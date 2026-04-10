Blažek bez servítků: Poslanci se bojí. V ODS po volbě ČT napětí

Do sporu kolem volby členů Rady České televize, která se odehrála na mediálním výboru, se vložil i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Ve svém příspěvku na sociální síti X se zaměřil na to, co podle něj stálo v pozadí rozhodování poslanců.
Ve svém komentáři uvedl, že jejich hlasování mohlo být výrazně ovlivněno obavou z reakce médií a veřejnosti.„Na průběhu diskuse o volbě členů Rady ČT je zjevný strach poslanců z odezvy na své hlasování v médiích a na sítích,“ naznačil tlak, který mohl sehrát roli.
Na průběhu diskuse o volbě členů Rady ČT je nejzávažnější očividný strach poslanců z odezvy na své hlasování v médiích a na sítích. Poslanci se může stát, že hlasuje “ špatně “, ale nikdy se nesmí bát hlasovat a vzdát se tím svobody svého rozhodování. Neboť začnou- li se bát…— Pavel Blažek (@blazek_p) April 10, 2026
U Blažkova příspěvku se rozproudila diskuse, v níž mu část uživatelů dávala za pravdu, jiní naopak jeho slova zkritizovali.
Jedna z diskutujících se Blažka zastala a zdůraznila princip tajné volby. „Poslanci hlasují dle svého nejlepšího vědomí a svědomí v tajné volbě. Někomu se to nelíbí a třeba Piráti chtějí veřejnou volbu, aby se vědělo, jak kdo hlasoval. To už je prostě neuvěřitelné, ale plná ústa svobody a demokracie, sami evidentně nevědí, co to znamená,“ zastala se jeho pohledu.
Další komentující upozornil na odpovědnost vůči voličům. „Poslanec je volen lidmi, aby je zastupoval a kandiduje s nějakými myšlenkami, kvůli kterým si ho lidé vyberou, takže ano, měl by se bát hlasovat jinak. Pokud má pocit, že by měl hlasovat jinak, než sliboval, měl by to svým voličům alespoň vysvětlit,“ připomněl závazek vůči voličům.
Podobný názor sdíleli i další diskutující: „Problém je hlasovat v rozporu s tím, co se říkalo před volbami a ještě chvíli po volbách,“ označil komentující situaci za problematickou.
Zaznívaly ale i výzvy k větší transparentnosti. „Jdeš do politiky, chceš zastupovat voliče, slibuješ jim něco, tak ať všichni vědí, jak hlasuješ, pro koho hlasuješ. Bez voličů by tam politik neseděl,“ vyzval přispěvatel do diskuse k veřejnému hlasování.
Na druhé straně se objevila i ostrá kritika směrem k samotnému Blažkovi. „Reprezentant mafiánského vládnutí pan Blažek si nepřekvapivě plete svobodu zastávat principy, s kterýma byl dotyčný zvolený, se svobodou dělat netransparentní obchodní transakce pro vlastní benefit. Té svobodě poslance, za kterou horuje Blažek, se říká korupce a nepotismus,“ nebral si uživatel servítky při zmínce bitcoinové kauzy, kvůli které Blažek skončil jako ministr. Týkala se daru v hodnotě téměř jedné miliardy korun od pravomocně odsouzeného Tomáše Jiřikovského.
Samotná volba radních, konkrétně jméno bývalého poslance Stanislava Berkovce, vyvolala vlnu reakcí. A to především v ODS, když vyšlo najevo, že dva poslanci strany podpořili při volbě do Rady České televize právě jeho. Konkrétně pro něj hlasovali dva členové mediálního výboru za ODS – bývalý ministr kultury Martin Baxa a poslankyně Lucie Bartošová.
Tomáš Šalamon, podnikatel a vysokoškolský pedagog spojený s platformou Česko+, tedy frakcí Radima Ivana uvnitř ODS, odmítl, že by se strana měla voličům omlouvat za volbu do Rady České televize.
Skutečný problém vidí jinde, a sice v europoslanci Luďku Niedermayerovi (TOP 09): „Jestli se má ODS za něco svým voličům omlouvat, tak to není volba do jakési rady, ale to, že jsme do Evropského parlamentu vynesli pana Luďka Niedermayera, jehož prakticky každý názor je v příkrém rozporu s postoji našimi,“ poukázal na sociální síti X.
Šéf ODS Martin Kupka ve středu na tiskové konferenci hlasování Baxy a Bartošové ostře kritizoval a prohlásil, že strana už podobnou situaci nepřipustí. „Ze strany ODS nepůjde ve druhém kole ani jeden hlas pro Stanislava Berkovce ani pro nikoho ze skupiny kolem Pavla Matochy,“ řekl, že při finální volbě ve Sněmovně už ODS Berkovce nepodpoří.
Podle něj je cílem strany zabránit tomu, aby se do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize dostali kandidáti, kteří by podle jeho slov mohli ohrozit její nezávislost. „Využijeme všechny nástroje opozice. Jsme připraveni nocovat ve Sněmovně, znovu vytáhneme spacáky, aby toto nespatřilo světlo světa,“ uvedl.
Samotná poslankyně Lucie Bartošová se kála za své hlasování a uvedla, že podpora Berkovce byla chybným rozhodnutím a že za něj nese odpovědnost. „Bylo to chybné rozhodnutí, špatné vyhodnocení situace. Nemělo se to stát a beru za to plnou odpovědnost,“ uvedla s tím, že při dalším hlasování už svůj hlas stejným kandidátům nedá.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku