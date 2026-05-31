Paříž v plamenech. Už zní, kdo za to může

Vítězství PSG ve finále Ligy mistrů proti Arsenalu odstartovalo ve Francii bouřlivé oslavy. Fanoušci odpalovali ohňostroje, světlice, ale zapalovali také elektrická kola a ničili veřejný majetek. Na mnoha místech tak musela zasahovat policie, informovala stanice BBC.
Do nedělního brzkého rána úřady zatkly 416 lidí. Ministr vnitra Laurent Nuñez uvedl, že oproti loňsku, kdy se oslavy vítězství PSG ve stejné soutěži vyústily až v několik úmrtí, byly úřady lépe připravené.
K nepokojům po fotbalovém utkání se vyjádřila i politička Marine Le Penová. „Jen ve Francii vyvolá vítězství fotbalového klubu pouliční nepokoje. Jen ve Francii má každý v den vítězství pocit, že se musí zavřít doma, aby se vyhnul střetům s násilím,“ pohoršila se nad stavem země na sociální síti X.
Il n’y a qu’en France ou la victoire d’un club de foot provoque des émeutes. Il n’y a qu’en France ou chacun se sent obligé de s’enfermer chez soi un soir de victoire pour éviter d’etre confronté a des violences.— Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 30, 2026
Francouzský novinář Luc Auffret pak na X sdílel video Eiffelovy věže zahalené do oblak kouře. Na pobřeží Seiny vypukl požár.
La Tour Eiffel est noyée sous un nuage de fumée apres un départ de feu sur les quais de seine.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 31, 2026
Novinář sdílel i video z okolí stadionu Parc des Princes, kde výtržníci útočí na policisty pyrotechnikou.
Gros affrontements en cours pres du aParc des Princes.— Luc Auffret (@LucAuffret) May 30, 2026
Situaci ve Francii shrnul také americký politický komentátor Benny Johnson. Dle jeho názoru za to, že je Paříž v plamenech, nemůže pouze fotbalový zápas, ale hlavně masová migrace. „Importujte třetí svět a stanete se třetím světem. Francie už není Francií,“ uvedl komentátor.
Paris is in flames tonight and it’s not just because of a football game.— Benny Johnson (@bennyjohnson) May 31, 2026
The city is burning because France has allowed themselves to be invaded through mass immigration.
Import the third world, become the third world.
France is no longer France.
Publicista Chad Crowley sdílel video z Place du Trocadéro, odkud se turistům většinou naskytne první pohled na Eiffelovu věž. Rovněž v plamenech. Kolem ohně obcházejí policisté.
„V Paříži probíhají další „vášnivé, ale převážně pokojné“ oslavy, přičemž některé části města zachvátily plameny. Plody rozmanitosti i nadále obohacují naše národy,“ uvedl Crowley ironicky.
Paris sees more “fiery but mostly peaceful” celebrations as parts of the city go up in flames. The rewards of diversity continue to enrich our nations. pic.twitter.com/cfJXlSF13t— Chad Crowley (@CCrowley100) May 30, 2026
Na důsledky migrace poukázal i jeden z fotbalových fanoušků. „Před několika lety se Francouzům také vyprávělo, že ti, kdo dnes kvůli vítězství PSG zapalují Paříž, sem přišli, aby si vyřídili důchody, a že to jsou jen nemocné děti, těhotné ženy a starší lidé prchající před válkou...“ uvedl a sdílel video z nepokojů.
Hace pocos anos, a los franceses también les contaron la película de que los que hoy están prendiendo fuego a Paris por la victoria del PSG, venían a pagar sus pensiones y solo eran ninos enfermos, mujeres embarazados y ancianos que huían de la guerra,.. pic.twitter.com/GlsXAZ5LGU— Jose Valdés (@JoseValds13) May 30, 2026
