Česká vzpoura proti zeleným odpustkům? Podle Vondry je na dobré cestě

Vondra v debatě na CNN Prima News hovořil o emisních povolenkách na dopravu a vytápění v rámci ETS 2, které podle expertů zdraží ceny pohonných hmot a také plynu nebo uhlí o tisíce korun ročně. Podle Vondry by tomuto negativnímu dopadu mohlo zabránit zastropování cen povolenek.
K tomu prý Česko získává podporu v dalších evropských zemích. Podobně by podle něj mohlo dojít ke zrušení zákazu prodeje aut se spalovacími motory. „Je to reálné, získáváme podporu i v Německu a v některých dalších zemích,“ uvedl Vondra.
Europoslanec Filip Turek chce emisní povolenky raději úplně zrušit. „Slibuji tvrdý boj proti tomu. Za mě to je začátek konce Evropské unie. V momentě, kdy se všem domácnostem o desítky tisíc korun ročně zdraží provoz, musíme tuto věc začít bojkotovat,“ prohlásil Turek.
Stejně to vidí i Jaroslava Pokorná Jermanová, podle níž jde o zcela nepřijatelnou věc. „Pro nás je ETS 2 nepřijatelná věc. Dopad na občany bude likvidující... Někde to může být i 80 tisíc korun, to jsou černé scénáře,“ řekla europoslankyně s tím, že hrozí vysoké náklady hlavně u nejchudších domácností.
Následně ve studiu proběhla hádka, kdo vlastně odsouhlasil zelený balíček Fit for 55, který má vést ke snížení evropských emisí skleníkových plynů, když proti němu dnes vystupují jak vládní, tak opoziční politici.
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová
„To my ale říkáme od začátku, nejsme na to připraveni, jenom nemáme většinu na to, abychom s tím cokoliv udělali, a musíme pracovat na těch parametrech,“ uvedla poslankyně Starostů Barbora Urbanová
„Odsouhlasila to vláda Andreje Babiše už před nástupem naší vlády,“ doplnila.
Jenže takové tvrzení se ani trochu nelíbilo Jaroslavě Pokorné Jermanové, podle níž Urbanová lže. „Fit for 55 schválila tato vláda. Tečka, to neokecáte,“ reagovala.
Alexandr Vondra ale europoslankyni ANO připomněl, že Fit for 55 bylo v řešení už v době vlády Andreje Babiše. „Pracovali jste na tom, když jste vládli. Fit for 55 jste schválili ještě vy,“ zastal se Urbanové.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Jakub Makarovič