Co to bude dále, pane generále? Pavel za covidu chtěl potírat „do očí bijící dezinformaci“, teď totéž říká Prymula

TÝDEN V MÉDIÍCH Žhavý kandidát na prezidenta generál Petr Pavel volal v úvodu covidové pandemie po razantních trestech za šíření „dezinformací“. „Jedna do očí bijící dezinformace je o původu tohoto viru. Informace, která se objevila v ruských zdrojích a teď stále více i v čínských, a která za původce pandemie označuje Spojené státy a nějakou tajnou výrobnu v laboratořích,“ rozhorlil se tehdy v rozhovoru pro Český rozhlas. Proto Petr Žantovský upozorňuje na aktuální vyjádření epidemiologa Romana Prymuly, že covid má původ v čínsko-americkém výzkumu. Tak co, generále Pavle?

Navzdory probíhající prezidentské kampani je – z hlediska médií a práce s informacemi – letos nejspíše nejzásadnější vystoupení bývalého ministra zdravotnictví Romana Prymuly v Rozstřelu Mladé fronty Dnes. „Tam totiž prohlásil, že ‚covid má původ v čínsko-americkém výzkumu‘. A podle serveru iDnes také ‚samotný původ koronaviru vidí v čínsko-americkém výzkumu a v neúmyslném úniku z laboratoře‘. Myslí si ale také to, že ‚v jiných rukou by mohla na podobném principu tajně vznikat nebezpečná zbraň vůči lidstvu‘. Jinými slovy, dal za pravdu těm, kdo původ viru ve wuchanských laboratořích detekovali od samého počátku epidemie. Koneckonců, nejvyšší potvrzení této teze přinesl hlavní odborník na tuto problematiku v USA Anthony Fauci,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ten v březnu 2020, ještě pod přísným dohledem tehdejšího prezidenta Trumpa, na tiskovce v Bílém domě přiznal, že ony laboratoře byly původně na americkém území a na pokyn předchozí hlavy státu Baracka Obamy byly přestěhovány právě do Wu-chanu. „Tedy laboratoře se nacházely na čínském území, ale pracovali v nich američtí vědci na americkém vědeckém programu, jehož, ať už záměrné či nechtěné, úniky se ukázaly jako možná a velmi účinná biologická zbraň schopná likvidovat populaci po statisících, někde – v Indii – dokonce po milionech. Když tehdy kdokoli vstoupil do veřejného prostoru s vyslovením obavy, že by se jednalo o fatální hrozbu pro budoucnost lidstva, byl ihned umlčen a mainstreamovými politiky a médii mu byla nasazena psí hlava konspirátora, dezinformátora a nepřítele liberální demokracie,“ připomíná mediální analytik.

Podle generála Petra Pavla do očí bijící dezinformace

Pozornosti doporučuje i jiný zdroj, a to rozhovor Petra Pavla, tehdy ještě nikoli prezidentského kandidáta, z dubna 2020 na serveru Českého rozhlasu, kde Pavel říká: „Jedna do očí bijící dezinformace, která se v poslední době šíří, je informace o původu tohoto viru. Informace, která se objevila v ruských zdrojích a teď stále více i v čínských a která za původce pandemie označuje Spojené státy a nějakou tajnou výrobnu v laboratořích.“ A dlouholetého vojáka nezapře požadavkem postihovat dezinformace mnohem razantněji než v dobách klidu a míru. Pak se nemůže divit, že nejen dalšího kandidáta na prezidenta Karla Diviše děsí generálovy názory, co se týkají cenzury, utahování šroubů a jak by určoval s ministrem Rakušanem, jaké informace jsou pravdivé, a jaké nepravdivé.

O nějakou dobu později, 22. 10. 2020, byl na stejném serveru zveřejněn rozhovor s Františkem Vrabelem, samozvaným „odborníkem na dezinformace“, který v té době souběžně pracoval pro dvě instituce – NATO a české ministerstvo zdravotnictví vedené Prymulou. „Vrabel tu říká: ‚S tím, že koronavirus unikl s největší pravděpodobností z jedné ze čtyř tajných laboratoří Spojených států na výrobu biologických zbraní, přišla 20. ledna letošního roku TV Hvězda, oficiální ruský zdroj, který patří ruskému ministerstvu obrany‘. V dalších částech rozhovoru se tak dovídáme, že informace o laboratořích je jen smyšlený propagandistický narativ, mající zmást důvěřivé české občany a postavit je proti USA a EU,“ informuje Petr Žantovský.

Naše režimní média do zjančení opakovala nesmysly

Ptá se tedy, co to všechno znamená. „Někdo tu v průběhu času lhal či lže stále. Lhal Prymulův mentor Vrabel a generál Pavel o neexistenci wuchanských amerických laboratoří? Nebo lže Prymula dnes, když existenci těch laboratoří výslovně připouští? Nebo že by dokonce lhal Fauci? Ten těžko. Kdo tu tiskovku viděl, spatřil postavou nevysokého a zjevně strachy se třesoucího Fauciho a za ním se tyčila sošná postava Trumpa s opravdu velice nevlídným výrazem ve tváři. Jsem nakloněn věřit té tehdejší pravdě vzešlé z Bílého domu. Což se mi, pravda, nestává každý den, zejména po odchodu Trumpa a nástupu ‚válečníka‘ Bidena,“ přiznává mediální odborník.

„Asi není třeba dodávat, že naše režimní média do zjančení opakovala nesmysly padající z úst podobných těm Pavlovým a Vrábelovým, protože, jak se i mistr Vrábel uřekl, hlavním cílem jeho snažení na ministerstvu zdravotnictví je, ‚aby lidé neodmítali vládní nařízení jenom proto, že nesouhlasí s politikou premiéra, respektive vlády‘. V překladu do češtiny: aby dnes a denně miliony lidí solily za předražené testy a vakcíny, jichž naše vláda – za dosud neznámých obchodních podmínek – nakoupila od západních dodavatelů obrovské množství a nutně je potřebovala prodat, aby koloběh daný zákonitostí největšího byznysu století nebyl narušen nějakými ‚dezinformátory‘,“ vysvětluje Petr Žantovský.

Papaláš chycený na švestkách možným prezidentem

Z uvedeného mu vychází jednoznačný závěr. „Neměli by se všichni ti Pavlové, Vrabelové, Prymulové a jejich mediální tlampačové sborově a s omluvou uklonit před všemi ‚dezinformátory‘, na jejichž hlavu vysílali přes dva roky ty nejsprostší urážky a nařčení? Nežijeme však v ideálním světě a něčeho takového se jistojistě nedočkáme. Můžeme se ale dočkat toho, že jeden z výše uvedených papalášů přistižených na švestkách se stane hlavou naší země. Pak by asi patřilo změnit její název. Třeba na Kocourkovstán,“ navrhuje mediální analytik.

Druhé téma uvozuje připomenutím, že redaktora Práva a dříve mimo jiné též Mladé fronty Alexe Švamberka zná bezmála 40 let. „Ve druhé půli 80. let psával velmi zasvěceně a originálně o moderní, například elektronické hudbě, pokud vím, sám nějakou takovou skládal. Byl to vždycky novinář se zajímavým, často neobvyklým pohledem na věc. Potěšilo mě, že se za ta léta – a navzdory jiné tematice, bývala to hudba, dnes politika – zásadně nezměnil. Přečetl jsem si jeho komentář s výmluvným titulkem ‚Ministr cenzury nebezpečně šermuje faktem‘ na Novinkách.cz. Jde tu samozřejmě o ministra vnitra Víta Rakušana, který označil zveřejněnou statistiku nárůstu kriminality meziročně o 19 % za dezinformaci,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Nejdřív obraz Putina v pytli na mrtvoly, a teď držet hubu a krok

To Švamberk velmi příkře komentoval slovy: „Šermovat okamžitě termínem dezinformace je hysterické a mluví to víc o něm a jeho schopnosti vyrovnat se s nepříjemnou statistikou.“ Pokračujme v citaci Švamberka, neboť jakákoli parafráze by uškodila originálu: „Místo toho, aby se zamyslel, proč kriminalita roste a jestli to náhodou není vyvoláno ekonomickou krizí, jež dopadá na široké masy, tak s prominutím kejhá jak potrefená husa.“

Rakušan… „místo toho, aby řešil důvod nárůstu kriminality a boj s ní, se ohání slovem dezinformace, což je jednodušší. Je to ale varovné ve chvíli, kdy jím řízené ministerstvo chystá zákon proti dezinformacím. Naznačuje to, jak by ho někteří politici u moci mohli zneužívat k potlačování pro ně nepříjemných informací v orbánovském duchu podle dobře známého hesla držet hubu a krok. Čpí to na hony cenzurou, už tu jen chybí ona doprovodná slova o ideologické diverzi, potřebě klidu na práci a zopakování gottwaldovského sloganu o tom, že republiku si rozvracet nedáme. K člověku, který nechá vyvěšovat na kachlíkárně obraz Putina v pytli na mrtvoly, by se to docela hodilo.“ – „Tak promluvil Jan Zlatoústý,“ glosuje mediální odborník Švamberkův výstižný komentář.

Funkce ministra vnitra se drží jak exkrement košile

Ten dále pokračuje: „Pan ministr by si měl ovšem především udělat pořádek ve své partaji, kterou stíhá kauza za kauzou. Byť kvůli případu Dozimetr a stykům s podnikatelem a lobbistou Michalem Redlem odstoupil ministr školství Petr Gazdík, šéf České pošty Roman Knap, jenž se ovšem o funkci uchází znovu, a krátce po svém jmenování na místo ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace Petr Mlejnek, tak on sám stále zůstává na postu ministra vnitra. Drží se ho jak pověstný exkrement košile, i když to vyvolává podezření, jestli nejde o střet zájmů a jestli náhodou nemůže průšvihy svých spolustraníků zametat pod koberec.

… Vzhledem k problémům Starostů a k výsledkům boje s kriminalitou by se měl pan Rakušan spíš snažit být neviditelný a být rád, že si funkci udržel, a ne se obořovat. Působí jako zloděj křičící chyťte zloděje, což u ministra vnitra není zrovna šťastné. Místo řešení podstatných problémů může nyní posloužit jen jako člověk, na němž se dají vysvětlovat významy různých přísloví, třeba mlčeti zlato. Docela smutný konec politika, o němž se kdysi spekulovalo, že by mohl být dobrým kandidátem na prezidenta, i když to žádný Mirek Dušín nebyl, jak ukazuje jeho jediný úspěch v podobě vyšachování naivních Pirátů ve volbách do Sněmovny.“

Když řeknete, že císař je nahý, ohrožujete zájmy státu

„Alex Švamberk trefil do černého. Ukázal, že další ‚císař‘ v našich luzích a hájích je nahý, a navíc zbabělý. Že své vlastní neschopnosti svádí na jiné a celé to flambuje na módním ohýnku ‚dezinformací‘. Cokoli řeknete o naší úžasné vládě, a nebude to samá chvála, je tedy dezinformace. A tento muž je dnes gestorem připravovaného cenzurního zákona! Novinkou má být to, že zatímco za bolševika se v případě snahy potrestat názorové oponenty hledaly paragrafy o pobuřování a příživnictví, s Rakušanem v čele jde rovnou o ‚ohrožení zájmů státu‘. Když řeknete, že císař je nahý, ohrožujete zájmy státu. Ale jakého, komu patřícího? Občanům? Ne, jen toho pseudostátu, který si vysnil ve své ambiciózní mysli onen nahý císař. Díky, Alexi Švamberku!“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Český rozhlas má v těchto dnech dva důvody ke smutku. „Krátce po sobě odešli dva z těch, kteří dělali veřejnoprávnímu rozhlasu dobré jméno. Minulou neděli odešel za modrý obzor moderátor ČRo Dvojky Tomáš Voženílek. A ještě o týden dřív Dana Pohnánová, vládnoucí zvukem v nahrávacím studiu Českého rozhlasu 6 (dnes Plus). Oba jsem znal. Tomáše Voženílka jsem učil na vysoké škole, moje paní mu dělala dokonce vedoucí diplomové práce. Byl to bystrý, talentovaný mladík s velkou citlivostí k podnětům a faktům, a také s velkým talentem empatie a mezilidské komunikace. Snad proto našel ideální uplatnění jako ten, který do svých pořadů zval velmi různorodé hosty, od umělců přes vědce třeba po tramvajáky, a vždy byl výsledkem neobyčejně zajímavý ‚potlach‘, posluchač se mohl leccos dovědět a ještě se u toho cítit jako doma. Tomáš Voženílek zemřel v nespravedlivě nízkém věku 42 let,“ smutní mediální analytik.

Odešli lidé, co dělali Českému rozhlasu dobré jméno

„Danu Pohnánovou jsem zase poznal ještě v budově ČRo 6 v Dykově ulici. Byla to vysoká přitažlivá žena s darem toho, čemu se říká ‚vyřídilka‘. Ať už v pozici zvukového mistra (slovo mistryně mi nějak nejde přes rty), tak později i osoby zastávající část vedoucích pravomocí, vždy s ní bývala dobrá dohoda. Byla to totiž profesionálka, a těmi se dnes Český rozhlas už zdaleka tolik nehemží jako za časů oněch, kdy záleželo skutečně na každém detailu, každém balastním zvuku. Dana měla cit pro rozhlasovou práci a myslím, že ji měla i hodně ráda. To je dnes obecně, a v Českém rozhlase rovněž, hodnota vzácnější šafránu. Odešla poslední den uplynulého roku, v pouhých 57 letech. Určitě nejsem sám, kdo na ni bude dlouho myslet s úctou a vlídnou vzpomínkou,“ dodává Petr Žantovský.

