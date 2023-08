Baxa a soudy s emigranty. Nevzpomíná si, dohledat důkazy bude složité

reklama

Sám Baxa v rozhovoru s ČTK pronesl, že si na případy emigrantů nevzpomíná, ale „nevylučuje, že jeden případ soudit mohl“.

„Být soudcem Okresního soudu v Plzni, to byla tehdy velká mlýnice, tam jsme prostě soudili desítky věcí měsíčně, takže nevím, jak bych si tu paměť osvěžil. Musel bych sám jít do archivu,“ řekl Baxa. Dodal, že si pamatuje spíše na kauzy, které vnímal jako významné a důležité. „Pak si vzpomínám na případy rehabilitační, tam jsem měl velmi dobrý pocit z toho, že alespoň malým dílem justice napravuje svoje fungování z předlistopadového období,“ uvedl. Během rozhovoru měl Baxa dle ČTK zdůraznit, že nechce nic tajit a o své minulosti se vždy snažil otevřeně mluvit.

Fotogalerie: - Baxa v OVM

Poznamenal, že případy opuštění republiky před rokem 1989 byly dle něj prý spíše „administrováním“ než souzením. Líčení měla trvat deset minut a tresty se zpravidla ukládaly s vědomím, že je nikdo nevykoná.



Řadoví soudci také podle Baxy neměli možnost si případy vybírat nebo odmítat. „Pokud soudce nechtěl tyhle věci soudit, tak nemohl soudit nic. Musel prostě rezignovat,“ míní. Trestní soudci podle Baxy většinově nebyli nějací sluhové režimu. Soudili podle něho věci trestné ve všech dobách – krádeže, loupeže, znásilnění či vraždy.



Zdali nový předseda Ústavního soudu kromě výše uvedených deliktů soudil i právě případy emigrantů, tak zůstává nejasné a zjistit, zdali k takovým rozsudkům od něj došlo, je dle vyjádření předsedkyně Okresního soudu Plzeň-město Petry Pavlíčkové pro SeznamZprávy.cz složité, jelikož staré spisy uložené v archivu na západě Čech nejsou rozlišeny podle jmen soudců a některé mohly být i skartovány.

Předsedkyně Okresního soudu Plzeň-město, kde Baxa působil mezi lety 1984 až 1989, naznačila, že by se taková informace dala dohledat, pokud by byla známa jména a data Baxou odsouzených lidí. „Spisy z uvedených let – tedy takto staré spisy – nejsou vedeny v informačním systému soudu, nelze je tedy prostřednictvím elektronických pomůcek dohledat, zvlášť pokud je jediným vodítkem jméno vyřizujícího soudce,“ uvedla Pavlíčková pro SeznamZprávy.cz.



Nutné by tak bylo prohledat již archivované staré papírové seznamy se jmény, které jsou uloženy v archivu v Blovicích u Plzně. „Pak by snad bylo možné zjistit spisové značky a dohledat, zda spisy, resp. rozhodnutí ještě fyzicky existují – musely by patřit mezi rozhodnutí, která archiv vybral k archivaci –, nebo byly již skartovány,“ dodala předsedkyně okresního soudu Plzeň-město.



Přestože nyní více rezonuje kauza kolem návrhu jmenování ústavním soudcem někdejšího soudce Mezinárodního trestního soudu Roberta Fremra, který měl mimo jiného také vynést stovky rozsudků nad emigranty, zmínil se ředitel Státního oblastního archivu v Plzni Karel Řeháček, že pokud by nějaký požadavek od nejvyšších orgánů státu přišel k Baxovi, bylo by zahájeno pátrání i po jeho minulosti. „Na základě žádosti správního nebo ústavního orgánu bychom se s ní ve spolupráci s Okresním soudem Plzeň-město pochopitelně vypořádali,“ prohlásil pro SeznamZprávy.cz Řeháček.

