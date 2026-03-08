Nevydání Babiše a Okamury: České justici nevěříme, udeřil Foldyna

Napětí v Poslanecké sněmovně tento týden vyvrcholilo hlasováním o nevydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. Hnutí SPD vyjádřilo jasné stanovisko a vneslo nové pochybnosti do debaty o fungování právního státu v České republice. Poslanec za SPD a místopředseda sněmovního Výboru pro mediální záležitosti Jaroslav Foldyna v rozhovoru pro DVTV vysvětlil nejasnosti kolem celé kauzy.
Zatímco šéf hnutí ANO čelí obžalobě v letité kauze Čapí hnízdo, lídr SPD je stíhán za podněcování k nenávisti v souvislosti s předvolebními plakáty. Foldyna svůj postoj opírá o hlubokou nedůvěru v nezávislost české justice a tvrdí, že procesy jsou vedeny na politickou objednávku.
Podle Foldyny není rozhodnutí o nevydání kolegů v rozporu s principem rovnosti občanů před zákonem, ale jde o využití specifického institutu, který má chránit politicky činné osoby před účelovou kriminalizací. „V této chvíli je tady využit zákon, který dovoluje hlasovat o tom, zda politicky angažované osobnosti nejsou stíhány účelově a není to o tom, jestli si lidé jsou rovni, nebo nerovni,“ vysvětlil poslanec své hlasování.
Tímto krokem vládní koalice a její spojenci vyslali veřejnosti jasný signál o tom, jak vnímají současný stav soudní moci. Foldyna bez obalu prohlásil, že cílem tohoto kroku je vzkázat občanům přesvědčení, že česká justice není nezpolitizovaná.
Babiše odsoudíme, i kdyby byl nevinný
V případě Andreje Babiše poslanec Foldyna argumentuje především neúměrnou délkou celého řízení, které se táhne již více než deset let. Právě časový faktor a opakované rušení soudních rozhodnutí vyššími instancemi jsou pro politika důkazem, že systém nefunguje standardně. „My se domníváme, že v jiných případech se rozhodlo, a v těchto případech se nerozhodlo, protože to je ovlivněno politickým působením Andreje Babiše na politické scéně a to zadání je takové, že Andreje Babiše odsoudíme, i kdyby byl nevinný. Tak jsme se rozhodli, že ho nevydáme,“ uvedl Foldyna s tím, že v tuto chvíli sněmovní většina prostě české justici nedůvěřuje.
Moderátor Martin Veselovský v rozhovoru konfrontoval Foldynu s jeho vlastním postojem z minulosti. Před čtyřmi lety hlasoval pro vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání s odůvodněním, že se případ musí konečně vyjasnit. Poslanec však změnu svého názoru hájí tím, že vývoj v posledních letech ukázal na podjatost soudních orgánů.
Paragraf o podněcování k nenávisti je zneužitelný
Foldyna připouští, že není právník, trvá však na tom, že poslanci mají právo i povinnost politicky posoudit, zda je stíhání spravedlivé. Podobně kritický je i k případu Tomia Okamury, kde zpochybňuje samotnou podstatu paragrafu 356 o podněcování k nenávisti, který považuje za gumový a politicky zneužitelný nástroj k umlčování opozice.
Rozhovor se vyostřil v momentě, kdy moderátor upozornil na fakt, že Foldyna je poslancem již šestnáct let a jako zákonodárce se podílí na tvorbě legislativy, které nyní odmítá podřídit své stranické kolegy. Foldyna na to reagoval opakováním teze o politickém zadání, i když nedokázal specifikovat, kdo přesně by za takovým pokynem měl stát.
„Zřejmě tady je nějaké zadání odsoudit člověka, který rozhoduje tak, jak rozhoduje, někomu se to nelíbí,“ uzavřel poslanec s tím, že SPD bude v tomto volebním období usilovat o legislativní změny, které by kontroverzní paragrafy o podněcování zcela odstranily.
