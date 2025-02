Chlubí se predikcemi, protože výsledky nemají. Schillerová proti Stanjurovi

„Paní poslankyně Alena Schillerová ráda analyzuje každé písmenko textu a jako ,rozbitá kalkulačka' přepočítává každé číslo, které vyjde z ministerstva financí. Proč? Aby na nich ohnula realitu, nafoukla neexistující problém a přiživila obrázek pro své voliče o zničeném Česku,“ napsal Stanjura na platformě X a poukázal na „ohlušující ticho“ ze strany Schillerové nad lednovou predikcí ministerstva financí, která pro rok 2025 předpovídá meziroční zvýšení HDP o 2,3 % oproti roku 2024. Jak upozorňuje Stanjura, jednalo by se tak o více než dvojnásobný hospodářský růst oproti průměru států Evropské unie.

Pro rok 2025 ministerstvo dále očekává posílení ekonomického růstu na 2,3 %, přičemž hlavními hybateli budou zvýšená spotřeba domácností a investice. Průměrná inflace by měla poklesnout na 2,3 %, a to díky restriktivní měnové politice a předpokládanému poklesu cen ropy, zatímco míra nezaměstnanosti by měla klesnout na 2,5 % v důsledku lepší ekonomické situace. Reálné mzdy by měly vzrůst o 4 %.

Ministerstvo také informuje, že deficit veřejných financí se v roce 2024 snížil na 2,8 % HDP a v roce 2025 by měl dále klesnout na 2,3 % díky pokračujícímu konsolidačnímu úsilí vlády.

Stanjura ve svém příspěvku na X zmínil, že tato realita je v rozporu s politikou šíření strachu, kterou hnutí ANO zastává a naznačil, že právě proto nyní poslankyně Schillerová o číslech mlčí. „Takovou realitu hnutí ANO nechce – nesedí do jejich populistické apokalyptické politiky postavené na šíření strachu...“ napsal Stanjura.

V reakci na toto nařčení Schillerová Stanjuru upozornila, že predikce ministerstva financí nestojí za komentování a zkritizovala vládu premiéra Petra Fialy, že se po třech letech ve vládě může chlubit pouze predikcemi a nikoliv výsledky.

„Pane ministře, až si vláda přestane plést makroekonomické prognózy ministerstva financí s marketingovými materiály, možná bude stát za to je komentovat. Chlubit se predikcemi místo výsledků po třech letech vládnutí? To je zoufalství,“ vzkázala Schillerová ministru financí Zbyňku Stanjurovi.

Zároveň Schillerová vyjádřila svou skepsi ohledně daných prognóz. Poukázala na to, že některé minulé predikce vlády se ukázaly být nepřesné a skutečný hospodářský růst byl nižší, než vláda předpovídala.

„Dřív ministři přistupovali k predikcím MF jako nestrannému odbornému materiálu, ne politické reklamě. To změnila až tahle vláda,“ vyčetla Stanjurovi poslankyně ANO a na X mu dala palce dolů.

