odpor k jejich poslání, na Ukrajině skončila, jako např. střely ATACMS, Storm Shadow, letouny F-16 apod. Rozdíl je ovšem v tom, že ani jeden z těchto systémů nebyl použit k útokům na cíle daleko za frontovou linií, v ruském týlu. Právě to by bylo účelem raket Tomahawk. „Proto je to pochybné, ale je to možné,“ míní Simplicius.

Zároveň varuje, že si Trump nemusí být vědom toho, že část ruského vojenského establishmentu a i část veřejnosti ve skutečnosti chce, aby rakety Tomahawk byly na Ukrajinu dodány. Protože by to byla taková překročená čára v písku, že by to vylučovalo „speciální vojenskou operaci“ nedokončit. „Taková eskalace by ještě více zatvrdila a zradikalizovala ruské vojenské velení v úsilí o dosažení všech cílů SMO, protože by se jasněji, než kdy jindy ukázalo, že tento konflikt představuje pro Rusko existenční boj, a proto může být uspokojivě vyřešen pouze úplným a konečným rozpuštěním ukrajinského státu v jeho současné podobě,“ píše s tím, že pak by byla vyloučena jakákoliv příměří. Pro „turbopatrioty“ by Tomahawky, zvláště vzhledem k nedostatku odpalovacích platforem, byly přijatelným a dokonce vítaným rizikem.

autor: Karel Šebesta

