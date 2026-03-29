Babiš vytáhl jména: Kampaň médií proti vládě

Premiér Andrej Babiš ve videu na svém facebooku ostře kritizuje některá média, která podle něj přestala plnit roli standardní novinařiny. „Od začátku roku sledujeme u Seznam Zpráv a Novinek něco, co už dávno není běžná novinářská kritika. Je to otevřené tažení proti naší koaliční vládě,“ uvedl Babiš.
Zároveň vyjmenoval konkrétní výhrady k jejich práci. „Intenzita, tón, výběr témat, způsob podání, podprahové manipulace, účelové titulky, zkreslování reality – to jsou Seznam Zprávy, Novinky a Právo,“ dodal předseda vlády.
Média jako „zbraň proti vládě“
Premiér zamířil přímo na zakladatele Seznamu a jeho vliv na obsah médií. „Pan Lukačovič evidentně používá svá média jako zbraň proti vládě s jediným cílem – útočit za každou cenu a k útoku použít i sebemenší maličkost či přešlap,“ pokračoval v kritice Andrej Babiš.
Konkrétní redakce pak označil za politicky vyhraněné. „Seznam Zprávy, Novinky.cz a i deník Právo se proměnily v politicky aktivistická média. Svým lhaním, manipulacemi a zaujatostí jsou dnes zcela nedůvěryhodná a zprofanovaná,“ konstatoval ministerský předseda.
Ing. Andrej Babiš
Podle něj agresivita těchto médií proto vládě v posledních týdnech zesílila. Tuto změnu přičítá jeho kritice Iva Lukačoviče: „Zaprvé to dávám do přímé souvislosti s tím, že jsem upozornil na to, že pan Lukačovič si nechal vyplatit šest miliard dividend přes svou kyperskou firmu, která vlastní Seznam, a tím pádem nemusel zaplatit patnáctiprocentní daň,“ popsal Babiš.
Tento postup sice není protiprávní, ale Andrej Babiš kritizuje jeho morální rovinu. „Není to nezákonné, ale ušetřil tím zhruba 900 milionů. Je to daňová optimalizace a vypovídá to o hodnotách pana majitele Lukačoviče,“ dodal.
V kontextu toho zmínil i další krok, který podle něj ukazuje na stejný přístup. „Místo toho, aby Seznam přesídlil do České republiky, jako to udělala Renata Kellnerová s PPF, tak po mé kritice zaparkoval ve švýcarském kantonu Zug, který má speciální daňová pravidla,“ uvedl Babiš s tím, že jeho kritika má i osobní dohru. „Kvůli tomu, že jsem na tyto věci upozornil, mě pan Lukačovič žene před soud,“ doplnil.
Druhý důvod útoků těchto médií vůči své vládě spatřuje ve změně financování po nástupu nové vlády. „Za druhé si ty útoky vysvětluji tím, že média pana Lukačoviče přišla s nástupem naší vlády o štědré penězovody v řádu desítek milionů korun z dob Fialovy vlády – jak z Úřadu vlády, tak z jednotlivých ministerstev,“ dodal Babiš.
Následně uvedl několik konkrétních článků, jimiž, podle něj, ilustruje postup těchto médií.
Jako první zmínil článek Novinek z 19. ledna Žádné letouny Ukrajině neprodáme, dohodla se koalice. Zde se objevila i jeho fotografie s jmenováním vlády na Hradě, kde si připíjí skleničkou sektu s Tomiem Okamurou. „Podprahově vzbuzují dojem, že něco oslavujeme. Samozřejmě nesmysl,“ dodal k tomu premiér.
Další příklad, kdy Novinky 22. ledna zveřejnily text s titulkem Grónsko je nedílnou součástí Dánska, prohlásil najednou Babiš. „Chtěli vám podsunout, že jsem změnil názor, přitom jsem to samé jasně prohlásil už o tři dny dříve a je to dohledatelné na sociálních sítích,“ upozornil premiér.
Zmínil i článek ze 26. ledna., kdy Seznam Zprávy 26. ledna přišly s titulkem Vláda přepsala rozpočet, sekera je ještě větší než za Stanjury. „Opomenuli, že exministr Stanjura, který podváděl s rozpočtem, nám nechal díru v rozpočtu za devadesát miliard, což potvrzovali i ekonomové i redaktor z České televize,“ doplnil předseda vlády.
Další příklad uvedl z 10. března, článek z dílny Seznam Zprávy poutá čtenáře titulkem Po vzoru Ruska: Babišova poradkyně tvoří s poslanci SPD zákon proti neziskovkám. „Hned jsou to dvě lži. Určitě to nebylo po vzoru Ruska, je to zase ta jejich komunikační karta. Není to žádný zákon proti neziskovkám, je to zákon, který má udělat financování neziskových organizací transparentní,“ uvádí na pravou míru premiér.
Svou argumentaci Babiš dokládá důrazem na transparentnost financování: „Všichni mají právo vědět, kam jdou jejich peníze, jejich daně.“
Babiš: „Mediální masáž po demonstracích“
Zvýšená aktivita médií souvisí i s demonstracemi na Letné. „Zvýšené útoky jsou patrné po demonstracích z Letné, o kterých Novinky ten den napsaly devět článků a Seznam Zprávy pět článků,“ připomíná předseda vlády.
„Byla to obrovská mediální masáž,“ sdělil premiér. „Neustále se objevují opakované lživé a snadno vyvratitelné narativy – že vláda neplní sliby, že chaoticky komunikuje. Oni něco napíšou, my to vyvrátíme, a potom tvrdí, že jsme změnili názor, že ohrožujeme demokracii, že táhneme zemi na východ a tyto nesmysly,“ dodal Babiš.
A připojil i další konkrétní příklady, které podle něj dokládají tento systematický přístup médií.
Například článek Seznam Zprávy z 23. března: Babišův stát – velký přehled, jak nová vláda ovládla důležité posty v zemi. Novinky psaly Babišův kabinet rozjel personální čistky. „Je to jenom snaha vykreslovat změny po demokratických volbách jako čistky či přebírání moci. Když k něčemu úplně stejnému docházelo za Fialy, tak média mlčela. My si nikde nedáváme naše politické kolegy, nikdy jsem neměl žádného poradce hnutí ANO, my to tak neděláme,“ upozornil Babiš.
Jako příklad uvedl z 24. března., tehdy titulek na Novinkách hlásal Stačilo sto dní a vládě se komunikace vymkla z rukou. „Novinky začaly psát seriál Sto dní vlády. Za Fialovy vlády nic takového neudělaly, dokonce nikdy jejich program nevyhodnotily. Přitom se tváří jako zpravodajský server, ale manipulují hned v titulku článku,“ konstatujel Andrej Babiš.
Neopomněl ani titulek Novinek: Návrh na omezení poplatků za televizi a rozhlas provází naprostý chaos. „Začaly šířit narativ o domnělém chaosu, přitom šlo jen o to, jestli se návrh podá v úterý, nebo ne. Kritika za každou cenu,“ podotkl premiér.
Podobných příkladů uvedl více. Zmiňoval články a titulky, které rovněž pracují s podobnými vzorci – podsouvají vládě chaos, změny vydávají za ohrožení demokracie nebo ji spojují s Ruskem.
Své vystoupení pak uzavřel shrnutím kritiky. „Mohl bych tyto manipulace komentovat každý den. To, co dnes předvádějí Novinky a Seznam Zprávy, nemá s nestrannou novinařinou nic společného. Jde o systematickou a cílenou aktivistickou kampaň, která má vládu poškodit a vyvolat dojem chaosu a ohrožení demokracie,“ poznamenal předseda vlády.
„Titulky mají vyvolávat emoce, texty manipulovat, a výběr témat sleduje jediný cíl – uškodit za každou cenu. Seznam Zprávy a hlavně Novinky rezignovaly na objektivitu a staly se politickými hráči,“ dodává Babiš.
Připustil ale, že jeho kritika nemíří na všechny novináře. „Nemám nic proti novinářům ani jejich kritice. V médiích je spousta lidí, kteří pracují poctivě. Proti čemu se ohrazuji, je mediální aktivismus,“ uvedl.
„Jsem rád, že to občané víc a víc vidí. Já vám vždycky budu říkat pravdu a věci tak, jak se mají,“ slíbil premiér Andrej Babiš.
Seznam Zprávy: „Popisujeme realitu, ne přání politiků“
Na kritiku od premiéra Andreje Babiše reagoval šéfredaktor Seznam Zpráv Robert Čásenský. „Popisujeme věci a události takové, jaké jsou. Nepíšeme tak, jak by si jedna či druhá strana politického spektra přála,“ uvedl ve svém redakčním textu.
Zároveň odmítl, že by titulky byly manipulativní. „Mimo jiné to dokazuje i výběr titulků, které ze Seznam Zpráv premiér citoval. Všechny odrážely realitu,“ dodal Čásenský.
Čásenský zdůraznil roli médií vůči politikům. „Kontrolujeme držitele moci. Považujeme za důležité, aby veřejnost věděla, co se děje kolem těch, kteří rozhodují,“ pokračoval.
Připomněl také konkrétní kauzy, kterým se redakce věnovala. „Poukázali jsme na pochybnou kampaň Petra Fialy, věnovali jsme se bitcoinové kauze i případu Dozimetr,“ dodal.
Čásenský: „Majitel do obsahu nezasahuje“
Odmítl také tvrzení o vlivu majitele. „Do toho, co se na Seznam Zprávách píše a jaké mají články titulky, majitel nijak nezasahuje. Je to plně v kompetenci redakce,“ tvrdí.
Šéfredaktor zároveň hájí standardy redakce. „Dodržujeme profesní standardy, máme dvoustupňový systém editorského řízení a i ve vysoké rychlosti online zpravodajství věnujeme textům důkladnou péči. Pokud uděláme chybu, opravíme ji,“ napsal ve svém vyjádření.
A odmítl také obvinění z aktivismu. „Nenecháme se vmanévrovat do role politického protivníka. Důraz na fakta, odvahu, profesionalitu a otevřenost je pro nás klíčový,“ dodal.
Na závěr zdůraznil, že redakce dává prostor různým názorům. „Podporujeme otevřenou diskusi a zveme zástupce všech relevantních stran politického spektra bez ohledu na to, zda je nám jejich názor bližší, nebo vzdálenější,“ podotkl Čásenský. „Jsem přesvědčen, že právě takhle má vypadat normální žurnalistika.“
Práce autora se řídí redakčními zásadami ParlamentníListy.cz.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Přidejte si obsahový box PL do svých oblíbených zdrojů na Hlavní stránce Seznam.cz. Děkujeme.