Babiš dostal hodinu sólo v Partii, pak ho vystřídali šéfové opozice. A to byl výprask

Onderka v úvodu debaty konstatoval, že na jaře v první koronavirové vlně si lidé pomáhali, šili si roušky a chovali se solidárně. Ale tato solidarita už v dalších vlnách chyběla. „Lidé si pomáhali navzájem, ta solidarita byla obrovská, ale ta tady dnes není. Podcenili jsme to v tom srpnu a září. A teď platíme daň za to podcenění,“ prohlásil Onderka.

Jurečka se poté vymezil proti tvrzení Miloše Zemana, který kritizoval opozici za to, že se v časech pandemie údajně chovala špatně.

„Já s tím takto souhlasit nemohu, protože kdyby pan prezident sledoval naši práci, nebo i jiných opozičních stran, tak by musel vidět desítky návrhů, které jsme předložili. Mně hrozně chybí to, co dělával třeba Václav Havel, že si sezval předsedy všech parlamentních stran a žádal je ‚pojďme táhnout za jeden provaz‘. Havel to dělával. A to mi tady dnes chybí,“ posteskl si Jurečka. A dodal: „Ve svém prvním funkčním období ještě prezident Zeman říkal, že bude podporovat ostrůvky pozitivní deviace, a to u něj dnes nevidím.“

Když se k slovu dostal Vojtěch Filip, konstatoval, že politici si tuto situaci trochu zavinili sami, ale sami si to zavinit nemuseli – mohli spolu jednat i bez toho, aby je zval prezident republiky. „Je jednoduché něco kritizovat, ale nic pozitivního nenavrhnout. Já jsem něco navrhoval, jen mé návrhy nebyly přijaty, to se stává,“ konstatoval Filip.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš sdělil, že lidé by měli sledovat, co politici opravdu dělají.

„Já bych byl rád, aby lidé sledovali to, co se děje, a aby nesledovali nějakou prezentaci toho, že opozice nebo strany, které podporují vládu, nic nedělají, protože to není pravda. Návrhy přicházejí od všech sněmovních stran,“ pravil Bartoš.

Konstatoval také, že když se sejde většina politiků bez Babiše, dokážou se na ledasdčem shodnout. Ale když je u toho Babiš, pak se podle Bartoše jednání mnohdy zarazí na tom, že si chce Babiš připisovat všechny zásluhy za navzájem domluvené věci.

„On pan premiér funguje trochu podle průzkumů,“ přisadil si Onderka.

Jurečka upozornil, že koronavirus se dnes šíří především v zaměstnáních – takže tady by vláda měla pomoci zaměstnavatelům s testováním zaměstnanců, s trasováním a tak podobně. Zdůraznil, že lidovci současně volají po tom, aby lidé v karanténě dostávali vyšší než 60% kompenzaci příjmů.

Moderátorka Markéta Fialová poté přehodila výhybku k vakcinaci.

Bartoš konstatoval, že vláda nedokázala posílit infrastrukturu na očkování. „Ale snad to doženeme,“ vyjádřil naději. Zdůraznil, že tady se ukazuje potřeba digitalizace státní správy. Stejně tak se ukazuje, že je třeba posílit i hygienické stanice.

Předseda komunistů Filip prý vidí cestu, jak očkování urychlit. „My nemusíme čekat na schválení vakcíny v EU, my přece můžeme nakupovat vakcíny i jinde. Podívejte se na Izrael nebo na arabské státy. Podle mého názoru by stačilo schválení od našeho Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL),“ zaznělo z úst Vojtěcha Filipa.

Jurečka se okamžitě ozval. „Tady já musím reagovat a říct, že kdyby nebylo EU, tak dneska v České republice žádné vakcíny nejsou. To byla jen nabídka, jestli chceme ty vakcíny. Když nechcete, nemusíte... takže to není tak, že by nás někdo nutil,“ zdůraznil šéf lidovců.

Vůči Filipovi se postavil i Onderka. „Ta strategie vakcinace je v EU společná a já si myslím, že je správná,“ řekl jasně místopředseda ČSSD. Připomněl, že v tuto chvíli by nemělo smysl mít robustnější infrastrukturu na očkování, protože stejně není k dispozici víc vakcín. Nebyla dosud schválena vakcína společnosti Moderna ani AstraZeneca. Až budou vakciny k dispozici, Onderka věří, že očkování bude postupovat rychleji.

Moderátorka se poté vrátila k posledním větám premiéra Babiše z první hodiny Partie, který se chtěl opozičních lídrů zeptat, proč nemají jiný program než „antiBabiš“.

„To byl takový standardní výkon pana premiéra. Jeho ať se zeptáte, na co chcete, tak on si řekne to své,“ okomentoval premiérova slova Jurečka.

Překvapilo ho, že prezident republiky vyhlásil konání parlamentních voleb už devět měsíců předem, což bylo nečekané. „Je to nejdříve v historii České republiky,“ kroutil hlavou Jurečka. „Mně to přišlo jako taková klukovina, trochu takové záškodnictví,“ rýpl do prezidenta.

Bartoš Babiše nešetřil. „Podívejte se na zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu. Silnice se nestaví, infrastruktura chátrá,“ vypálil. Zdůraznil, že politici vlastně vedou kampaň pořád a mluví za ně jejich práce, jejich konzistentně prosazovaná politika. Jen by prý nejen od premiéra očekával, že v kampani bude mluvit pravdu.

Pánové se poté shodli, že stávající krizi je třeba využít i k modernizaci české ekonomiky.

Jurečka s Bartošem upozornili, že vláda v této krizi nesmí zapomínat ani na rodiny s dětmi, protože řada rodin má hypotéky, ale má omezené příjmy a jsou pod tlakem.

Bartoš připomněl, že pod tlakem jsou i starší občané. „Já to vidím u svých rodičů, oni se rozhodují podle toho spotřebního koše. Oni dělávají nákupy do tisíce korun, ale to znamená, že si koupí menší sýr, horší sýr, protože ty ceny rostou i o 5 korun za rok,“ pravil Bartoš.

Andreje Babiše kritizoval za jím navržené snížení daní většině zaměstnanců na 15 procent. Šéf Pirátů zdůraznil, že to nebyl návrh vlády, ale návrh poslance Babiše, a považuje ho za jednoznačně špatný. „Všichni, co tu sedíme, jsme poslanci. Nám tím opatřením podle pana Babiše naroste plat o 70 tisíc korun. Potřebujeme to? Já si myslím, že ne,“ míní Bartoš s tím, že by se mu zdálo spravedlivější zvýšit slevu na poplatníka.

Vojtěch Filip mu dal v této otázce za pravdu.

Než se hosté rozloučili s diváky, poznamenali, že premiér Andrej Babiš se může pokusit kandidovat na prezidenta. Jurečka vyjádřil naději, že v takovém případě by Babiš neuspěl a že Češi si za prezidenta zvolí někoho, jako je slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

