Babiš: Budou testy po návratu z dovolené. Kvůli mutacím

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) vyzval lidi, ať se podívají na jeho pořad „Čau lidi“, v němž promluvil o očkování. „Je to strašně důležité. Je to obrovská výhoda být naočkovanej,“ zdůraznil Babiš. Nezůstal ale jen u koronaviru. Prozradil, o čem bude v pondělí jednat na půdě Evropské rady v Bruselu. „Zítra, v pondělí, letím do Bruselu. Bude to hlavně o klimatické změně. Ale i o migraci, protože migrace je znova problém,“ upozornil Babiš s tím, že přes Česko proudí migranti do Německa.

„Koukejte na ‚Čau lidi‘. Je to samozřejmě o očkování. Strašně důležité. Zrychlujeme. Obrovská výhoda být naočkovanej,“ spustil Babiš, ještě než pozdravil spoluobčany.

Poté pozdravil a znovu spustil na téma očkování. Pochlubil se, že nějakou dávku vakcíny v Česku dostalo už přes 4,6 milionu lidí a v noci na pondělí se budou moct k očkovaným přidat další, protože v noci na pondělí se otevře kategorie očkování pro lidi ve věku 35 až 39 let, v noci na středu to pak bude 30 až 34 let a 1. června se snad otevře kategorie 16 až 29 let. „Doufejme, že to tak vyjde,“ poznamenal premiér.

„Očkování, jak víte, je dobrovolné, ale je to obrovská výhoda. Pokud budete naočkovaní. Pokud budete naočkovaní, máte výhody, když budete navštěvovat u nás restaurace nebo různé kulturní akce nebo muzea nebo když pojedete do zahraničí. Takže, prosím vás, očkujte se,“ požádal spoluobčany.

K tomu, aby očkovali občany, vyzval Babiš i praktické lékaře. Ti mohou lidem píchnout vakcínu Jansen, AstraZeneca nebo Modernu.

„Do léta bysme měli mít naočkováno jednou dávkou přes šest a půl milionu obyvatel,“ slíbil premiér. „Já jsem to znovu počítal. Pokud všechno dostaneme, jak je slíbeno, tak bysme mohli být koncem června už na pěti a půl milionu lidí, kteří by mohli mít plné očkování, to znamená dvě dávky, to je Jansen 767 tisíc.“

Pokud jde o rozvolňování, Babiš prohlásil, že hlavní hygienička Pavla Svrčinová předloží v pondělí na vládě dlouhodobou strategii pro rozvolňování, s výhledem až do října.

„Já nechci tady všechno číst, chci říct jen některé věci. 31. května se otvírají amatérské sportovní soutěže,“ prozradil Babiš s tím, že bez omezení se otevřou i zoologické a botanické zahrady, ale kupříkladu školy v přírodě budou probíhat jen s testováním dětí.

V červenci prý bude na venkovní koncerty puštěno po 5 tisících lidí a uvnitř v halách po 2 tisících. Dětské letní tábory budou bez omezení kapacity, ale s testováním.

Školáci prý dostanou možnost účastnit se letních dovzdělávacích táborů. Babiš doufá, že ministryně financí Alena Schillerová uvolní resortu školství dost peněz na to, aby se těchto táborů mohlo účastnit až 100 tisíc dětí.

„Září, tady bude nesmírně důležitý návrat z dovolených. Tento rok to nesmíme pokazit, takže bude i při návratu z dovolené... no, budeme muset se nechat testovat. Musíme ochránit naši zemi před mutacemi, které by mohly přijít ze zahraničí,“ upozornil Babiš,

Pozornost věnoval nejen vakcinaci.

„Zítra, v pondělí, letím do Bruselu. Bude to hlavně o klimatické změně. Ale i o migraci, protože migrace je znova problém. Taky chci o tom mluvit s kolegy z Maďarska, ze Slovenska a z Rumunska. Protože přes nás proudí migranti do Německa. Ta jižní balkánská trasa. A je potřeba, podle mého názoru, efektivněji bojovat proti převaděčům.“

Pak znovu odmítl kvóty na migranty.

„Bohužel, některé členské státy EU znovu přicházejí s kvótami – to je nepřijatelné. My jsme to s Viktorem Orbánem zarazili definitivně v červnu 2018, a budeme proti tomu samozřejmě i nadále bojovat. Protože řešení ilegální migrace je mimo Evropu. A Evropa už konečně musí mít jasný plán, jak s Tureckem, jak s Libyí, jak s Marokem, zastavit tyto proudy. Protože to nejsou migranti, kteří by vlastně utíkali před něčím, ale jdou do Evropy za lepší budoucností. Není možné, aby ilegálně chodili k nám bez toho, aby byli pozváni. Takže znovu je to na stole. Myslím si, že V4 na to má jasný názor,“ zdůraznil premiér.

Divákům prozradil, že bude volebním lídrem ANO ve Středočeském kraji, kde za největší problém označil hustotu dopravy a jedním dechem dodal, že tenhle problém už řeší ministr průmyslu a obchodu a zároveň ministr dopravy za ANO Karel Havlíček, který prosadil PPP projekt – projekt spolupráce veřejného a soukromého sektoru na 32 kilometrů dálnice D4, což podle Babiše Středočeskému kraji uleví.

Poté přehodil řečnickou výhybku k národnímu plánu obnovy.

„200 miliard, z toho je 23 procent digitalizace, 41 procent klimatické projekty. Vyjadřovalo se k tomu 90 institucí, byly k tomu obrovské debaty. Myslím, že Evropské komise – já jsem o tom jednal vícekrát s předsedkyní Ursulou von der Leyen – bude spokojená. Je tam samozřejmě i onkologické centrum, které já prosazuji. Velké zdroje do vědy, vzdělávání, dekarbonizace čistých energetických zdrojů, kultura a nové technologie v průmyslu,“ řekl předseda vlády.

Prozradil také, že čeští zdravotníci dostanou jako odměnu za boj s covidem vouchery na pobyty do lázní, které budou moct uplatnit do konce tohoto roku.

Nakonec věnoval pozornost snižování daní, na které je jako premiér hrdý, ale ministryně práce a sociálních věcí svého premiéra za snižování daní ostře kritizovala.

„To zadlužení České republiky je obrovské, zejména ‚díky‘ koronakrizi. Ale jednorázově nebo dvourázově se to zvládnout dá. Ale bohužel jsme se v závěru roku střelili do nohy neprofesionálním zrušením superhrubé mzdy. To je vina Babiše a ODS,“ udeřila na svého šéfa ve vládě Maláčová před kamerami CNN Prima News.

Předseda vlády to vidí jinak.

„Snižujeme daně. Tady to mám. Od našeho nástupu do vlády v roce 2014 až do roku – tady je plán na příští rok – je to celkem 509 miliard. Takže na rozdíl od jiných stran, které už se vidí ve vládě, které chtějí zdanit všechno a chtějí navyšovat daně, tak my jsme daně snižovali. A také samozřejmě víme, jak udržet náš dluh v rozumné míře. Jsme stále za minulý rok čtvrtá nejméně zadlužená země v Evropě. Hlavní díky mně a paní Schillerové. My jsme snižovali dluh, od roku 2014 do roku 2019, přišla pandemie, samozřejmě jako všichni jsme se museli zadlužit, ale od příštího roku budeme schopni stabilizovat ten dluh vůči HDP na rozumné úrovni, a zase budeme patřit mezi nejlepší v Evropě,“ řekl premiér Babiš.

