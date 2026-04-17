Čeští anarchisté jsou smutní. V Itálii jim vybuchli dva kamarádi

Anarchistická federace zveřejnila na svém facebookovém účtu, že v Itálii zemřeli při výrobě bomby dva lidé. Italský anarchista, Alessandro Mercogliano (Sandro), a italská anarchistka, Sara Ardizzone, měli zahynout v pátek při výbuchu na okraji Říma. Stalo se to v chatě v oblasti parku Acquedotti, kde údajně vyráběli výbušniny.
Oba patřili k veteránům anarchistického hnutí v Itálii. „Mercogliano byl zatčen v roce 2016 a obviněn ze spojení s vykonstruovanou ‚Neformální anarchistickou federací‘. Po příjezdu do věznice ve Ferraře odmítl poskytnout otisky prstů i fotografování, za což byl odsouzen k 15 dnům na samotce. Původně byl odsouzen k pěti letům vězení, ale v roce 2020 byl po odvolání zproštěn viny. Sara Ardizzone byla v roce 2023 obviněna z loupeže za odcizení stánku a politické propagandy pravicové strany Lega Nord. V roce 2021 vypovídala jako obžalovaná v procesu ‚Operace Sibilla‘, který následoval po celostátní vlně domovních prohlídek a zatýkání italskou militarizovanou policií (Carabinieri),“ uvádí Anarchistická federace.
Během slyšení prohlásila: „Jako anarchistka jsem nepřítelem tohoto státu i jakéhokoli jiného státu. Nenávidím současný řád i ty, kteří jej udržují. Věřím ve spravedlivé násilí utlačovaných proti vlastním okovům a proti těm, kteří je nasazují.“
Chystali útok na policejní stanici, zbrojařskou firmu, železnici nebo chtěli upozornit na vězněného anarchistu?
Italská mainstreamová média spekulují, že se dvojice připravovala na útok proti policejní stanici, zbrojařské firmě Leonardo nebo železničním tratím. Objevily se také dohady, že oba anarchisté chtěli upozornit na případ Alfreda Cospita.
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
Anketa
Souhlasíte s tvrzením, že Petr Pavel má vítězství ve volbách 2028 jisté?
„Tento italský anarchista si odpykává doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění v přísném režimu 41-bis,“ píše Anarchistická federace.
Právní úprava známá pod označením 41-bis představuje jeden z nejpřísnějších vězeňských režimů v demokratickém světě a tvoří klíčový pilíř italského boje proti organizovanému zločinu.
Formálně se jedná o článek zákona o vězeňské správě, který byl do italského právního řádu zaveden v roce 1975, ovšem svou současnou drastickou podobu získal až po brutálních atentátech na soudce Giovanniho Falconeho a Paola Borsellina v roce 1992. Hlavním účelem tohoto opatření není trestání vězně, ale jeho naprostá izolace.
Vězni zařazení do tohoto režimu tráví většinu dne v naprosté izolaci v malých celách a mají velmi omezený kontakt s lidmi. Povolen je pouze jeden hodinový rozhovor s rodinnými příslušníky měsíčně, který probíhá za neprůstřelným sklem a je neustále monitorován audio i video technikou. Veškerá korespondence, s výjimkou té s obhájci, podléhá přísné cenzuře a vězni mají zakázán přístup k jakýmkoli tiskovinám nebo televizním programům. I vycházky na čerstvý vzduch jsou omezeny na minimum a probíhají v malých skupinách, které jsou pečlivě vybírány tak, aby se v nich nepotkali členové stejné organizace.
Právě kvůli těmto extrémním podmínkám je 41-bis dlouhodobě předmětem ostrých debat a kritik ze strany lidskoprávních organizací i Evropského soudu pro lidská práva, které v něm shledávají prvky nelidského zacházení.
Anarchisté: Navždy zůstanou součástí našich srdcí
V květnu má soud rozhodnout o zmírnění vězeňských podmínek Alfreda Cospita, které zahrnují samovazbu po dobu 22 hodin denně. „Cospito byl v roce 2012 odsouzen k 10 letům vězení za postřelení šéfa italské jaderné energetické společnosti do kolene. Během výkonu trestu byl následně usvědčen z bombového útoku na kasárna karabiniérů, který se odehrál roku 2006 a při němž nebyl nikdo zraněn,“ vysvětluje Anarchistická federace.
Anarchistické skupiny v Itálii vydaly ohledně smrti obou stoupenců svého hnutí solidární prohlášení, v němž uvádějí, že „navždy zůstanou součástí našich srdcí – srdcí, která se prostě zdráhají napsat jejich nekrolog“.
Alfredo Cospito, narozený v roce 1967, představuje v současné Itálii jednu z nejkontroverznějších postav vězeňského systému a zároveň první osobu z anarchistického prostředí, na kterou byl uvalen drakonický režim 41-bis. Původně byl tento radikál a člen militantní organizace Federazione Anarchica Informale (FAI) odsouzen za postřelení manažera společnosti Ansaldo Nucleare z roku 2012, ovšem zásadní zlom v jeho právní bitvě přineslo až přehodnocení útoku na kasárna karabiniérů ve Fossanu z roku 2006. Ačkoliv při tomto výbuchu nedošlo k žádným zraněním, italská justice čin překvalifikovala na zločin proti bezpečnosti státu, což otevřelo cestu k uložení doživotního trestu a následně v květnu 2022 i k jeho přeřazení do režimu totální izolace.
Důvodem pro uvalení režimu 41-bis byla podle úřadů neutuchající aktivita Cospita, který i zpoza mříží dokázal prostřednictvím svých textů v anarchistických periodikách podněcovat stoupence k dalším útokům. Na protest proti těmto podmínkám a samotnému principu izolace zahájil Cospito v říjnu 2022 extrémní hladovku, která trvala neuvěřitelných 180 dní a přivedla ho na pokraj smrti.
Jeho případ vyvolal vlnu mezinárodní solidarity doprovázenou násilnými protesty v mnoha evropských metropolích a stal se ústředním bodem debaty o tom, zda má být režim původně určený pro boj s mafií aplikován i na ideologicky motivované pachatele.
Přestože mu Ústavní soud později umožnil snížení trestu z doživotí na 23 let vězení, italská justice nadále trvá na jeho setrvání v režimu 41-bis, čímž potvrzuje nekompromisní postoj státu vůči politickému extremismu.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.