Když je zadržíme, požádají o azyl. A co potom? Britové stáhli před Rusy ocas

11.04.2026 11:30 | Zprávy
autor: Natálie Brožovská

Snahu Británie zasáhnout proti ruské „stínové flotile“ komplikuje nejen mezinárodní právo, ale i možné důsledky na domácí půdě. Zadržení lodí by mohlo otevřít prostor pro žádosti o azyl ze strany posádek, což podle médií vyvolává obavy z možného zneužití systému. Ozývá se i kritika vlády Keira Starmera, která podle kritiků nedokáže na situaci razantně reagovat.

Foto: Repro Youtube
Popisek: Britský premiér Keir Starmer

Britské královské námořnictvo nezadrželo žádné sankcionované ruské tankery, protože vláda se obává, že by tím porušila mezinárodní právo. Takzvaná „stínová flotila“ ruského prezidenta Vladimira Putina tak může proplouvat Lamanšským průlivem, a to navzdory slibu britského premiéra Keira Starmera zhruba před dvěma týdny, že proti těmto lodím zakročí, informoval deník The Telegraph.

Ten ve středu informoval, že Rusko vyslalo válečnou loď k doprovodu sankcionovaných plavidel přes průliv. A sílí otázky, proč se britské vládě nedaří ruské lodě zastavit.

Nově vyšlo najevo, že generální prokurátor Lord Hermer poskytl právní stanovisko k tomu, jak by bylo možné proti těmto lodím zasáhnout v britských teritoriálních vodách, aby se zabránilo přepravě sankcionované ropy k ruským spojencům.

Podle jeho doporučení by lodě mohly být kontrolovány speciálními jednotkami a příslušníky Národní agentury pro boj proti kriminalitě (NCA). K žádným takovým zásahům však nedošlo kvůli obavám z porušení mezinárodního námořního práva, které stanovuje přísné podmínky pro zásah státu vůči cizím plavidlům.

Úředníci musí pro každou operaci předložit právní zdůvodnění, které je podle mezinárodního práva označováno jako zásah proti plavidlu, a prokázat, že dané plavidlo obcházelo britské sankce.

Ve čtvrtek Lamanšským průlivem plula další tři plavidla, a to jen několik hodin poté, co britský ministr obrany John Healey odhalil, že Rusko údajně vedlo v britských vodách tajnou ponorkovou operaci, která ohrožovala klíčové energetické a datové kabely.

Zároveň vyšlo najevo, že jedna z ruských lodí, která průlivem proplula na začátku týdne, mohla převážet zásoby určené pro ruské ozbrojené síly.

Ve čtvrtek bývalý britský premiér Boris Johnson uvedl pro deník The Telegraph, že Keir Starmer musí zastavit takzvanou „stínovou flotilu“ a obnovit „část respektu, který Británie v poslední době ztratila“ v souvislosti se svou vojenskou reakcí na konflikt na Blízkém východě. „Nechápu, proč tyto lodě, které obcházejí sankce, neprohledáváme. Pohánějí Putinovu válečnou mašinerii a financují zabíjení nevinných Ukrajinců, a my máme jedinečnou příležitost to zastavit,“ uvedl.

„Putin porušuje zákon – ví to a vysmívá se nám. Je důležité mu odstřihnout příjmy. Je třeba obnovit hrdost britských ozbrojených sil. Není to chyba armády – je to důsledek katastrofálního vedení vlády,“ uzavřel.

Londýn sice připouští, že má vojenské možnosti, jak proti těmto lodím zakročit, a je připraven jednat i se spojenci, zatím však zůstává pouze u monitorování situace.

„Rusko vidí slabost vlády. Británie musí jednat.“

Norský politolog a profesor Glenn Diesen na síti X naznačil, že výklad legality zásahů proti ruským lodím se podle něj mění podle situace. Upozornil na to, co považuje za rozporuplný přístup médií, která podle něj používají odlišná vysvětlení v závislosti na okolnostech.

Ve svém příspěvku uvádí, že když západní státy proti ruským plavidlům zasahují, média tyto kroky vykreslují jako legální a opírají je o pojmy jako „stínová flotila“ či jednostranné sankce. Naopak ve chvíli, kdy Británie proti lodím nezasáhne, například kvůli ochraně ze strany ruského námořnictva, stejná média argumentují mezinárodním právem jako důvodem, proč k zásahu nedochází.

 

Bývalá ministryně vnitra Priti Patelová reagovala na situaci velmi ostře a spojila ji s kritikou současné vlády. Podle ní Rusko vnímá zdrženlivost Británie jako projev slabosti, což může posilovat jeho další kroky: „Rusko je hrozbou pro Spojené království, ale zároveň vidí, jak slabá a neschopná je Starmerova žalostná vláda,“ uvedla na sociální síti X.

Zároveň vyzvala k razantnějšímu postupu a naznačila, že současný přístup považuje za nedostatečný. „Británie musí proti těmto lodím jednat přímo a vypořádat se s naprosto hanebným porušováním pravidel ze strany Ruska,“ dodala.

Zásah může otevřít i azylovou otázku

Britští ministři upozorňují i na další možnou komplikaci. Sílí obavy, že by posádky ruské „stínové flotily“ mohly v případě zadržení lodí v Lamanšském průlivu požádat o azyl. Podle dostupných informací na to upozornili jak ministr vnitra, tak ministr zahraničí, kteří varují, že by takový krok mohl být zneužit k obcházení imigračních pravidel.

Řada členů posádek těchto tankerů má být podle médií napojena na ruské struktury a v případě návratu by mohla argumentovat hrozbou pronásledování ve své domovské zemi.

Podle některých představitelů se zároveň objevují i bezpečnostní obavy, že Rusko by mohlo na tyto lodě záměrně umisťovat osoby, které by v případě zásahu mohly azylové řízení využít. Jde však o úvahy a podezření, nikoli o potvrzenou praxi.

Orbán proti „našemu Orbánovi“. Předvolební Maďarsko i s českou stopou
„Kvůli vám Trump zařízne Ukrajinu.“ Výčitka Evropě
Rozklad vyšetřování kriminality v Británii. Lidé přestávají věřit v právo
Další brutální útok nožem v Británii. Veřejnost se bouří

 

 

