Nevydání Babiše a Okamury: České justici nevěříme, udeřil Foldyna

08.03.2026 9:25 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„Paragraf zákona o podněcování k nenávisti? Co to je? To bychom museli odsoudit každého druhého za nějaké podněcování, když se vyjádří k tomu, co se děje!“ vyjádřil se poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). Rozhodnutí soudů v případě kauzy Čapí hnízdo podle něj byla zaujatá. „Už se mělo rozhodnout. Není tam něco v pořádku,“ domnívá se politik.

Nevydání Babiše a Okamury: České justici nevěříme, udeřil Foldyna
Foto: Repro DVTV, YT
Popisek: Jaroslav Foldyna

Napětí v Poslanecké sněmovně tento týden vyvrcholilo hlasováním o nevydání Andreje Babiše (ANO) a Tomia Okamury (SPD) k trestnímu stíhání. Hnutí SPD vyjádřilo jasné stanovisko a vneslo nové pochybnosti do debaty o fungování právního státu v České republice. Poslanec za SPD a místopředseda sněmovního Výboru pro mediální záležitosti Jaroslav Foldyna v rozhovoru pro DVTV vysvětlil nejasnosti kolem celé kauzy.

Zatímco šéf hnutí ANO čelí obžalobě v letité kauze Čapí hnízdo, lídr SPD je stíhán za podněcování k nenávisti v souvislosti s předvolebními plakáty. Foldyna svůj postoj opírá o hlubokou nedůvěru v nezávislost české justice a tvrdí, že procesy jsou vedeny na politickou objednávku.

Podle Foldyny není rozhodnutí o nevydání kolegů v rozporu s principem rovnosti občanů před zákonem, ale jde o využití specifického institutu, který má chránit politicky činné osoby před účelovou kriminalizací. „V této chvíli je tady využit zákon, který dovoluje hlasovat o tom, zda politicky angažované osobnosti nejsou stíhány účelově a není to o tom, jestli si lidé jsou rovni, nebo nerovni,“ vysvětlil poslanec své hlasování.

Jaroslav Foldyna

  • SPD
  • poslanec
Tímto krokem vládní koalice a její spojenci vyslali veřejnosti jasný signál o tom, jak vnímají současný stav soudní moci. Foldyna bez obalu prohlásil, že cílem tohoto kroku je vzkázat občanům přesvědčení, že česká justice není nezpolitizovaná.

Babiše odsoudíme, i kdyby byl nevinný

V případě Andreje Babiše poslanec Foldyna argumentuje především neúměrnou délkou celého řízení, které se táhne již více než deset let. Právě časový faktor a opakované rušení soudních rozhodnutí vyššími instancemi jsou pro politika důkazem, že systém nefunguje standardně. „My se domníváme, že v jiných případech se rozhodlo, a v těchto případech se nerozhodlo, protože to je ovlivněno politickým působením Andreje Babiše na politické scéně a to zadání je takové, že Andreje Babiše odsoudíme, i kdyby byl nevinný. Tak jsme se rozhodli, že ho nevydáme,“ uvedl Foldyna s tím, že v tuto chvíli sněmovní většina prostě české justici nedůvěřuje.

Fotogalerie: - Nevydání Babiše a Okamury

Moderátor Martin Veselovský v rozhovoru konfrontoval Foldynu s jeho vlastním postojem z minulosti. Před čtyřmi lety hlasoval pro vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání s odůvodněním, že se případ musí konečně vyjasnit. Poslanec však změnu svého názoru hájí tím, že vývoj v posledních letech ukázal na podjatost soudních orgánů.

Paragraf o podněcování k nenávisti je zneužitelný

Foldyna připouští, že není právník, trvá však na tom, že poslanci mají právo i povinnost politicky posoudit, zda je stíhání spravedlivé. Podobně kritický je i k případu Tomia Okamury, kde zpochybňuje samotnou podstatu paragrafu 356 o podněcování k nenávisti, který považuje za gumový a politicky zneužitelný nástroj k umlčování opozice.

DVTV

Rozhovor se vyostřil v momentě, kdy moderátor upozornil na fakt, že Foldyna je poslancem již šestnáct let a jako zákonodárce se podílí na tvorbě legislativy, které nyní odmítá podřídit své stranické kolegy. Foldyna na to reagoval opakováním teze o politickém zadání, i když nedokázal specifikovat, kdo přesně by za takovým pokynem měl stát.

„Zřejmě tady je nějaké zadání odsoudit člověka, který rozhoduje tak, jak rozhoduje, někomu se to nelíbí,“ uzavřel poslanec s tím, že SPD bude v tomto volebním období usilovat o legislativní změny, které by kontroverzní paragrafy o podněcování zcela odstranily.

