Budete platit větší daně za bydlení. Česko čeká tvrdý náraz

Studie publikovaná v červenci 2024 ukazuje, že vyšší daň se promítá do nižší pořizovací ceny nemovitosti, a to v důsledku mladým lidem usnadňuje vstup na trh a aby dosáhli na hypotéku. Samotnou daň pak splácejí v průběhu života, kdy už mají vyšší příjmy.
„Vyšší nemovitostní daně do Česka dříve či později nakonec dorazí, takže nynější dlouhodobí investoři do realit v ČR by s tím měli počítat a budoucí cenu nemovitostí v té souvislosti náležitě diskontovat, tedy odpovídajícím způsobem snižovat,“ píše Kovanda a upozorňuje, že daná studie tak zpochybňuje zažitý pohled, že vyšší nemovitostní daně prostě pouze navyšují životní náklady.
Autoři studie dle Kovandy také zjistili, že v oblastech s vyššími nemovitostními daněmi žije více mladých rodin, je tam vyšší podíl vlastnického bydlení a méně prázdných domů. Jako příklad uvádí rozdíl mezi Kalifornií s nízkými daněmi a Texasem s vysokými. V Kalifornii kvůli nízké daňové zátěži starší lidé nemovitosti drží, nabídka je omezená a ceny vysoké, zatímco v Texasu jsou počáteční náklady nižší a bydlení je dostupnější.
Podle výpočtů by zvýšení daní v Kalifornii na úroveň v Texasu vedlo k růstu míry vlastnického bydlení mezi mladými až o 7,4 procenta. Pro všechny celkem o 4,6 procenta.
Z toho Kovanda čerpá pro předpověď vývoje situace v Česku. „Je zřejmé, že argumenty, s nimiž studie přichází, budeme stále častěji slýchat také v Česku. Pro politiky nakonec bude jednodušší zvýšit nemovitostní daň než uvolňovat podmínky výstavby a deregulovat. Proto právě se Češi musejí připravit na růst nemovitostních daní, potenciálně i razantní,“ upozorňuje Kovanda a dodává, že v České republice jsou daně z nemovitostí v mezinárodním srovnání velmi nízké.
„Pokud lze fundovaně argumentovat, že jejich růst zvyšuje dostupnost bydlení z hlediska mladých a podporuje porodnost, ba dokonce potenciálně HDP na obyvatele, budou mít politici v rukou argument vskutku mocný,“ píše Kovanda.
Závěrem Kovanda rovnou uvádí, že protiargument omezování svobody a nárůstu přerozdělování nebude mít do budoucna v Česku takovou váhu, protože se bude dál prohlubovat rozdíl mezi vlastníky nemovitostí a nájemníky. Přičemž rostoucí nerovnost, kdy nájemníky tvoří hlavně mladí lidé, podle něj oslabí odpor vůči zvyšování daně z nemovitostí.
