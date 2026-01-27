Co přehlédli ti, kteří se bijí za Pavla proti Macinkovi

Českou politickou scénu v úterý ovládlo ostré prohlášení prezidenta Petra Pavla na adresu ministra zahraničních věcí a šéfa Motoristů Petra Macinky. Prezident ho obvinil z vydírání, a dokonce dal podnět na policii. Údajného vydírání se měl Macinka dopustit v SMS zprávách, které v pondělí večer adresoval klíčovému prezidentskému poradci Petru Kolářovi. Šéf diplomacie odmítl, že by šlo o vydírání, a zdůraznil, že důvodem veškerých současných sporů mezi Hradem a vládou je skutečnost, že se prezident pohybuje mimo rámec ústavy, když odmítá jmenovat na návrh premiéra ministrem Filipa Turka.
Kdo je vinen současnou situací?
Anketa
Kdo je vinen současnou situací?
Během tiskové konference odhalil Petr Macinka i záležitost, kterou si dříve nechával pro sebe. Uvedl však, že pokud Hrad zveřejňuje soukromou komunikaci, může učinit totéž. Macinka následně uvedl, že poté, co Motoristé podnikli vstřícný krok a Filipa Turka místo původně uvažované diplomacie navrhli na post šéfa resortu pro životní prostředí, prezident na jednání s Macinkou měl říci, že s takovým postupem by neměl problém.
„On mi tehdy naznačil, že pokud bychom to udělali, tak by to řadu problémů odstranilo. Takže nevím, potom zřejmě asi změnil názor, ale toto mi řekl. O několik hodin později mi pak přišla SMS – kterou já tedy zveřejňovat nebudu, možná to udělá pan prezident – kdy mi to zase vše trochu relativizoval. Tak nevím, jestli se mezitím nestihl poradit se svými poradci, což je také důvod, proč já v těchto věcech komunikuji s poradci,“ uvedl ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci z Černínského paláce.
Potvrzuje to informace, které již dříve měly ParlamentníListy.cz, že někteří političtí hráči ztratili důvěru v prezidenta, protože v některých případech po poradě se svými poradci nedodržel původní dohody.
Podle politologa Lukáše Valeše je základním problémem i současné kauzy, že prezident Petr Pavel nerespektuje ústavu. V opačném případě by nikdy žádná epizoda s údajným vydíráním nenastala. „Je to jako ze špatného béčkového filmu. Ptáte se, kdo to zahájil. Kdyby pan prezident postupoval podle ústavy, byl by pan Filip Turek ministrem a k něčemu takovému nemuselo dojít. To je základní premisa. Prezident nerespektuje ústavu v míře, kterou jsme dosud neviděli, a to je klíčový problém. Překvapuje mě, že média a opoziční politici tohle za klíčovou otázku nepovažují. Když už ne z jiného důvodu, tak proto, že zítra se to může stát jim. Prezident svým chováním vytváří něco, čemu ústavní právníci říkají ústavní zvyklost. Ta sice není zanesena v textu ústavy, ale pokud se takto může chovat prezident A, proč by se později nemohl stejně chovat prezident B. Dnešní opozice se může za pár let stát vládou a budou čelit prezidentovi, který může vzejít ze současných vládní řad,“ nastínil politolog.
„Mrzí mě to, protože prezident nerespektuje ústavní uspořádání České republiky, které nepočítá s tím, že by se prezident stavěl na zadní v tak klíčové roli, jako je jmenování ministra na návrh premiéra. Nemluvě o tom, že Petr Pavel ve své vlastní kampani opakovaně řekl, že bude-li mu navržen kandidát, se kterým on souhlasit nebude, bude ho jmenovat, protože jde o odpovědnost premiéra, a nikoli jeho coby prezidenta. Nedodržuje ani to, co slíbil lidem, kteří ho volili,“ připomíná docent Valeš pro ParlamentníListy.cz.
Jinou věcí prý je, zda by měl ministr Macinka ve večerních hodinách brát do rukou telefon. „Cokoli v politice řeknete a napíšete, bude použito proti vám. Průšvih ale je, že byla zveřejněna soukromá korespondence. A zdůrazňuji, že jde o korespondenci mezi panem Kolářem a panem Macinkou čili rozhodně ne mezi prezidentem a ministrem. Tato korespondence také mezi panem Macinkou a Kolářem měla zůstat, neboť v obchodě i politice to tak bývá zvykem. Že to mezi nimi nezůstalo a že to pan Macinka neměl dělat, je zjevné, protože takové věci se raději říkají jen mezi čtyřma očima, aby nemohlo dojít k tomu, k čemu došlo,“ je si jistý Valeš.
„Jde o prolomení tradičních zvyklostí i komunikačních kanálů. Pokud jde o styl té komunikace, ten je v české politice běžný. Fakt, že tyhle věci Macinka řešil právě s Kolářem, ukazuje, kdo má na Hradě skutečnou moc a s kým se tyhle věci řeší,“ zdůrazňuje politolog výraznou roli poradce Petra Koláře.
Otázka je, čeho chtěl Pražský hrad dosáhnout, když konverzaci zveřejnil. To i podle docenta Valeše zůstává nejasné. „Také mi to není jasné, protože toto nejsou věci, které se zveřejňují. Hrad si tím zavřel komunikační kanály, i ty neformální, protože důvěra mezi Hradem a podhradím je na nule. Tohle se prostě nedělá. Napadá mě jediná věc, jestli v tom není nějaký záměr prohloubit krizi. Prezident měl možnost krizi, která narůstá jeho přičiněním, ukončit. Vláda byla zpočátku velmi vstřícná, a to včetně Macinky, který nabízel prohození ministerstev. Jediné vysvětlení, které mě pro počínání pana prezidenta napadá, je zhrzené ego. Dávat to na policii? To je jako vyhlášení ve známé české pohádce, že tatínek vám vyhlásí válku,“ uzavírá Lukáš Valeš pro ParlamentníListy.cz.
Celá věc může mít ještě další hlediska. Za prvé, v politických kuloárech a části bezpečnostní komunity se hovoří o tom, že nynější kroky Hradu včetně dramatické úterní tiskové konference jsou součástí snahy, jak si ze strany prezidenta Pavla i některých složek státu včetně BIS ukrojit více pravomocí, než jim přísluší. V této věci pro ParlamentníListy.cz promlouvá člověk, který má do vrcholného rozhodování orgánů státu velmi detailní vhled.
„Nejde o jednorázový a nerozumný exces Hradu. Působí to dojmem, že tahle situace byla připravená a konverzaci s Macinkou Hrad kalibroval způsobem, který umožní její zveřejní. Podívejte se na Kolářovy reakce v těch zprávách, jsou evidentně dobře vypočítané a konzultované. Pavlovo okolí je ve spojení s bezpečnostními složkami a snaží se již přímo ovlivnit činnost vlády a mimo jiné zabránit změnám na MZV (Ministerstvu zahraničí, pozn. red.), ve zpravodajských službách včetně paragrafu o neoprávněné činnosti pro cizí moc a v armádě. Pohybují se na hraně ústavy a další dění rozhodne o tom, zda českou politiku budou mít v rukou volení zástupci občanů nebo nevolení představitelé bezpečnostního aparátu. Nejvážnější je, že prezident Pavel místo toho, aby byl prvním ochráncem oddělení politiky od činnosti bezpečnostních složek, je naopak k účasti na politice fakticky zve,“ promlouvá výše popsaný zdroj redakce.
Druhým hlediskem jsou postoje současné opozice. Ta využila příležitosti začátku schůze Sněmovny a místo projednávání plánovaných bodů programu se pustila do vlády a ministra Macinky, kterého vyzývala k rezignaci. Přitom po volbách v roce 2021 to byla právě dnešní opozice, která tehdy skládala vládu a posílala tehdejšímu prezidentovi Miloši Zemanovi veřejně výhrůžky o tom, že pokud prezident nejmenuje vládu se sněmovní většinou, sníží Hradu jeho rozpočet na nulu. Především jsme ale byli svědky mnohatýdenních hrozeb o zbavení prezidenta funkce podle článku 66 ústavy. Prakticky celá tehdejší čerstvá sněmovní většina koalice SPOLU a Pirátů s hnutím STAN hrozila, že prezidenta odstaví od moci.
Vymlouvali se na údajné zdravotní důvody a děly se místy velmi podivné věci. Vše popisuje velmi důkladně kniha SPIKNUTÍ - Pravda o pokusu odstranit prezidenta ČR. Veškerá kritika a pokusy o tehdejší Zemanovu politickou likvidaci skončily okamžikem, kdy prezident Zeman v telefonickém rozhovoru pro rádio Frekvence 1 sdělil, že jmenuje Petra Fialu premiérem. Od té doby útoky ustaly.
Mgr. Petr Macinka
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.