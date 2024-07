Chaos na úřadě po Bartošově novince: Absolutní rozklad. Svědectví z první ruky

V Česku dlouhodobě platil přísný stavební zákon, který vyžadoval zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Podle řady odborníků právě to způsobilo dlouhodobý deficit nově postavených nemovitostí a zhoršuje to krizi bydlení.

Vláda Andreje Babiše proto v roce 2021 prosadila stavební zákon, který počítal se vznikem Nejvyššího stavebního úřadu a jemu podřízené soustavy krajských úřadů. Novela měla zrychlit stavební řízení zejména dodržováním stanovených lhůt. Tehdejším opozičním stranám se ale zákon nelíbil a po složení vlády se ho rozhodly zrušit.

Místo toho byla prosazena novela Ivana Bartoše. Ten slibuje třicet dní na stavební povolení na rodinný dům. Za šedesát dní se pak údajně může začít připravovat bytovka. Vše na jedno razítko, propagoval novelu Bartoš. Odborníci ale byli k těmto údajům od začátku skeptičtí.

Kromě zkrácení lhůty pro stavební povolení přišel Bartoš jako ministr pro digitalizaci také s novým systémem Portál stavebníka, ve kterém mají krajské stavební úřady pracovat. „Díky digitalizaci a Portálu stavebníka bude možné veškerá povolení, vyjádření a dokumentaci dostat online. Všechny dotčené stavební úřady a stavebníci budou pracovat a komunikovat v propojených systémech. Budete přesně vědět, v jaké fázi je vaše žádost, kdo se už vyjádřil, kde se případně zasekla,“ vysvětlil Bartoš pro Seznam Zprávy.

Jenže podle developera Jana Sadila z JRD bylo od začátku zřejmé, že právě digitalizace bude Achillovou patou novely. „Bohužel je vše řešeno doslova na poslední chvíli, a je tak otázkou, jak dlouho bude trvat, než bude digitalizace v praxi využívána tak, aby se významně ulevilo úředníkům i stavebníkům,“ uvedl Sadil s tím, že úředníci na úřadech nejsou na nová pravidla dostatečně proškoleni a mají také problémy s vybavením.

To potvrzují samotní úředníci z krajských stavebních úřadů, kteří prý ani téměř po třech týdnech od spuštění systému nemají potřebné vybavení a do systému se jim nejde přihlásit. Na stížnosti úředníků na sociálních sítích upozornil novinář Michal Půr.

„Ve stavebním řízení probíhá naprostý rozklad. Média už to zjevně vzdala, ale přátelé, je to neuvěřitelný. Takže se pojďme podívat, co se děje,“ uvedl Půr a přidal screen z facebookové skupiny pro stavební odborníky.

V té si jeden z úředníků krajského stavebního úřadu stěžuje, že je 16. 7. a on stále nemá slibovaný nový počítač a monitor a zatím se mu nepodařilo přihlásit do Informačního systému stavebního řízení. „S koncem srpna končím,“ dodal úředník.

„Jsme svědky absolutního rozkladu,“ dodal Michal Půr na informace o konci úředníků na mnoha úřadech.

Potvrdil to i náměstek primátora v Pardubicích Jan Hrabal (ANO). „Potvrzuji… Vedoucí stavebního úřadu v Pardubicích na mé dnešní poradě: ‚Honzo, je to ještě horší, totální rozklad celého stavebního řízení.‘ A to digitalizaci fandím!“ přidal svůj postřeh Hrabal.

Potvrzuji…



