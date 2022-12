Čekala na příspěvek v nouzi. Dlouho. Mezitím jí sociálka odebrala dítě

reklama

Premiér míní, že je nutné přerozdělovat veřejné finance všem, kteří to potřebují, i přes současné deficitní hospodaření státu a velmi vysokou inflaci.



„Chápu, že někteří jsou nervózní z toho, že se schodek nedaří snižovat rychleji. Zapomínají ale na to, co se tu mezitím odehrálo. Spousta lidí opravdu trpí vysokými cenami energií, inflací, dostává se do existenčních problémů, a to platí i pro firmy. Na jedné straně na nás tlačí rozpočtoví jestřábi, kteří chtějí rychle snižovat schodek, a svým způsobem mají pravdu, a vedle toho je tu velká hodnota sociálního smíru, abychom udrželi plnou zaměstnanost a neuvedli lidi do existenčních potíží,“ vyjádřil se Fiala v půli prosince v rozhovoru pro Právo.

Přesto se však i tak k pomoci vlády množí výtky některých odborníků. Složitost některých opatření zmiňuje kupříkladu politolog Jan Kubáček. „Vláda nastavila poměrně komplexní sadu opatření sociální pomoci, ale ta pravidla jsou nastavená opravdu složitě. Skoro to vypadá, že vláda jen vytvořila nějaké kanály, které ale kvůli složitosti nikdo nevyužívá, aby se mohla ‚bít v prsa‘ a říkat, že nabízí pomocnou ruku, ale nikdo o naši pomoc nestojí,“ uvedl.

Že se sociální dávky nedaří státu vyplácet vždy včas, pak má podle Českého rozhlasu ilustrovat i příběh velmi mladé samoživitelky Michaely, jež vyrostla v dětském domově a kvůli tomu, že nemá stálou práci, je zcela závislá na sociálních dávkách.



Dvacetiletá samoživitelka měla na liknavost procesu vyplácení příspěvku v hmotné nouzi doplatit velmi značně, jelikož jí mezitím, co čekala na jeho vyplacení, odebrali sociální pracovníci její roční dítě.



Její příběh vygradoval tím, že se kvůli chybějícímu finančnímu příjmu rozhodla pro své dítě ukrást dvě přesnídávky, ale chytili ji a zadlužené ženě tak opět akorát vzrostl dluh. Jelikož se nedokázala o svého syna postarat, odebrala jí ho sociálka. „Jednou jsem šla sebrat dva hamánky do marketu, aby měl malý vůbec co jíst. To se mi nepodařilo a policisté se mi jen vysmáli. Říkali, že mám špatného otce dítěte, já jsem mlčela, protože mají pravdu,“ popsala žena incident pro Rozhlas.

Otec jejího dítěte měl pár měsíců po narození syna „zmizet“ a samotná žena pak měla pracovat po různých brigádách, z nichž pak musela doložit příjem, když na úřadu práce žádala o příspěvek v hmotné nouzi. S krokem jí měli pomáhat sociální pracovníci v azylovém domě, kam se v srpnu se synem odebrala, avšak vše se jí protáhlo, a trvalo tak pět měsíců, než ženě první vyplacená dávka dorazila.



O situaci ženy se začal zajímat i sociální odbor, a jelikož se neměla jak postarat o svého syna, soud předběžným opatřením dítě odebral a svěřil do pěstounské péče. Aby jej dostala zpět, musí si najít práci.



Relativně jednoduchý krok, spočívající v nalezení pracovní pozice, je však pro ženu tvrdým oříškem. Michaela totiž měla vyrůstat v dětském domově a nemá vůbec žádné zkušenosti a žádné pracovní návyky. Z brigády v obchodě tak nakonec nic nebylo, protože na dvacetiletou ženu čekal brzy vyhazov, jelikož dvakrát nepřišla, protože měla zaspat.

Navíc stihla v listopadu znovu otěhotnět – a to se šestnáctiletým mladíkem. Pracovnice z azylového domu Zlatica Hloušková, která má Michaelu na starosti, pro Rozhlas popsala, že se tak stalo i z toho důvodu, jelikož „uvěřila tomu, že kojící žena neotěhotní“.



Žena však věří, že se jí podaří získat syna zpět a zlepší se jí příjem díky mateřské. „Když dostanu malého, tak už se zvednu, bude mi chodit mateřská a půjde to,“ dodala pro ČRo.

