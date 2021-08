Cože, s Piráty? Z ODS zní stále silnější hlas. A Petr Fiala ho neuslyší rád. Ani trochu

Vládní spolupráce s Piráty by bylo znásilněním ODS. ParlamentnímListům.cz to řekl pražský občanský demokrat a mluvčí vnitrostranické frakce Tea Party Luboš Boleček. ODS by podle něho po volbách měla zůstat v opozici a neriskovat odchod členů kvůli spolupráci s Piráty nebo ANO. „Budeme potřebovat nového předsedu, takového 'otce' sjednotitele,” nastínil.

O tom, že situace uvnitř Občanské demokratické strany není před volbami jednoduchá, už ParlamentníListy.cz několikrát informovaly. Jde především o spolupráci v rámci koalice SPOLU i výhled na možnou povolební vládní spolupráci s Piráty. Právě toto jsou věci, s nimiž se mnozí občanští demokraté nechtějí smířit.

Začátkem letošního června se tato nespokojenost i rozčarování nad tím, že ODS prý už neprosazuje skutečnou pravicovou politiku, přetavila v rámci strany do názorové frakce Tea Party (s odkazem na stejnojmenné americké konzervativní hnutí, pozn. red.).

Za vznikem Tea Party v rámci ODS stojí pražský občanský demokrat Luboš Boleček. Podle něho je hlavním účelem Tea Party v ODS rozvíjet původní myšlenky, na kterých ODS vznikla a dovedly ji na vrchol. „Chceme se k tomu všemu vrátit, protože jak stát, tak naše strana se od těchto myšlenek odklonila,” vysvětluje pro ParlamentníListy.cz.

„Změnila se celá společnost a strana se tomu asi chtěla přizpůsobit a jsou v tom nepochybně i vlivy špatného volebního systému uvnitř strany, který není o souboji idejí, ale spíš v tom směru panuje totalita většiny. Systémem tak dokáže proklouznout člověk, který je ideologicky úplně jinde a dokáže stranu ovládnout. Výsledkem je, že menšina ve straně dovede ovládnout 100 procent všech důležitých stranických pozic. Pluralita názorů a ideový souboj v dnešní ODS už moc neexistuje, čímž strana degraduje.”

Obsazování vrcholných pozic lidmi, kteří jsou názorově spíš ve středu a opouštění dřívějších ideálů z 90. let podle Bolečka vedlo k tomu, že hodně lidí ODS v průběhu času opustilo, což vedlo jen k tomu, že se pozice zbylých konzervativců ve straně ještě zhoršila. Jasným signálem podle něho je, že ODS má aktuálně v preferencích stejná čísla, jako v posledních volbách před čtyřmi lety.

„Nic se za ty čtyři roky ve straně nezměnilo, jak to potom může vypadat jinak? Téměř nedošlo k výměně ve vedení. Strana se snaží promlčet důležitými společenskými otázkami, které lidé i média hodně řeší. Na druhou stranu je ODS jediný subjekt, který má kvalitní členskou základnu a je schopen vládnout na všech úrovních státu, od nejmenších obcí, a mít své schopné zástupce v národním i evropském parlamentu. ODS má stále obrovský potenciál, ale nevyužívá kvalitních lidí, kteří jsou na nižších pozicích,” je přesvědčen Luboš Boleček.

Byť prý bude záležet na volebním zisku, je podle jeho slov žádoucí, aby na lednovém kongresu došlo k obměně ve vedení. „Záleží samozřejmě na volebním výsledku, ale i pokud bychom dopadli hodně dobře, nějaké změny by nastat měly. Je to nevyhnutelné. Petr Fiala na začátku udělal velmi kvalitní práci, to všichni oceňují. Postupem času asi ztratil energii a nikam to nevede. Teď se navíc zapletl s levičáky z TOP 09 a KDU-ČSL, což je chyba,” kritizuje.

„Neznamená to ale, že bychom nepodporovali kandidátku SPOLU. I chybné rozhodnutí je platné. Řešení v dané situaci vidíme v tom, že lidé budou kroužkovat dobré kandidáty ODS. Chystáme i petici proti zákazu spalovacích motorů, kterou dostanou všichni kandidáti SPOLU a z jejich postojů pak lidé uvidí, kam se řadí a koho volit či nevolit,” nastínil PL Luboš Boleček.

Plně podle svých slov rozumí tradičním voličům ODS, kteří teď řeší obrovské dilema, protože nechtějí svým hlasem podpořit TOP 09 a lidovce. „Stejný pocit schizofrenie zažíváme i my v rámci Tea Party. Volbou nejmenšího zla je proto kroužkování kandidátů ODS,” dodává k tomu. „Konec konců, koalice SPOLU nakoupila za desítky tisíc předvolební čaj, takže i oni s námi počítají,” směje se.

Na svém chystaném kongresu na počátku září chce Tea Party řešit i strategii do voleb. „Nabídneme lidem kandidáty, které by podle nás měli kroužkovat. Bude to jediné přijatelné řešení v dané situaci a zároveň způsob, jak pomoci pravicovým konzervativním kandidátům i voličům, aby na ODS nezanevřeli."

Výměna na postu předsedy bude podle něho pro stranu nevyhnutelná. „Potřebujeme nějakého 'otce sjednotitele', aby se jednotlivá křídla ve straně domluvila a sjednotila. Máme u nás členy, kteří jsou názorově spíš topkaři a zároveň máme ty staré odeesáky, teoreticky ani nepotřebujeme žádnou koalici. Tou je samotná ODS. Nevnímám to ale nijak negativně, je to správné, názorová pluralita ve straně je zásadní. Nechceme stranu ovládnout, my chceme svobodnou stranu, která bude reprezentovat pravici a klidně i velmi široce,” pokračuje Boleček.

Zcela odmítá jakoukoli povolební spolupráci ODS s Piráty. „Taková koalice by neměla žádnou šanci vydržet. Zvlášť kdyby dala dohromady jen 101 či něco málo víc hlasů ve Sněmovně. Stoprocentně by se našlo víc poslanců z našich řad, kteří by řekli nikdy,” je si jistý mluvčí Tea Party v ODS.

„Pokud ODS v přepočtu samostatně získá kolem 12 procent, pak je nejreálnější variantou opoziční práce. Pro zachování integrity ODS bychom neměli jít v minoritní pozici ani s ANO, ani s Piráty. Pokud bychom šli do vlády s hnutím ANO, značná část členů by nejspíš z ODS odešla, což by byla obrovská škoda. Podobně by zase jiní naši členové vystoupili i při povolební spolupráci s Piráty. Takových signálů je hodně a jsem přesvědčen, že s Piráty by odmítli spolupracovat i někteří naši poslanci. Piráti jsou jedna z nejnebezpečnějších stran dneška. Bude záležet na příštím novém vůdci ODS, ale podle mě by minoritní pozice ve vládě s ANO nebo s Piráty bylo znásilnění ODS,” dodává Luboš Boleček.

