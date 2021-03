Blatný v ČT odstřelil protiepidemický systém PES. A také dodal: Nechystám se rezignovat

„Česká ekonomika produkuje 95 procent toho, co normálně,“ prohlásil ekonom Tomáš Sedláček v Otázkách Václava Moravce. Ekonomika se podle něj propadla míň, než se čekalo. Epidemiolog Rostislav Maďar vysvětloval, proč je potřeba udržet obyvatelstvo v klidu a popsal, ve které skupině obyvatel nejrychleji narůstá úmrtnost. Jde o lidi nad 55 let. Ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný oznámil, že se rozhodně nechystá rezignovat na svůj post. Počítá naopak s tím, že ministrem bude, a že bude vystupovat jako odborník, nikoli podle toho, co píše server iDNES.cz.

V jakém stavu je po roce boje s covidem celá Česká republika? V nedělních Otázkách Václava Moravce o tom diskutovali ministr zdravotnictví za hnutí ANO Jan Blatný, epidemiolog Rostislav Maďar a ekonom Tomáš Sedláček.

Nouzový stav, který platí od října 2020, má pokračovat do 11. dubna 2021. Bude to poslední lockdown, jak se o tom vyjádřil premiér Babiš, když občanům vysvětloval, že tento poslední lockdown je nejdůležitější. „Já doufám, že se nám to povede a že neuděláme stejnou chybu, jakou jsme udělali před Vánoci,“ pravil Babiš.

Maďar hned v úvodu konstatoval, že v tuto chvíli je sice možné bavit se o rozvolňování, ale je třeba vycházet z reálných dat.

„My potřebujeme uklidnit populaci, protože potřebujeme její součinnost. Nejde o to samotné datum, ale o ty indikátory, které se musí dostat na nějakou úroveň, nebo ještě lépe pod ní, aby bylo možné začít se bavit o tom rozvolňování. My tu de facto máme novou epidemii, protože tady máme nového britského mutanta, který změnil pravidla hry,“ upozornil Maďar s tím, že si musíme dát pozor na to, aby do Česka dorazila další vlna koronaviru třeba ještě v nějaké jiné než v britské mutaci. „Aby se nestalo to, že se bude šířit virus i v proočkované populaci, jako např. v Chile, kde je třetina hospitalizovaných pacientů ve vážném stavu pod 60 let věku,“ upozorňoval epidemiolog Maďar hned v úvodu pořadu.

Blatný se vyjádřil ve stejném duchu. Občané by podle něj měli dodržovat opatření, aby bylo možné nouzový stav co nejdříve odvolat.

„Pro mě je to jako když si člověk dá pár piv, tak si pak nesedne za volant, tak by se měl chovat i někdo, kdo může druhé nakazit, tak má zůstat doma. Nouzový stav není žádný trest. To je něco, co, pokud se nám podaří, tak je to nouzový stav opravdu poslední a od toho 12. dubna se děti budou moct vracet do škol,“ vysvětloval Blatný.

Zdůraznil, že bude žádat po ministrovi vnitru Janu Hamáčkovi, aby probíhaly namátkové kontroly lidí, kteří mají být v karanténě. Stejně tak bude trvat na zachování uzávěry okresů. „Stejně tak budu chtít, aby ta omezení pohybu mezi okresy byla dodržována a kontrolována i během Velikonoc,“ uvedl.

Když se ke slovu dostal Sedláček, prohlásil, že by republice i ekonomice možná pomohlo vyhlásit tvrdý lockdown na omezenou dobu a zavřít téměř všechno, s jasnou dobou, kdy se věci rozvolní. To by podle Sedláčka pomohlo lidem i ekonomice.

Maďar dal Sedláčkovi za pravdu v tom, že tvrdý lockdown by možná ekonomiku bolel nejmíně, ale když už na něj nedošlo, je podle něj třeba lidi pravidelně testovat, aby mohlo co nejvíc podniků fungovat. Stejně tak by podle něho bylo dobré, aby se i na školách alespoň jednou za čas testovalo PCR testy a ne jen antigenními testy.

Ministr Blatný poté odstřelil dosavadní protiepidemický systém PES: „Na ten index úplně zapomeňme, protože on byl koncipován na úplně jiný virus,“ uvedl ministr s tím, že PES je sice zavedená značka, ale bude třeba ho upravit. Bude zapotřebí řídit se podle toho, jak se ta epidemie vyvíjí přibližně ve čtrnáctidenních cyklech.

Se Sedláčkem se shodli na tom, že by Evropské unii prospělo uplatňovat nějakou jednotnou metodiku na boj s covidem.

Moravec poté ukázal data o očkování zdravotníků, která jasně dokládají, že vysoká proočkovanost vedla k výraznému poklesu nemocnosti mezi zdravotníky, což dokládá, že vakcinace opravdu funguje.

„My máme nejvyšší nárůst úmrtnosti ve skupině 55 plus, takže je potřeba, aby tato skupina dostala co nejrychleji alespoň jednu dávku vakcíny,“ konstatoval na to konto Maďar.

Blatný také před kamerami vysvětloval, že teď nemají nemocnice prostor na nic jiného, než řešit koronavirus. Než se vrátíme do situace, jaká v Česku panovala např. v lednu 2020, tedy do období před pandemií, bude to trvat nejméně rok, spíš více. Zvlášť když si odborníci, kteří jsou dnes totálně vyčerpaní, budou muset odpočinout.

Když se pořad blížil k závěru, Blatný pravil: „Já jsem lékař, budu se rozhodovat vždy odborně. Představte si, že byste měl angínu, lékař by vám předepsal penicilín, ale vy byste řekl ‚ne ne ne, já penicilin nechci, já chci támhletu růžovou krabičku, protože jsem na iDnes četl, že ta je lepší‘,“ kroutil hlavou Blatný.

Nakonec sdělil, že se nechystá sám rezignovat na post ministra.

„Já si nemyslím, že manažersky selhávám. A vždy na dopis panu premiérovi odpovím. Já v současné době neuvažuji, že bych rezignoval. Já se chovám a budu se chovat odborně. ... Počítám s tím, že tady budu, že budu dělat svoji práci zodpovědně a odborně. A nepočítám s tím, že někam odcházím,“ zdůraznil ministr Jan Blatný.

