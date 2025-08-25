Česká vzpoura proti zeleným odpustkům? Podle Vondry je na dobré cestě

Spustit čtení článku

Tato funkce je dostupná jen pro přihlášené uživatele s aktivním předplatným typu Lepší čtení a vyšší. Předplatné i Prémiové body PL můžete získat i zdarma, přečtěte sí více v tomto článku.

25.08.2025 18:34 | Monitoring

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) tvrdí, že Česko má podporu řady evropských zemí, aby prosadilo zastropování emisních povolenek ETS 2 a také dosáhlo dohody o pokračování prodeje aut se spalovacími motory i po roce 2035. Na těchto cílech se Vondra shodl s europoslankyní Jaroslavou Pokornou Jermanovou (ANO) i europoslancem Filipem Turkem (Motoristé sobě).

Česká vzpoura proti zeleným odpustkům? Podle Vondry je na dobré cestě
Foto: screen CNN Prima News
Popisek: Partie Terezie Tománkové s Alexandrem Vondrou, Jaroslavou Pokornou Jermanovou, Barborou Urbanovou a Filipem Turkem

Vondra v debatě na CNN Prima News hovořil o emisních povolenkách na dopravu a vytápění v rámci ETS 2, které podle expertů zdraží ceny pohonných hmot a také plynu nebo uhlí o tisíce korun ročně. Podle Vondry by tomuto negativnímu dopadu mohlo zabránit zastropování cen povolenek.

K tomu prý Česko získává podporu v dalších evropských zemích. Podobně by podle něj mohlo dojít ke zrušení zákazu prodeje aut se spalovacími motory. „Je to reálné, získáváme podporu i v Německu a v některých dalších zemích,“ uvedl Vondra.

Europoslanec Filip Turek chce emisní povolenky raději úplně zrušit. „Slibuji tvrdý boj proti tomu. Za mě to je začátek konce Evropské unie. V momentě, kdy se všem domácnostem o desítky tisíc korun ročně zdraží provoz, musíme tuto věc začít bojkotovat,“ prohlásil Turek.

Stejně to vidí i Jaroslava Pokorná Jermanová, podle níž jde o zcela nepřijatelnou věc. „Pro nás je ETS 2 nepřijatelná věc. Dopad na občany bude likvidující... Někde to může být i 80 tisíc korun, to jsou černé scénáře,“ řekla europoslankyně s tím, že hrozí vysoké náklady hlavně u nejchudších domácností.

Následně ve studiu proběhla hádka, kdo vlastně odsouhlasil zelený balíček Fit for 55, který má vést ke snížení evropských emisí skleníkových plynů, když proti němu dnes vystupují jak vládní, tak opoziční politici.

Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová

  • ANO 2011
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„To my ale říkáme od začátku, nejsme na to připraveni, jenom nemáme většinu na to, abychom s tím cokoliv udělali, a musíme pracovat na těch parametrech,“ uvedla poslankyně Starostů Barbora Urbanová

„Odsouhlasila to vláda Andreje Babiše už před nástupem naší vlády,“ doplnila.

Jenže takové tvrzení se ani trochu nelíbilo Jaroslavě Pokorné Jermanové, podle níž Urbanová lže. „Fit for 55 schválila tato vláda. Tečka, to neokecáte,“ reagovala.

Alexandr Vondra ale europoslankyni ANO připomněl, že Fit for 55 bylo v řešení už v době vlády Andreje Babiše. „Pracovali jste na tom, když jste vládli. Fit for 55 jste schválili ještě vy,“ zastal se Urbanové.

Psali jsme:

„Smrtící.“ Dostálová odhalila prioritu ANO
Okamura o EU, Fialovi a Rakušanovi: Nejen že nás nebrání. Oni to podporují
Povolenky pro domácnosti. Připlatíte si. ČNB to vidí černě
Povolenky – ještě horší, než se říká. Skoro 1 400 Kč za jednu

 

Zdroje:

https://cnn.iprima.cz/vondra-chce-zvratit-zakaz-spalovacich-motoru-je-to-realne-ziskavame-podporu-jinych-zemi-rekl-483765

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

EU , Urbanová , Vondra , Turek , Pokorná Jermanová , Green Deal , Fit for 55

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měl by se zrušit systém emisních povolenek pro domácnosti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Jakub Makarovič

MUDr. Jiří Mašek byl položen dotaz

Kdo přesně si podle vás nepřeje mír?

Tvrdíte, že si ho nepřeje dost lidí. Podle mě jediný, kdo ho nechce je Putin. Jeho cíl je ovládnout Ukrajinu a podle mě přes to pro něj nejede vlak.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 9 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Stavitel Fiala? Právník Kolman se podíval, jak je to s novými dálnicemi

18:58 Stavitel Fiala? Právník Kolman se podíval, jak je to s novými dálnicemi

222 kilometrů nových dálnic. Takové pěkné číslo uvádějí premiér Fiala a politici ODS. Právník a vyso…