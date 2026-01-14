Buď USA, nebo Rusko s Čínou. Jinou možnost Grónsku Trump nedal

Grónsko je znovu v centru mezinárodní pozornosti jako strategické území v arktickém regionu. Zatímco Spojené státy zdůrazňují jeho význam pro bezpečnost a geopolitiku, Dánsko i grónské politické vedení trvají na zachování suverenity. Bílý dům dnes na síti X zveřejnil ilustraci, která pracuje s výraznou geopolitickou symbolikou. Na obrázku je Grónsko postaveno před volbu dvou směrů: jedním je cesta ke Spojeným státům, znázorněná Bílým domem a americkou vlajkou, druhým cesta k Rusku a Číně, vykreslená temnou bouřkovou scenérií s jejich vlajkami. Vizuál pak doprovází otázka, jakou cestou se chce Grónsko vydat.
Trump ve svém komentáři zdůrazňuje, že zájem Spojených států o Grónsko není podle něj politickým gestem, ale otázkou bezpečnosti. Jak uvedl, „Spojené státy potřebují Grónsko z důvodů národní bezpečnosti“, přičemž ho označuje za klíčový prvek projektu takzvané Zlaté kopule, tedy systému obrany, který jeho administrativa buduje.
NATO má sehrát aktivní roli
Zároveň do celé věci přímo vtahuje NATO. Podle Trumpa by Aliance měla sehrát aktivní roli při zajištění amerického vlivu v Grónsku. „NATO by mělo stát v čele snah, aby ho pro nás získalo,“ uvedl prezident s tím, že pokud Spojené státy nebudou jednat, prostor podle něj zaplní jiné velmoci. „Pokud to neuděláme my, udělá to Rusko nebo Čína – a to se nestane,“ dodal.
Ve svém vyjádření se Trump opakovaně vrací k vojenské síle Spojených států a k vlastnímu podílu na jejím posilování. Tvrdí, že bez americké armády by NATO ztratilo schopnost efektivně odstrašovat potenciální protivníky. „Z vojenského hlediska bez obrovské síly Spojených států – jejíž velkou část jsem vybudoval během svého prvního funkčního období a nyní ji posouvám na ještě vyšší úroveň – by NATO nebylo efektivní silou ani odstrašujícím faktorem. Ani zdaleka,“ napsal.
Grónsko jako klíč k posílení Aliance
Podle Trumpa by právě Grónsko zásadně změnilo postavení Aliance v globálním soupeření velmocí. Prezident tvrdí, že „NATO se stává mnohem silnějším a účinnějším s Grónskem v rukou Spojených států“, a dává jasně najevo, že jakékoli jiné řešení považuje za nepřijatelné. „Cokoli menšího než toto je nepřijatelné,“ uzavírá své vyjádření.
Trumpovy výroky o strategickém významu Grónska nejsou nové a v zahraničních médiích se objevují dlouhodobě. Zatímco Bílý dům v aktuálním sdělení zdůrazňuje bezpečnostní rozměr a varuje před vlivem Ruska a Číny, část médií upozorňuje především na praktické a politické důsledky takového kroku.
Například americká stanice NBC News v této souvislosti píše, že případný nákup Grónska by mohl Spojené státy vyjít až na 700 miliard dolarů (zhruba 14,5 bilionu korun). Podle lidí obeznámených s odhady nákladů jde o částku, která by převýšila polovinu ročního rozpočtu amerického ministerstva obrany. Podle stanice má ministr zahraničí Marco Rubio za úkol vypracovat konkrétní návrh na koupi tohoto poloautonomního dánského území.
Ostrov je v článku popisován jako klíčové území v soupeření velmocí, zejména ve vztahu k Rusku a Číně, což odpovídá bezpečnostnímu rámci, který nyní zdůrazňuje i Bílý dům.
Dánsko posiluje vojenskou přítomnost
Bezpečnostní rozměr celé debaty zdůrazňuje také server Euractiv, podle něhož Dánsko vysílá do Grónska „předvoj“ vojáků. Titulek serveru upozorňuje, že Kodaň tímto krokem reaguje na obnovené výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnosti použít vojenskou sílu k získání kontroly nad arktickým ostrovem.
Agentura Reuters přitom upozorňuje na slabou podporu Trumpova plánu mezi samotnými Američany. Snahu prezidenta Donalda Trumpa získat Grónsko podporuje jen zhruba jeden z pěti Američanů, vyplývá z průzkumu Reuters/Ipsos.
