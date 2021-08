Černý Somálec vydáván za Afghánce. Budou se k nám snažit dostat každého... Petr Hampl má obavy z jistých lidí v Česku

reklama

Per Hampl se domnívá, že se politická scéna fakticky rozpadá do systému dvou stran. „Volič hlasuje buď pro pokračování vlády Andreje Babiše, nebo pro Piráty. Kdo volí Demoblok, počítá s Piráty ve vládě. Kdo volí hnutí SPD, fakticky počítá s premiérem Babišem. Ještě před pár měsíci to jednoznačně vypadalo na nástup pirátské vlády, teď se situace otáčí. Ale je to velice těsné. Příčinou té změny je situace s covidem. Teď se zdá, že epidemie je za námi. Země se otevírá, lidé jsou optimističtí… to jsou body pro stávající vládu,“ řekl redakci. Také o tom, zda si premiér Andrej Babiš udrží průzkumový náskok až do voleb, rozhodne prý covid. „Pokud vydrží současný trend, tak si Babiš náskok udrží. Jestli se ale začnou plnit nemocnice, lidé znervózní a Babiš začne ztrácet. Nejde jenom o důvěru v premiéra, ale také to způsobí nižší volební účast. Nízká účast v našich podmínkách zvýhodňuje globalistické strany. A můžete se spolehnout, že pokud se nemocnice plnit začnou, média to dostatečně rozmáznou,“ tvrdí Hampl.

Fotogalerie: - SPOLU proti Babišovi a spol.

VOLNÝ blok získá státní příspěvek, který si vezme Volfová

Anketa Doposud nejlepší nápad předvolební kampaně? jarmarky SPD 70% kniha Andreje Babiše "Sdílejte, než to zakážou!" 23% kontaktní kampaň Přísahy 3% letní kino koalice SPOLU 1% nanuk tour Pirátů a STANu 3% hlasovalo: 1984 lidí

Pro ParlamentníListy.cz také okomentoval tři nováčky na české politické scéně – hnutí Trikolóra, hnutí Přísaha nebo uskupení VOLNÝ blok. „Šance volného bloku dokážu odhadnout velmi přesně. Získají státní příspěvek, ten si vezme domů paní Volfová (Jana, předsedkyně strany, pozn. red.) a všichni ostatní budou akorát naštvaní. Z Trikolóry se stal málo významný přílepek ke Svobodným. Doufám, že po volbách se zbaví současného vedení, které představuje asi to nejhorší, na co se dá v české politice narazit. V té straně je totiž řada velmi inteligentních lidí, několik zajímavých vizionářů a dokážou i přitahovat sponzory. Kdyby se poměry v té strany změnily, mohla by ještě sehrát významnou roli,“ uvedl Petr Hampl. Přísahu Roberta Šlachty pak vnímá jako marketingový majstrštyk: „Sdružení vyfutrované obrovskými penězi neznámého původu vede kampaň za čistotu, transparentnost a poctivost. A dokáže sehnat dostatek voličů, aby ji dostali do Parlamentu!“

Fotogalerie: - Přísaha v Hradci

Babiš působí dojmem vítěze nad covidem

Anketa Chcete, aby byl Andrej Babiš premiérem až do roku 2025? Ano 78% Ne 20% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12294 lidí

Jak důležité je před volbami téma migrace? „Migrace je nevýznamnějším společenským tématem, jaké existuje. Co by mohlo být důležitější než otázka, jestli budou na tomto území žít potomci současných obyvatel, nebo jestli budeme nahrazeni někým jiným? Jenom extrémně nepoctiví lidé mohou chtít, aby migrace nebyla volebním tématem,“ míní sociolog.

Situace se navíc změnila poté, co Tálibán znovu ovládl Afghánistán, podle Hampla však nejde ani tak o změny v Afghánistánu, jako o změnu situace u nás. „A sice, že mnozí lidé, kteří byli ještě před pár měsíci protimigrační, najednou podporují přijetí každého, kdo o sobě říká, že je afghánský tlumočník. To se týká především konzervativců orientovaných na Severoatlantickou alianci. Podpora NATO a přijímání migrantů začíná splývat. A nemylme se, brzy budou afghánských tlumočníků desítky milionů. Každý z nich bude mít srdceryvný příběh, jak prchá před Tálibánem. Všechny ty příběhy budou vymýšlené v evropských neziskovkách,“ řekl Petr Hampl.

Psali jsme: Ivan Vyskočil padl smíchy: Vraťte Krym! Vystrčil udělal ty, ty, ty! A já si představil, jak celé vedení i s Putinem sedí na záchodech s průjmem ze strachu „Na tohle nejsou připraveny ani naše policie, ani zpravodajské služby, ani armáda.“ Temné varování analytika. Afghánistán to spustil Bidena potřebujeme, zničí USA zevnitř. Už Usáma to věděl... „To nebyla vojenská akce.“ Tálibán, opium, maňásci USA, peníze. Generál končí diskusi

Myslel jsem, že americké velení má aspoň představu

Upozornil také na to, co se odehrávalo uvnitř americké armády ohledně Afghánistánu: „Nestudoval jsem zprávy z terénu, stejně bych tamní situaci nedokázal pochopit. Ale myslel jsem, že americké velení má aspoň základní představu o tom, co se tam odehrává. Nemělo. Z našeho pohledu je zajímavější to, co se odehrávalo uvnitř americké armády, Severoatlantické aliance, a vlastně taky velení Armády České republiky. Potvrzuje to, že můžete mít špionážní drony, odposlechy, neuvěřitelně výkonné počítače, platit tisíce špehů a není vám to nic platné - pokud vaši podřízení falšují zprávy, aby zakryli problémy. Ukazuje to obraz armády, kde je většina času zaměřen na vytváření zpráv pro média a krásných power pointových prezentací. A kde už nikoho nezajímá, jaká je skutečnost. Pozitivním aspektem by snad mohlo být, že si víc lidí – včetně vysoko postavených – dokáže spočítat, jak by dopadlo střetnutí takhle řízené armády se skutečným protivníkem.“

Anketa Považujete afghánskou misi (2001-2021) za úspěch Západu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16112 lidí

A pokračoval: „Kdo je silnější než zájmy výrobců zbraní a než zájmy bank, které americké vládě půjčují? A obávám se, že směřujeme k odysseovské odpovědi: Pan Nikdo. Jakmile Donald Trump jasně označil válku v Afghánistánu za debakl, začalo to rezonovat. Mnozí novináři a intelektuálové, kteří by měli chuť a motivaci pokračování afghánského dobrodružství podporovat, byli raději zticha, protože se báli protiválečné extrémní levice. Dav se dal do pohybu. A dav intelektuálů a manažerů se chová jako každý jiný tupý dav. Jakmile se rozhýbe určitým směrem, už ho nezastavíte.“

Fotogalerie: - Festival Flákanec

Ašraf Ghaní, který se věnoval rozkrádání a nedělal problémy, byl ideální osobou

Dále pro ParlamentníListy.cz popsal, co by musel mít nový lídr, aby se situace v Afghánistánu změnila. „Dokážu si představit, že kdyby se do čela země dostal nějaký energický muž s vizí modernizace, nějaký afghánský Ataturk, možná by uspěl. Spojením místních znalostí, místních vazeb, nezdolné osobní energie, dobrého vzdělání… a samozřejmě obrovské brutality. Po jedné či dvou generacích by Afghánci zjistili, že se jim žije mnohem lépe, že vzdělání je docela užitečné, že když dají ženám víc svobody, zlepší to život všem, že humor dělá život snesitelnějším. Podobně, jako to zjistili Peršané, Turci a Arabové, než se znovu vrátili k autentickému středověkému islámu,“ uvedl Hampl. Avšak současně dodal, že i kdyby se takový člověk našel, jeho vize by zcela jistě obsahovala národní samostatnost a dříve či později by se jeho záměry střetly s americkými představami o vazalském státu. „Nikoho takového nemohla okupační správa potřebovat. Ašraf Ghaní, který se věnoval rozkrádání a nedělal problémy, byl ideální osobou. Tedy osobou ideální z pohledu momentálních zájmů amerických úředníků. Nikoliv z pohledu transformace země,“ sdělil Petr Hampl.

Na tvrzení Tálibánu, že nehodlá zemi vládnout tak tvrdou rukou, jako před dvaceti lety a dá více svobody ženám, Hampl reagoval s tím, že Tálibán bude vládnout tak tvrdou rukou, jak to odpovídá islámu. „Teď je tendence omlouvat tamní poměry s tím, že to není otázka islámu, ale místních zvyklostí. Nevěřme tomu. Tamní zvyklosti jsou důsledkem dlouhé vlády islámu. Když muslimové v desátém století přišli do Afghánistánu, byla tam civilizace západního buddhismu mnohem vyspělejší než dnes. Pokud islám převládne v českých zemích, budou zde za několik století stejné poměry jako v dnešním Afghánistánu. Nám to může připadat strašlivé, ale většina Afghánců to tak chce. Vyrostli v tom a jsou s tím spokojeni. Výzkum Pew Research z roku 2012 ukázal, že 99 procent Afghánců preferuje plné uplatnění práva šaría, včetně bičování a poprav,“ vysvětlil sociolog.

A co ženy?

Ženy byly prý vždy konzervativnější než muži. „Budou dělat, co jim předepisuje islám, a budou spokojené. Když nějaká z nich něco poruší a bude potrestána, většina jiných žen to bude schvalovat. Ještě se přijdou s chutí podívat na popravu. Pokud by se náhodou dostali do Evropy, pokusí se vytvořit si i tady malý svět se stejnými poměry jako v Afghánistánu,“ zhodnotil spisovatel.

Redakci rovněž zajímalo, zda se bude opakovat migrační vlna z roku 2015 a zda je na ni Evropa, popřípadě Evropská unie připravena. „Někteří jsou připraveni až příliš dobře. Tisíce lidí v neziskovkách, na úřadech a v advokátních kancelářích dychtí po každém migrantovi, které sem mohou dostat, integrovat, pečovat o něj, soudit se jeho jménem, vykonávat nátlak na školy a poctivé úředníky… A tahle pátá kolona má obrovskou podporu v médiích, na univerzitách, ve vedení korporací a u soudů. Samozřejmě využijí jakékoliv příležitosti dostat sem každého, kdo se vydává za Afghánce. Nemusí ani umět paštunsky nebo jiným tamní jazykem. Máme čerstvý rozsudek ústavního soudu, že když o sobě dospělý Iráčan tvrdí, že je nezletilý, musí s ním být zacházeno jako s nezletilým – přestože existují jasné důkazy o jeho věku. Proč by nemohl být černý Somálec pokládán za Afghánce?“ ptal se Hampl.

Nakonec dodal, že rozdíl proti „takzvané migrační vlně“ bude v tom, že nebude v médiích: „Migrační vlna roku 2015 byla výjimečná především titulky na prvních stránkách novin. Od té doby proudí migranti dál, ale nevzbuzuje to tolik pozornosti.“

Psali jsme: Babišův poradce pro migraci má jasno: Příchod afghánských imigrantů bude znamenat jen problémy a výdaje Tragédie, viděl jsem to na vlastní oči. A NATO selhalo. Marhoul tvrdě o Afgháncích. Dobře ví, o čem mluví Okamura: Pokud Afghánci u nás někoho napadnou, zavraždí či znásilní, ponese plnou odpovědnost premiér Babiš Afghánský politik tajně pro PL: „USA sledují zcela jiný záměr. Cíl je Putin. Jde o Turkmenistán a Tádžikistán. Co dělá NATO, kde je Brusel?"

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.