Brno se sbírá na Havlovu lavičku. Právník Tyl k tomu spoluobčanům připomněl, jaký to byl „svatoušek“

Rada města schválila, že lavička Václava Havla bude umístěna na Kapucínských terasách, kde se v 80. letech stavěla tajně pódia a divadlo tam hrálo Havlovy hry. Otevření je v plánu v den narození bývalého prezidenta, 5. října. Havlovy lavičky mají i jiná česká a zahraniční města.

V kontextu s pamětním místem, které vznikne v Brně na počest zesnulého prezidenta, právník Tyl na Havla zavzpomínal ve svém facebookovém příspěvku. Podle svých slov si jej vážil a váží stále. S odstupem času k němu má však jisté výhrady, protože „svatoušek“ to prý nebyl. Zmiňuje pár rozhodnutí, které jsme pochopili až později, a je prý otázka, zda Havel věděl, že nejsou pro stát a potažmo pro národ dobrá a že by byla i lepší, a to je nutné říct. „Třeba u Lucerny, Chemapolu estébáka Junka, to věděl – bohužel...,“ poznamenává právník.

Podle Tyla to však nebylo jen tam. Kriticky poukazuje na Havlův přístup obecně, a tudíž i přístup celé té doby. „Byl to on, kdo mohl říct ne, ale neřekl,“ dodává Tyl s tím, že když si to vezmete přes kopírák s dneškem, tak se nemůžeme divit, že „voda hučí po záplavách, bory šumí kůrovcem, v poli skví se řepky květ...“

Havel podle právníka zkrátka neměl jít cestou „účel světí prostředky“, ale uvědomit si národní cíle. A nejít na ruku Sorosovi. „Měl si uvědomit, že to není lidumil, ale vypočítavý finanční žralok. Že tzv. svoboda je pro něj jen odpadním produktem jeho podnikání, kdy jde o komoditu pro něj bezcennou, půjčenou a vratnou – vratnou kdykoliv, kdy si usmyslí, že ji použije jako beranidlo pro další dobývání,“ píše ve svém příspěvku dál právník.

Náměstek primátora města Brna Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že umístění lavičky Václava Havla na Kapucínských terasách schválila rada města a náklady činí 300 000 korun, polovina je poplatek za lavičku a druhá pokryje výrobu a instalaci. S tímto jejím financováním však Tyl hluboce nesouhlasí. „Lavička Václava Havla je soukromý projekt, kdy naopak za jeho umístění by jeho producenti měli platit městu,“ zlobí se právník, podle kterého je to ryze politický ziskový projekt, kdy do veřejného prostranství je vnášeno politikum, které je však ziskovým „brandem“.

Závěrem Tyl dodává, že Brno nebude mít s Washingtonem, Dublinem a Šumperkem splečného to, že se může pochlubit lavičkou Václava Havla, jak píše město na svých webových stránkách. Nýbrž to, že spolu s Washingtonem, Dublinem a Šumperkem zaplatíme 300 tisíc Kč za lavičku v hodnotě max. 30 tisíc, která připomíná našeho prvního prezidenta schvalujícího bombardování Jugoslávie.

autor: nab