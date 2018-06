Brněnské „sprostodivadlo“ má konkrétní následky. A je kolem toho rozruch

„Musím bohužel říct, že stažení z dnešní rady města materiálu k potvrzení ve funkci ředitele Národního divadla Brno Glasera považuji za velmi nebezpečný signál. Buďte si jisti, že to má přímou souvislost s divadelní hrou Naše násilí, Vaše násilí. Politické tlaky v tomhle ohledu existují a my je vnímáme,“ poznamenal Freund s tím, že je nutné se v této situaci za Martina Glasera velmi otevřeně postavit.

„Snaha ovlivňovat z politických pozic svobodu umění je pro mě neakceptovatelné a v tomto případě se zašlo dávno příliš daleko. Jde o srozumitelný signál směrem k řediteli Národního divadla v Brně reagující na jeho z mého pohledu sympatickou nezávislou kritiku i toho, jak se část politické reprezentace v Brně zachovala, který říká: ‚Dej si pozor, pokud nebudeš hrát přesně podle našich not, taky bys mohl být odejit.‘ A je to o to víc nebezpečné ve chvíli, kdy extremisté otevřeně volají po jeho odvolání a on by od města naopak potřeboval spíše jasně vyjádřenou podporu,“ dodal Freund, jenž chce bod do rady předložit znovu.

Anketa Vadí vám divadelní představení „Naše násilí, vaše násilí“, které bylo uvedeno v Brně? Vadí 93% Nevadí 7% hlasovalo: 16885 lidí

Závěrem vyzval všechny, kterým je brněnská kultura drahá, aby se nebáli vyjádřit svůj názor a postavili se za nezávislost umění na politické libovůli. „Situace je vážná a hraje se o hodně. Nejen o osud Martina Glasera, ale o naprosto zásadní princip toho, v jaké společnosti chceme žít, který je nutné hájit,“ uzavřel Glaser.

Celý příspěvek Martina Freunda:

Musim bohuzel rict, ze stažení z dnešní rady města materiálu k potvrzeni ve funkci ředitele NdB Martina Glasera povazuji za velmi nebezpečný signál. Budte si jisti, ze to ma přímou souvislost s divadelní hrou Naše Násilí, Vase Násilí. Politické tlaky v tomhle ohledu existuji a my je vnímáme. A myslím si, ze v teto situaci je nutné se za Martina Glasera velmi otevřeně postavit. Snaha ovlivňovat z politických pozic svobodu umění, je pro me neakceptovatelna, a v tomto případě už zašla davno příliš daleko. Jde o srozumitelny signal smerem k rediteli Narodniho Divadla v Brne, reagující na jeho z mého pohledu sympatickou nezávislou kritiku i toho, jak se část politické reprezentace v Brně zachovala, ktery rika: "dej si pozor, pokud nebudes hrat presne podle nasich not, taky bys mohl byt odejit". A je to o to víc nebezpečné ve chvíli, kdy extremisté otevřeně volají po jeho odvolání a on by od města naopak potřeboval spise jasně vyjádřenou podporu. Danou věc budeme do rady předkládat znovu. A já bych rad vyzval vsechny, kterým je brněnská kultura draha, aby se nebáli vyjádřit svůj názor a postavili se za nezávislost umění na politické libovůli. Situace je vážná a hraje se o hodně. Nejen o osud Martina Glasera, ale o naprosto zásadní princip toho, v jaké společnosti chceme zit, který je nutné hájit.

