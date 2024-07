Čeká Síkelu oheň? Na tahu je Leyenová

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) potenciální budoucí eurokomisař za Českou republiku Josef Síkela při českém předsednictví ukázal, že dokáže řešit problémy na Evropské úrovni a má zkušenosti ze soukromé sféry z politiky. Fiala prohlásil, že se Česko snaží dosáhnout portfolia, které bude silné. Nová Evropská komise začne fungovat na podzim.

Europoslankyně za hnutí ANO Klára Dostálová úvodem okomentovala vládní výběr eurokomisaře jako logickou volbu. „Budu úplně upřímná, čekala jsem, že vláda přijde s úplně jiným jménem. Z těch kandidátů jsem nebyla prakticky nadšena z nikoho. Musím úplně legitimně přiznat, že ‚bruselské podmínky‘, tedy zkušenost s exekutivou atd., splňoval pouze ministr Síkela. Z těch tří to vnímám jako logicku volbu,“ komentovala Dostálová, že vláda do Evropské unie posílá ministra Síkelu.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová ve čtvrtečním doručeném dopise žádá o předložení jmen dvou kandidátů na eurokomisaře za každou zemi do 30. srpna.

Dostálová ocenila, že byl za Českou republiku nominován pouze jeden. „Já si myslím, že vláda udělala dobře, že nominovala jenom jednoho kandidáta, za kterým si bude stát a k němuž bude domlouvat portfolio. Pokud bychom nabídli pana Síkelu a paní Nerudovou, tak by toho předsedkyně Evropské komise mohla využít. Někomu ta slabší portfolia dát musí a paní Nerudová zkušenost z exekutivy nemá,“ pokračovala Dostálová.

Bude hnutí ANO ve své frakci podporovat eurokomisaře za Česko? „My vždy podporujeme Čechy, ale budeme mít velmi tvrdé otázky na tělo. Ale že bychom jako Češi nějak extra vystupovali proti Čechovi, to si nemyslím. Pokud by to byla energetika, tak si ministr Síkela projde ohněm,“ uvedla jednička kandidátky hnutí ANO k možnému portfoliu, které by Síkela případně mohl získat. „Nemyslím si, že pan ministr dobře zvládl energetickou krizi, on to na české úrovni nedával. Je otázkou, jak to vnímala předsedkyně Evropské komise,“ dodala Dostálová, podle které toto portfolio získají silnější státy.

O staronové šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, kterou ve volbě nepodořila, sdělila: „Když jsem slyšela, co slibuje jednotlivým frakcím, říkala jsem ježišmarjá, tak mi to přišlo nesouměřitelné. Je to jako věšení ozdob na vánoční stromeček. A podle toho také projev vypadal. V projevu apelovala na to, že Green Deal pokračuje a nesmí se povolit,“ hrozila se Dostálová s tím, že zelený uděl jde proti konkurenceschopnosti Evropy.

„Nejsem si úplně jistá, jestli ministr Síkela bude týmový hráč. Ať si, kdo chce, co chce, myslí o paní Jourové, vždy se ve všech oblastech snažila pomoct právě pootevřením dveří, zkontaktováním, aby tam mohl členský stát jednat,“ komentovala úřadování končící eurokomisařky Věry Jourové, bývalé členky hnutí ANO. „Uvidíme, jak se bude chovat Síkela, jestli okamžitě zapomene na Českou republiku, tak to pro nás nebude dobrá zpráva,“ podotkla poslankyně Evropského parlamentu Dostálová.