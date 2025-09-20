Ambasáda USA vypověděla Lipavskému dohodu proti dezinformacím. A chce bránit svobodu projevu

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Baroš popsal, že se pro oslovení ambasády rozhodl po ujištění nové americké administrativy, že odmítá podobné formy cenzury a připomenul slova amerického viceprezidenta JD Vance směrem k evropským lídrům. „A koneckonců, Google, který provozuje síť YouTube, kde naše redakce čelí největšímu snižování dosahu, je americká firma,“ dodává na Facebooku Baroš, proč se s věcí jal oslovit právě americké zastoupení u nás.
„Díky naší iniciativě směrem k velvyslanectví se nám podařilo získat písemné potvrzení, že se ambasáda případem dále zabývá,“ informoval Baroš a přiložil text odpovědi od amerického zastoupení u nás. „Pane Baroši, velmi Vám děkujeme, že jste se na Velvyslanectví Spojených států obrátil se svou situací. Jak správně uvádíte, vláda USA je odhodlána hájit ochranu svobody projevu. Jak řekl viceprezident Vance během Mnichovské bezpečnostní konference: ‚Věřit v demokracii znamená rozumět tomu, že každý z našich občanů má moudrost a hlas. A pokud odmítneme ten hlas vyslyšet, i naše největší úspěchy budou mít jen malý význam,‘“ uvedla ambasáda.
Sdělila též, že podnět předala příslušným subjektům a že hodlá i nadále řešit s českou vládou otázky související se svobodou projevu.
„Pro malou redakci jako je ta naše je velmi důležité vědomí, že nejsme na situaci sami. I když zatím omezování dosahu našich videí na YouTube přetrvává a ‚bojovníci proti dezinformacím‘ v současném establishmentu ve volebním roce stále tlačí na pilu, je pro nás dobré vědět, že naše nemlčení a konkrétní kroky na obranu svobody slova mají dopad,“ komentoval věc šéfredaktor Nadačního fondu Svědomí národa.
Ujištění o připravenosti hájit svobodu slova z americké ambasády přicházejí jen krátce poté, co Američané českou vládu vyrozuměli, že už se s ní společně nechtějí podílet na „potírání dezinformací“ a odstoupili od memoranda, které tuto agendu zahrnovalo.
Černínský palác podle zjištění serveru iROZHLAS.cz letos 1. září obdržel od americké strany nótu, v níž přišla výpověď memoranda, které s českým ministrem zahraničí Janem Lipavským (nestraník, kandidující za Spolu) loni v květnu dohodnul šéf americké diplomacie za vlády Joea Bidena Antony Blinken.
„Kreml útočí tímto způsobem na demokracie po celém světě, i formou dezinformací a propagandy. Tuto hrozbu nesmíme podceňovat,“ hlásal tehdy Lipavský.
Server iROZHLAS.cz dodává, že podle informací od zdrojů z prostředí diplomacie v nótě stálo, že Američané připraví nové znění dokumentu, jež bude odpovídat pozici Trumpovy vlády. „Informaci (o výpovědi memoranda) jsme vzali na vědomí, záležitost nad rámec uvedeného nebudeme komentovat,“ sdělila serveru k rozhodnutí nové americké administrativy mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.
autor: Radek Kotas