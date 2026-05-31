„Každý stát má své hrdiny.“ Hněv Polska na Ukrajině neberou vážně

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj udělil jedné z jednotek ukrajinských ozbrojených sil čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Rozhodnutí zdůvodnil obnovou historických tradic armády a oceněním jednotky za obranu územní celistvosti a nezávislosti Ukrajiny.
Rozhodnutí Zelenského ovšem narazilo v Polsku, kde je UPA spojována hlavně s masakry polského obyvatelstva za druhé světové války. V letech 1943 až 1945 provedly oddíly UPA a Organizace ukrajinských nacionalistů etnické čistky, při kterých zahynulo asi 100 tisíc polských civilistů. Nejkrvavější byl červenec 1943, kdy UPA zaútočila na zhruba 150 polských obcí.
Proto polský prezident Karol Nawrocki obvinil Zelenského, že nahrává ruské propagandě. Nawrocki v rozhovoru s novináři uvedl, že „v evropské rodině nelze glorifikovat bandity a vrahy, kteří zabíjeli ženy a děti, zabíjeli Poláky“ a dodal, že bude usilovat o to, aby byl ukrajinskému prezidentovi odebrán Řád Bílého orla.
Do sporu se vložil také starosta Lvova Andrij Sadovyj. V rozhovoru pro Polsat News uvedl, že v době války se o rozhodnutí prezidenta nediskutuje a že jde o rozkaz, který je třeba respektovat a navíc „každý stát má své hrdiny“. Podle jeho názoru je nynější debata výhodná hlavně pro Rusko, které ji může využít k oslabení polsko-ukrajinské jednoty.
Starosta Lvova Sadovyj připustil, že vztahy obou národů byly v minulosti těžké, ale zdůraznil, že dnes stojí Polsko a Ukrajina na stejné straně proti Rusku. K tomu, co se v Polsku během druhé světové války dělo, řekl také své.
Do polsko-ukrajinského sporu se zapojil i ukrajinský poslanec Mykola Kniažyckij, který uvedl, že ukrajinské historické osobnosti jsou dlouhodobě předmětem různých výkladů a že minulost by podle něj neměla být posuzována pouze dnešní optikou.
„Všichni, kdo bojovali za Ukrajinu, ať už levicoví nebo pravicoví – jsou našimi hrdiny, pokud se nedopustili zločinů proti lidem,“ uvedl poslanec.
„Jsme opravdu tak strašný národ? Ne, samozřejmě že ne. Právě naopak,“ usoudil. Podle poslance Kniažyckého by se nyní ukrajinští evropští partneři neměli soustředit na minulost. I on je toho názoru, podobně jako starosta Lvova Sadovyj, že je dnes důležitější společně čelit Rusku.
Poslanec mimo jiné usoudil, že pokud Ukrajina a Evropa podlehnou populismu a sporům o minulost, mohou tím přijít o společnou budoucnost. Dodal, že kdyby se to stalo, odpovědnost by nenesli jen ukrajinští politici, ale i ti polští, včetně prezidenta Karola Nawrockého a premiéra Donalda Tuska.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
