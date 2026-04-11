Babišův Švejk, parlamentní rekreace a tlustí Američané. Byli jsme v Haškově Lipnici

„Proč my v roce 2023 máme hrát o nějaký bolševický svini, o nějakým bolševickým komisaři. Pronesl herec Slunéčko hrdě se hlásící k neoliberálně progresivistické ideologii, která má konečně osvobodit jedince a to i za cenu rozvratu ekonomiky a společnosti. Jeho aktivismus šel tak daleko, že se v loni přilepil s dalšími evropskými aktivisty k asfaltu na německé dálnici, čímž protestovali proti změně klimatu,“ vzpomínám si matně na slova z úvodní kapitoly knihy Smát se nahlas od Martina Nezvala. A už na mě vykoukne věž Samson, dominanta hradu v Lipnici nad Sázavou. A teď zase rekreační středisko Parlamentu České republiky, což jsem ale zjistil až později. Přečtěte si, co všechno jsme zažili a zjistili v hájemství spisovatele Jaroslava Haška.
Haškovou cestou
Stan jsem postavil v kempu v malé vsi s poetickým názvem Žebrákov, takže mám kde hlavu složit. Jdu plus minus Haškovou cestou od nádraží ve Světlé nad Sázavou do Lipnice nad Sázavou. Všude jsou cedule, takže nelze zabloudit. V Závidkovicích je věnována malíři Jaroslavu Panuškovi, který prý Lipnici Haškovi ukázal a „zavinil“, že se tam spisovatel v roce 1921 přestěhoval. Výše zmíněná kniha Smát se nahlas má na přebalu Jeana-Paula Belmonda v uniformě dobrého vojáka Josefa Švejka a v kostce je mimo jiné i o tom, jak Haškův duch pozoruje zkoušku divadelního kusu o své osobě. Dostal jsem ji ve formě mluveného slova, což namluvil „dezolátský kandidát na prezidenta“ Marek Vašut, přímo od autora, protože se známe, neb mi kdysi šéfoval. A dost mě pobavila.
V Lipnici nad Sázavou návštěvníci nejčastěji zamíří rovnou na hrad. Je pěkně zrekonstruovaný a mají tam zábavné průvodce. Ostatně ve své době tam prováděl i Hašek. „Když ho to bavilo, tak si vymýšlel hrůzostrašné příběhy, třeba o zdejší bílé paní. Když ne, tak prohlásil: ‚Tady žrali, tam spali a támhle srali!‘,“ sdělil jeden z nich. Na dnes nejvyšší věž Samson musíte absolvovat hodně schodů, ale odměna – nádherný výhled do krajiny – vás nemine. A na jedné z cedulek, kde je vyryto, co všechno můžete za dobrého počasí vidět, je budova s informací: „Rekreační středisko Parlamentu České republiky.“ Když potkám průvodce, ptám se, co to bylo dříve, jestli nešlo o protialkoholickou léčebnu, což by v Haškově teritoriu mělo kouzlo. „Byla to dětská léčebna,“ sdělí. „Šmejdi politický, vzali dětem barák,“ projede mi hlavou jako správnému Čechu po „třetipívu“.
Podle dostupných informací mají zákonodárci dva rekreační objekty. Chatu v Harrachově a právě objekt v Lipnici nad Sázavou. Podle zveřejněné odpovědi na dotazy z roku 2020 podle zákona o svobodném přístupu k informací, takže sto šestky, má objekt 43 lůžek a ubytování se stravováním formou plné penze činilo pro poslance 479 korun za den. Já v „žebrákovském kempu“ zaplatil za osobu a malý stan bez stravy 180 korun. Nicméně od té doby se situace změnila. V roce 2022 psal Deník.cz o tom, že se tam ubytovaly čtyři desítky uprchlíků z Ukrajiny. Osobně jsem tam viděl posedávat u tenisového kurtu tři chlapce, jinak ani noha.
Haškův dům
V podhradí se stejně jako „ubýtko pro poslance a senátory“ skrývá, ale mnohem, mnohem skromnější Haškův domeček. Na ceduli před ním se píše, že si ho spisovatel mohl pořídit díky příjmům za postupné vydávání Dobrého vojáka Švejka, který začínal být populárním. O svých pocitech napsal v roce 1922 toto: „Ještě nikdy jsem nebyl tak šťastný, jako když jsem podepisoval trhovou smlouvu. Vlastní domov je přece jen domov, i když třeba chudý.“ Na ceduli přímo na domě se píše: „Projekt revitalizace památníku Jaroslava Haška je spolufinancován Evropskou unií.“
Za vskutku lidové vstupné 50 korun se dostanu dovnitř. Nahoře jsou fotografie Haška ze všech období a třeba Švejkova replika: „Politika je pro malé děti.“ Nutno podotknout, že autor Švejka bojoval za první světové války za „císaře pána a jeho rodinu“, pak se stal československým legionářem až nakonec přešel na stranu bolševiků. Podle dostupných informací byl v Rusku jako rudý komisař kupodivu abstinentem a napsal o této zkušenosti například knížku Velitelem města Bugulmy. „Nejvíc mě nakonec dojmou návrhy moderní budovy muzea. Vypadají jako z jiného světa. Doufám, že je nedělal Marcel, opilecký druh ze včerejška. Nevypadají špatně, ale jsou naprosto megalomanské. Jeden působí jako prosklený orel, motýl či můra, vzdáleně jako od Oscara Niemeyera. Pod křídlem má mít onen skleněný pterodaktyl tu dnešní haškovskou chalupu. Jenomže dozor mi s pokrčením ramen sdělí: ‚Plánů máme hodně, ale nemáme na ně peníze.‘,“ vzpomenu, jak jsem psal o muzeu „Gašeka“ v Bugulmě ve své knížce Špionem Běločechů v Rusku a přemýšlím, jak to tam nyní vypadá.
Dole je několik místností. Ložnice a tak dále. Ale už u konce schodů můžete vidět další „okno do současnosti“. Naštvaný premiér Andrej Babiš drží v ruce knížku o Švejkovi, který se mu dost podobá. Pod obrázkem komentář: „Už si ze mě nebudete robiť srandu, jsem kúpil autorská práva na teho Švejka a hned Mára zařídil nové vydání…“ Dole jsou totiž vystaveny vtipy vztahující se k Haškovi a Švejkovi a autorem tohoto je Václav Veverka. Když se pak nahoře v pokladně ptám krásné babičky, ne z Němcové, ale takové, „co naučí tancovat charleston“, na vtip o Babišovi, odpoví: „Ani nevím, že tam je. Ten se vetře všude.“
Haškova hospoda
Kousek od domu, zhruba takových čtyři sta metrů, stojí Haškova oblíbená hospoda, dnes restaurace U České koruny. V hodinách lidských požitků je plná, v době oběda narvaná. Ceny za jídlo i pití nejsou nízké, ale ani moc vysoké. Zhruba v „rámci mírného pokroku v mezích zákona“. Vzpomenu na rozhovor ParlamentníchListů.cz se spisovatelovým vnukem Richardem Haškem, podle něhož je nedaleko Lipnice vytesána socha Hlava XXII. „To je také rodiny Haškových,“ řekla jedna ze servírek. Naproti je totiž zajímavý objekt, možná příští hospůdka, který prý také patří jim. Za restaurací je ještě hřbitov s hrobem slavného spisovatele.
„Já být miliardářem jako Babiš, tak bych se na tu politiku vyprdl. Kdybych byl zvolený politik, tak bych se ale asi choval stejně jako ti současní. Nikdo tuhle situaci nevyřeší úplně dobře. I když říká opozice to a to, tak si myslím, že by se jí sevřela prdel, kdyby měla začít vládnout. Žádný génius na koronakrizi mezi námi není. Vždyť je celý svět ve stejném průseru. Nacházíme se na hranici našich možností. Prachy by byly, ale co s nima, když se mezi námi pohybuje ta hrozná neviditelná chlupatá koule jménem Covid-19," řekl Richard Hašek ParlamentnímListům.cz v roce 2020.
A tak jsem si dal Haškův lipnický speciál a přečetl si zprávu z menu pod titulkem Američané pomalu tloustnou: „...Vědecké veličiny se domnívají, že vinu na tloustnutí má zákaz alkoholu. Lidé totiž z lítosti nad tím se vrhli na pojídání sladkostí, na cukroví, na šlehanou smetanu a cukrové moučníky. A to, jak známo, má krutý vliv na vzrůst břišního embonpointu.“ To slovo v závěru je klasický břišní převis či „pneumatika“. Osobně jsem se pak přes Památník národního odposlechu odešel těch zhruba deset kilometrů, abych snížil možnost vzrůstu břišního embonpointu, prospat do stanu.
