Čunkova supernemocnice je zase ve hře. Kde na ni ale chce vzít peníze?

Čunkem prosazovaný projekt nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích je od začátku prosince znovu ve hře. Čunkovi se na posledním zlínském krajském zastupitelstvu podařilo letos v červnu zamítnutý projekt opětovně těsně prosadit (informovali jsme o tom ZDE).

Celkem na jeho podporu hlasovalo 23 z 39 zastupitelů. Někteří z nich dokonce i své dřívější stanovisko přehodnotili, jedněmi z nich byli Stanislav Devátý z ODS a Lubomír Vaculín z ČSSD.

Podle zprávy iDNES.cz Čunek zařadil schvalování projektu nemocnice mimo program zastupitelstva, což se nelíbilo ani hnutí ANO, které je na Zlínsku Čunkovi koaličním partnerem. „Jsme členy koalice a nikdo nás alespoň ze slušnosti neinformoval, že se to bude projednávat. Pan hejtman prostě zařadil bod poté, kdy si domluvil jeho podporu mimo koalici,“ sdělil pro iDNES.cz Pavel Pustějovský, krajský šéf hnutí.

ANO křesťanským hodnotám

Opozice na kraji hodnotila Čunkův krok o poznání „silněji“. „Byla zvolena metoda bolševické síly,“ kritizoval postup Tomáš Pajonk z uskupení Svobodní a Soukromníci. Krajský předseda Strany soukromníků ČR na Zlínsku Michal Dvouletý se na Facebooku rozepsal o „přeběhlících“ a „Čunkově tlaku“.

A Dvouletý se tématu Čunkem tlačené nemocnice věnuje na Facebooku i nyní. Zajímá ho, kde chce hejtman na projekt vzít peníze.

Čunek počítá s plánem, že si kraj na nemocnici (podle médií v hodnotě 8 miliard korun) půjčí peníze od bank a stavbu zafinancuje. Úvěr bude splácet z nájmu, který mu bude nemocnice za pronájem areálu platit: ročně se má jednat o částku přibližně 220 milionů korun.

Krajský předseda strany Soukromníků

„Ale kde vezme Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně tolik peněz, když se letos propadá do ztráty? Aktuálně je jako jediná nemocnice v kraji ve ztrátě ve výši 8,2 milionu Kč,“ píše na Facebooku Dvouletý.

Podle Dvouletého tak nemocnice nebude mít na tak vysoký nájem peníze. „Kraj by musel půjčku na novou nemocnici splácet ze svého,“ píše Dvouletý. Podle Dvouletého plánuje Čunek sloučit všechny nemocnice na Zlínsku: nemocnici v Uherském Hradišti, ve Vsetíně a v Kroměříži. Vzniknout má podle Dvouletého „jeden velký nemocniční moloch“. Čunek by tím mohl ovládnout zisky dnešních samostatných okresních nemocnic, které by mohly posloužit k financování jeho nového projektu, píše Dvouletý, který projekt nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích označil za „Čunkův pomník“. Ostatní nemocnice na Zlínsku totiž vykazují pozitivní hospodářskou bilanci, upozorňuje Dvouletý.

I samotnou Čunkovu myšlenku slučovat nemocnice Dvouletý kritizuje. Mohla by podle něj vést k odlivu lékařů z jednotlivých krajských nemocnic do nové nemocnice v Malenovicích, za kterými podle něj odejdou i sestry a pacienti. V konečném důsledku to pak povede podle Dvouletého k tomu, že z jednotlivých menších zařízení zmizí i peníze zdravotních pojišťoven, ze kterých jsou tato financována. „A co zůstane z dnešních plnohodnotných nemocnic? Denní polikliniky s léčebnami dlouhodobě nemocných,“ píše Dvouletý.

Krajský předseda Soukromníků rovněž rozporuje to, že by měl projekt nové Čunkovy nemocnice stát 8 miliard korun. „Je to lež jako věž,“ napsal na Facebooku s tím, že tvrzení, že se nedá nová nemocnice postavit za takové peníze, podle něj potvrzují i odborníci. Těm věří Dvouletý dle svých slov více než Čunkovi.

O tom, kolik bude projekt Čunkova špitálu ve Zlíně-Malenovicích se v minulosti vedly spory. Objevil se například posudek (zpracovat si ho nechala opozice), podle kterého by celý projekt mohl stát až 12 miliard korun (psali jsme o tom ZDE). Čunek posléze kvůli posudku hrozil trestním oznámením (článek ZDE).

