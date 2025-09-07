Belgický ministr chce potlačit zločin. Obnoví rozsáhlé razie

V Belgii je tato iniciativa součástí nového „plánu pro velká města“, který navazuje a přepracovává deset let starý „kanálový plán“. Plán také počítá s obnovením programu „FIPA“, tj. plně integrovaných policejních akcí. Tyto operace představují rozsáhlé společné razie federální a místní policie.
V rozhovoru pro L’Echo belgický ministr vnitra Bernard Quintin konstatoval, že priority se od dob, kdy hlavním tématem byl boj proti terorismu, výrazně posunuly. „Plán kanálů byl dobrý, ale je už deset let starý a potřeboval aktualizaci. Jeho hlavním cílem byl boj proti terorismu, který už dnes nemá takovou váhu jako tehdy. Pokud jde o priority, na prvním místě je nyní boj proti organizovanému zločinu spojenému s obchodem s drogami,“ vysvětlil ministr.
Podle Quintina se největší belgická města – Brusel, Lutych, Charleroi, Mons a Gent – nacházejí, pokud jde o veřejnou bezpečnost, „na šikmé ploše“. „Je třeba posílit a zviditelnit přítomnost státu. Proto jsem požádal federální policii, aby znovu aktivovala FIPA. Jedná se o zásahy prováděné s podporou místní policie. Mechanismus existuje, ale je využíván jen zřídka. Požádal jsem generálního komisaře a dva generální ředitele, aby jej znovu předložili k projednání a aby přijali opatření,“ uvedl Quintin.
Jako příklad uvedl náměstí Place Bethléem v bruselské čtvrti Saint-Gilles, kde si místní dlouhodobě stěžují, že dealeři prodávají drogy zcela otevřeně. „Doba, kdy dealer v kapuci přijel na skútru, rozložil si židličku a vyvěsil ceník, aby ho všichni viděli, je pryč,“ prohlásil Quintin.“
Quintinův plán na posílení bezpečnosti v belgických městech tak připomíná i postupy, které v poslední době sledujeme v USA. Prezident Donald Trump neváhá nasazovat federální jednotky a Národní gardu v amerických městech, například ve Washingtonu.
Slíbil tvrdé zásahy i v dalších městech vedených demokraty a v příspěvku na sociálních médiích, který doprovázel obrázek parodující americký film z roku 1979 Apokalypsa z války ve Vietnamu, jako by vyhrožoval Chicagu deportacemi migrantů. Rovněž oznámil, že i do Chicaga vyšle jednotky Národní gardy k boji proti kriminalitě. Tento mimořádný krok, směřující k „militarizaci“ třetího největšího města v zemi, podle všeho vyvolá právní spor s místními úřady.
autor: Natálie Brožovská