Blatný vymyslel. Průšvih. Soukup pomstil seniory, mluví o rezignaci

reklama

„Nedělní zprávy, to je takový výhled. Možná tak trochu věštění z křišťálové koule. Tak je já alespoň na Barrandově pojímám. Sobotní zprávy jsou taková rekapitulace toho nejdůležitějšího a nedělní tak trochu pohled dopředu. Samozřejmě s tím, že se snažím tak trochu se vracet k minulému týdnu,“ poznamenal úvodem Soukup. Anketa Mělo by být Lukašenkovu Bělorusku odňato pořádání letošního hokejového mistrovství světa ? Ano 13% Ne 87% hlasovalo: 5344 lidí

„V příštím týdnu nás čeká důležitá věc, protože končí nouzový stav. Vláda musí přijít do Poslanecké sněmovny a požádat o prodloužení nouzového stavu. Ten končí 22. ledna. Tohle bude hlavní událost, debata o prodloužení nouzového stavu bude hlavní událost příštího týdne. Tedy v politice samozřejmě. Je zřejmé, že nouzový stav bude prodloužen. Ta situace epidemická v naší zemi není dobrá. Trochu se zlepšila ve srovnání s předchozím týdnem, ale ne tak zásadně, abychom mohli vůbec uvažovat o zrušení nouzového stavu. Protože formálně, bez nouzového stavu, bychom museli všechno otevřít. To, co je zavřeno, různé provozy, restaurace, bary a tak dále, i školy, by musely být otevřeny, protože vládě tuto pravomoc dává jenom nouzový stav. Bez nouzového stavu by taková opatření existovat nemohla. Lze očekávat, že vláda přijde se žádostí o další třicetidenní prodloužení nouzového stavu,“ mínil Soukup v nedělním vysílání. V pondělí se tak opravdu stalo, vláda schválila žádost Sněmovně o prodloužení nouzového stavu o dalších třicet dní.

„Lze také očekávat pravděpodobně, a podle mě oprávněně, kritiku opozice, že nejsou dány podklady k tomu, aby byly ospravedlněná jednotlivá omezení. A to si myslím, že je klíčová věc. Takhle – já si myslím, že ten nouzový stav prodloužen bude, ale že velmi správně nás čeká tvrdší debata – ať Ministerstvo zdravotnictví předá podklady, jak moc nebezpečné jsou školy. Jak moc nebezpečné jsou papírnictví, prodejny obuvi, oblečení a podobně. Všichni asi chápeme, že otevřít zimní stadiony, aby lidé chodili fandit na hokejovou ligu, je málo pravděpodobné. Když pět tisíc lidí zakřičí gól, tak přenos toho viru je poměrně pravděpodobný. Pokud některý z těch lidí je pozitivní, nebo je nositelem a šiřitelem toho viru. To je asi logické. Ale jak dlouho to trvá, ta opatření, tak je potřeba si přiznat, že ten plošný lockdown je věcí víceméně politickou. Jak běží čas, tak je potřeba opravdu dostat data o tom, jak moc které aktivity jsou nebezpečné, jak moc jsou nebezpečné děti třeba na prvním stupni základních škol a tak dále. Tuhletu debatu musíme vést. A podle mého názoru opozice ji s vládou také povede,“ míní Soukup. Anketa Kdo ze zpěváků anebo zpěvaček má vliv na Vaše postoje? Bára Basiková 2% Lenka Dusilová 3% Vojtěch Dyk 5% David Koller 3% Aneta Langerová 4% Daniel Landa 77% Matěj Ruppert 6% hlasovalo: 1523 lidí

„Lze očekávat, že i když jsou ta čísla epidemie mírně lepší, že příští týden nemůžeme vést debatu o přeskočení z toho pátého do čtvrtého stupně, a už vůbec nemůžeme vést debatu o třetím stupni toho slavného PSA. Ten důvod je jednoduchý: Aaž ve třetím stupni se otevírají všechny obchody, všechny restaurace a podobně. Což je teď naprosto nepředstavitelné. My můžeme doufat, že v příštím týdnu ta čísla dramaticky zase neporostou. Po té stabilizaci v minulém týdnu. Můžeme doufat,“ dodal.

A co bychom podle Soukupa měli slyšet? „Měli bychom slyšet vysvětlení toho, co se dělo v minulém týdnu. Hovořím o registraci seniorů k očkování a hovořím o tom neuvěřitelném skandálu Ministerstva zdravotnictví s 1 000 očkovacích látek. Ten server, který Ministerstvo zdravotnictví zprovoznilo, vybízel seniory starší 80 let k přednostnímu registrování se k očkování. Samozřejmě že to zkolabovalo, ta titulní stránka, a navíc se ukázalo, když to zprovoznili, že je to nesmírně složité. A opakuji, že ti, kteří to měli použít, jsou lidé starší 80 let. Já jsem to považoval za výsměch. Lidé starší 80 let měli vyplnit poměrně složitý formulář, pokud se na ten server vůbec přihlásili – a lidé starší 80 let nejsou většinou nějací nadšenci do výpočetní techniky, takže nevěděli přesně, jestli oni udělali chybu, či případně ten systém nefunguje a tak. Pokud už se jim to povedlo, tak poměrně složitou cestou se měli registrovat, dostali esemeskou nějaký kód, který tak potom zase museli vyplňovat, takže pro lidi starší 80 let ministr Blatný vymyslel to, že se museli přihlásit pomocí počítače, každý z nich musel mít mobilní telefon, na který mu přišel nějaký kód, a to všechno v situaci, kdy všechna data, rodná čísla a podobně zdravotní pojišťovny, veřejné instituce mají k dispozici. Ten postup měl být přesně opačný. To byl první průšvih,“ vypověděl Soukup.

„A ten druhý průšvih, který Ministerstvo zdravotnictví udělalo, byl, že na Státní zdravotnický ústav se dodalo 1 000 kusů vakcín. Těch úředníků, kteří tam pracují a všichni se oočkovali, je tam asi jenom 300, tak zavolali svým kamarádům a manželům a manželkám, aby se přišli také očkovat. Fajn. A mezi těmi kamarády, kteří tam přišli se očkovat, byla náměstkyně ministra zdravotnictví i s manželem. A já si myslím, že příští týden bychom měli slyšet, diplomaticky řečeno, vysvětlení. Já bych očekával odchod ministra zdravotnictví. Každopádně příští týden by se mělo stát, že vláda by měla lidi trochu uklidnit a vysvětlit, že situaci s distribucí vakcín má pod kontrolou a že to bude spravedlivé,“ řekl Soukup.

Závěrem se pak vyjádřil k debatě, co by se mělo a nemělo otevřít, respektive co jsou nezbytné životní potřeby. „Tak by se k tomu mělo přistoupit trošku šířeji. Mimochodem i sám ministr Blatný řekl, že v příštím týdnu by mohly být otevřeny papírnictví a školní potřeby. Já si myslím, že ke stejné kategorii by mohly být přidány za hygienických podmínek i prodejny obuvi a oblečení, například. A já budu doufat, že nic více katastrofického, než se stalo minulý týden, hovořím o situaci, o tom skandálu s vakcínami a registraci seniorů, se v příštím týdnu nestane. I když, jak se říká, nikdy neříkej nikdy,“ uzavřel Soukup.

Psali jsme: Česká televize: 13. komnata slaví patnáct let na obrazovce Okamura (SPD): Zdá se, že ministryně Maláčová a vláda chtějí definitivně zničit živnostníky Vláda požádá o dalších třicet dní nouzového stavu Svetozár Plesník: Vítězem Parlamentních voleb v Kazachstánu je Nur Otan

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.