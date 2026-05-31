Paříž v plamenech. Už zní, kdo za to může

31.05.2026 10:25 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Po fotbalovém utkání vypukly ve Francii nepokoje. Na sociálních sítích se od včerejška šíří videa Paříže v plamenech. Mnozí komentátoři tvrdí, že současný chaos je i důsledkem masové migrace.

Foto: Repro: X
Popisek: Paříž v plamenech během nepokojů po vítězství PSG ve finále Ligy mistrů

Vítězství PSG ve finále Ligy mistrů proti Arsenalu odstartovalo ve Francii bouřlivé oslavy. Fanoušci odpalovali ohňostroje, světlice, ale zapalovali také elektrická kola a ničili veřejný majetek. Na mnoha místech tak musela zasahovat policie, informovala stanice BBC.

Nepokoje zasáhly hlavně Paříž, kde narušily autobusovou, vlakovou i železniční dopravu. Do ulic byly nasazeny tisíce policistů, kteří v centru města použili slzný plyn k rozehnání davů. Při potyčkách bylo zraněno několik policistů.

Do nedělního brzkého rána úřady zatkly 416 lidí. Ministr vnitra Laurent Nuñez uvedl, že oproti loňsku, kdy se oslavy vítězství PSG ve stejné soutěži vyústily až v několik úmrtí, byly úřady lépe připravené.

K nepokojům po fotbalovém utkání se vyjádřila i politička Marine Le Penová. „Jen ve Francii vyvolá vítězství fotbalového klubu pouliční nepokoje. Jen ve Francii má každý v den vítězství pocit, že se musí zavřít doma, aby se vyhnul střetům s násilím,“ pohoršila se nad stavem země na sociální síti X.

Francouzský novinář Luc Auffret pak na X sdílel video Eiffelovy věže zahalené do oblak kouře. Na pobřeží Seiny vypukl požár.

Novinář sdílel i video z okolí stadionu Parc des Princes, kde výtržníci útočí na policisty pyrotechnikou.

Situaci ve Francii shrnul také americký politický komentátor Benny Johnson. Dle jeho názoru za to, že je Paříž v plamenech, nemůže pouze fotbalový zápas, ale hlavně masová migrace. „Importujte třetí svět a stanete se třetím světem. Francie už není Francií,“ uvedl komentátor.

Publicista Chad Crowley sdílel video z Place du Trocadéro, odkud se turistům většinou naskytne první pohled na Eiffelovu věž. Rovněž v plamenech. Kolem ohně obcházejí policisté.

„V Paříži probíhají další „vášnivé, ale převážně pokojné“ oslavy, přičemž některé části města zachvátily plameny. Plody rozmanitosti i nadále obohacují naše národy,“ uvedl Crowley ironicky.

Na důsledky migrace poukázal i jeden z fotbalových fanoušků. „Před několika lety se Francouzům také vyprávělo, že ti, kdo dnes kvůli vítězství PSG zapalují Paříž, sem přišli, aby si vyřídili důchody, a že to jsou jen nemocné děti, těhotné ženy a starší lidé prchající před válkou...“ uvedl a sdílel video z nepokojů.

 

