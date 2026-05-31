„Každý stát má své hrdiny.“ Hněv Polska na Ukrajině neberou vážně

31.05.2026 7:45 | Zprávy
autor: Alena Kratochvílová

Rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udělit jedné ukrajinské jednotce čestný titul Hrdinové UPA vyvolalo rozruch v Polsku, kde je UPA spojována hlavně s masakry tisíců civilistů ve Volyni. Zelenského kritizoval i polský prezident a do sporu se vložil i starosta Lvova Andrij Sadovyj se nechal slyšet, že „historie byla často zkreslena“ a že dnes je hlavní, že spolu Ukrajina a Polsko stojí na stejné straně proti Rusku.

„Každý stát má své hrdiny.“ Hněv Polska na Ukrajině neberou vážně
Foto: Archiv vydavatele Vaše věc
Popisek: Bandera s nacisty

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil jedné z jednotek ukrajinských ozbrojených sil čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Rozhodnutí zdůvodnil obnovou historických tradic armády a oceněním jednotky za obranu územní celistvosti a nezávislosti Ukrajiny.

Rozhodnutí Zelenského ovšem narazilo v Polsku, kde je UPA spojována hlavně s masakry polského obyvatelstva za druhé světové války. V letech 1943 až 1945 provedly oddíly UPA a Organizace ukrajinských nacionalistů etnické čistky, při kterých zahynulo asi 100 tisíc polských civilistů. Nejkrvavější byl červenec 1943, kdy UPA zaútočila na zhruba 150 polských obcí.

Proto polský prezident Karol Nawrocki obvinil Zelenského, že nahrává ruské propagandě. Nawrocki v rozhovoru s novináři uvedl, že „v evropské rodině nelze glorifikovat bandity a vrahy, kteří zabíjeli ženy a děti, zabíjeli Poláky“ a dodal, že bude usilovat o to, aby byl ukrajinskému prezidentovi odebrán Řád Bílého orla.

Do sporu se vložil také starosta Lvova Andrij Sadovyj. V rozhovoru pro Polsat News uvedl, že v době války se o rozhodnutí prezidenta nediskutuje a že jde o rozkaz, který je třeba respektovat a navíc „každý stát má své hrdiny“. Podle jeho názoru je nynější debata výhodná hlavně pro Rusko, které ji může využít k oslabení polsko-ukrajinské jednoty.

Starosta Lvova Sadovyj připustil, že vztahy obou národů byly v minulosti těžké, ale zdůraznil, že dnes stojí Polsko a Ukrajina na stejné straně proti Rusku. K tomu, co se v Polsku během druhé světové války dělo, řekl také své.

Anketa

Který národ více ublížil českému národu?

2%
97%
1%
hlasovalo: 17795 lidí
„Nevíme přesně, jak to bylo před 50 nebo 100 lety, protože historie byla často zkreslena a Rusko udělalo vše pro to, aby informace nebyly stoprocentně spolehlivé,“ řekl Sadovyj, ačkoliv nejprve uvedl, že není historikem.

Do polsko-ukrajinského sporu se zapojil i ukrajinský poslanec Mykola Kniažyckij, který uvedl, že ukrajinské historické osobnosti jsou dlouhodobě předmětem různých výkladů a že minulost by podle něj neměla být posuzována pouze dnešní optikou.

„Všichni, kdo bojovali za Ukrajinu, ať už levicoví nebo pravicoví – jsou našimi hrdiny, pokud se nedopustili zločinů proti lidem,“ uvedl poslanec.

„Jsme opravdu tak strašný národ? Ne, samozřejmě že ne. Právě naopak,“ usoudil. Podle poslance Kniažyckého by se nyní ukrajinští evropští partneři neměli soustředit na minulost. I on je toho názoru, podobně jako starosta Lvova Sadovyj, že je dnes důležitější společně čelit Rusku.

Poslanec mimo jiné usoudil, že pokud Ukrajina a Evropa podlehnou populismu a sporům o minulost, mohou tím přijít o společnou budoucnost. Dodal, že kdyby se to stalo, odpovědnost by nenesli jen ukrajinští politici, ale i ti polští, včetně prezidenta Karola Nawrockého a premiéra Donalda Tuska.

Psali jsme:

Friedrich Merz dostal vzkaz o Rusku. Líbit se mu asi nebude
„Sundávám ukrajinskou vlaječku.“ Hněv z Polska na Ukrajinu graduje
„Hymna vrahů.“ Železný z ČT zase pletl do sportu politiku. Není sám
„Okamžitě navyšte obranu!“ Fialův křik kvůli ruskému dronu umlčen

 

Zdroje:

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-05-29/mer-lwowa-broni-zelenskiego-my-nie-wiemy-jak-bylo-50-czy-100-lat-temu/

https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2026-05-29/ukrainski-deputowany-zabral-glos-po-decyzji-zelenskiego-wspomnial-o-upa-i-banderze/

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz FAQ
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
GDPR
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy Pravidla reklamy Pravidla politické reklamy

Článek obsahuje štítky

Polsko , Ukrajina , UPA , Zelenskyj , Nawrocki , Sadovyj

Váš názor? (Hlasovalo 7 čtenářů)

Souhlasíte s tím, že má být Zelenskému odebrán Řád Bílého orla?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Vztahy se sousedy

I já si myslím, že máme se sousedy dobré vztahy a říkám si, čím to může být, že to tak je, respektive, že to jinde tak není? A nemyslíte, že jsou posledních letech politiky zbytečně ohrožováni? Třeba předchozí vláda vs Slovensko, teď se zase točilo vše kolem sjezdu Sudeťáků. Nevíte, jak to, že se do...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasyKardio cvičení má blahodárný vliv i na vlasy Potraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšnéPotraviny se špatnou pověstí jsou ve skutečnosti zdraví prospěšné

Diskuse obsahuje 38 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Každý stát má své hrdiny.“ Hněv Polska na Ukrajině neberou vážně

7:45 „Každý stát má své hrdiny.“ Hněv Polska na Ukrajině neberou vážně

Rozhodnutí ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského udělit jedné ukrajinské jednotce čestný tit…