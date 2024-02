Co si to v ČT vymysleli... „To existuje?“ Chtěli přilákat mladé. Nějak se to nepovedlo

reklama

V České televizi už téměř pět let běží projekt, který pro veřejnost zůstává tak trochu utajen. Spuštěn byl 19. května 2019 po čtvrt roce příprav. Při té příležitosti veřejnoprávní médium referovalo, že on-line redakce zpravodajství přišla s novou formou předání zpravodajského obsahu ČT24 – komiks. Zvolený formát měl k českoteleviznímu obsahu přilákat generaci mladých, která doma často ani nemá televizor. Při rozjezdu byl k dispozici archiv 30 zpravodajských komiksů, poté každý den vznikl jeden nový. Číst se dá na www.komiksy24.cz a www.ct24.cz/komiksy a upozornění na nové díly dává ČT24 na sociální sítě – zejména facebook a instagram.

Tehdy se šéfredaktor on-line zpravodajství ČT Karel Tinl pochlubil, že v týmu, který na projektu pracuje, jsou nejmladší kolegové, přičemž přinášejí na věc jiný pohled, a tak jejich hlasu v debatách o komiksech dává větší váhu. Výroba jednoho dílu komiksu si vyžádá několik hodin, vzniká totiž například i speciální grafika pro poutání tohoto obsahu na sociálních sítích. Na projektu pracuje velmi nárazově zhruba šest lidí – redaktoři, editoři, grafici a korektorky. Kromě těch, kteří se tématu věnují pravidelně, se pro projekt využívá také podpora vědecké redakce ČT24, která je často brána jako takový inkubátor nápadů.

Ztracený čas i energie, dalo by se dělat něco užitečnějšího

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 97% Nemají 1% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9828 lidí

Faktem je, že objevit někoho, kdo by o tomto projektu věděl, natož aby jeho výstupy alespoň občas sledoval, se zdá být skoro nemožné. „Pokud to existuje, a asi tedy ano, tak to je určitě ztracený čas a energie a zbytečně jsou na tom zaměstnáváni lidé, kteří by mohli dělat něco užitečnějšího. Samozřejmě že nějaké náklady to má také. Pokud je cílem přitáhnout ke zpravodajství mladé lidi, tak nevím, kdo z mladých čeká na zřejmě dobře utajený zpravodajský komiks? Myslím, že s novým ředitelem by měla skončit mantra o tom, že sledovanost není důležitá,“ říká pro ParlamentníListy.cz televizní producent Ivan Štefka.

Postavit zpravodajství na zelené louce. I za cenu vysílací pauzy

Marně přemýšlí, v čem by mohl být zpravodajský komiks pro Českou televizi přínosem. „V dnešní mediální době, pokud chce být člověk alespoň nějak objektivněji informován, tak musí sledovat více zdrojů, od veřejnoprávních, přes zahraniční až po alternativu k veřejnoprávním médiím, neboť ta se zablokovala v sebestřednosti redaktorů a v jejich vlastních neskrývaných jednotných politických názorech. Tím se stalo zpravodajství a publicistka absolutně nedůvěryhodnými a bude velmi těžké tu důvěru vrátit. Ale on se o to asi nikdo ani nesnaží. Ten, kdo o věcech přemýšlí, to vidí a nemůže pomoci žádný komiks,“ poznamenává producent a dramaturg.

Komiks: Ukrajinští uprchlíci se snaží začlenit. Karatista Bojčuk získal medaili pro český klub. Zdroj: ČT24

To rozhodně není cesta, kudy by se veřejnoprávní médium mělo ubírat. „Česká televize se může v obrovské mediální konkurenci zachránit ne navyšováním poplatků a komiksem, ale přísnou dietou, redukcí počtu vysílacích kanálů, výrazným snížením počtu vysílacích hodin a znovu postavením zpravodajství a publicistiky na zelené louce. A to i za cenu nějaké vysílací pauzy, která nikomu vadit nebude. Je potřeba vrátit pluralitu, objektivitu a vyváženost, což ovšem znamená nekompromisně měnit redaktory, dramaturgy, editory a všechny další, co ovlivňují obsah a odmítají respektovat zákonné poslání České televize. Tím je v oblasti zpravodajství a publicistiky vyvážené, objektivní a všestranné informování za účelem vytvoření si vlastního názoru divákem,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Ivan Štefka.

Návštěvy ve vyšších jednotkách až nižších desítkách tisíc měsíčně

Samotná veřejnoprávní televize projekt zatím nezatracuje. „Projekt přinesl neotřelý způsob prezentace zpravodajského obsahu s ambicí oslovit další publikum. Za pět let se ‚Zpravodajský komiks‘ etabloval a pozitivní ohlas na něj jsme zaznamenali i ze zahraničí. Od prosince minulého roku prochází web ČT24 výrazným redesignem a v rámci tohoto procesu také postupně vyhodnocujeme fungování a postup výroby jeho jednotlivých částí, což se týká také komiksu. To, zda se bude projekt nějakým způsobem upravovat, bude vycházet z tohoto vyhodnocení,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Vendula Krejčová, tisková mluvčí České televize.

V roce 2023 zaznamenávaly komiksy návštěvnost ve vyšších jednotkách až nižších desítkách tisíc měsíčně. „Vzhledem k tomu, že většina návštěvníků využívá možnost odmítnout souhlas se sdílením dat pro analýzu, nemáme v tuto chvíli k dispozici dostatečná analytická data pro vyhodnocení jejich věkového složení,“ vysvětluje mluvčí s tím, že snahu o zvýšení dosahu zpravodajství novými cestami a formáty považuje Česká televize za opodstatněnou součást veřejné služby. „Náklady na výrobu Zpravodajského komiksu jsou znatelně nižší než náklady na práci jednoho běžného redaktora webu a z tohoto pohledu jej lze skutečně považovat za ‚nízkonákladový‘,“ ujišťuje Vendula Krejčová.

Psali jsme: Až bude u Moravce Drulák nebo Rajchl... Petr Bohuš, kdysi tvář ČT, o dnešních médiích Neustálá „válka lidi“ unavila. Tak se rozhlížejí. A vidí, co připustili Hudebník Pavel Fajt: Fiala chce přežít, má zadání zničit ČR. Vy to máte pochopit co nejpozději „Václav Moravec se diskvalifikoval.“ Za Součka se postavil exšéf veřejnoprávní televize. A nejen on

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE