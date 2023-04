Cyril Svoboda: Trump by neměl vyhrát. Začne se mstít

Bývalý prezident Spojených států Donald Trump byl v úterý obžalován z falšování obchodních záznamů. Bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda (KDU-ČSL) v pořadu 360° na CNN Prima NEWS komentoval, jak dění kolem Trumpa vnímá: „Choval se přiměřeně. I soud se k němu choval přiměřeně, nepřišel v klepetech. Teď je na vrcholu a má velkou podporu. Divadlo se povedlo,“ uvedl a zmiňoval, jaké to může mít dopady na americké volby v roce 2024. „Pokud by zvítězil, nebylo by to dobře, je to člověk pomsty,“ dodal Cyril Svoboda k prezidentskému kandidátu Trumpovi.

Soud v New Yorku v úterý večer zveřejnil 34 případů obžaloby, které čelí bývalý americký prezident Donald Trump. Prokuratura ho viní, že před volbami roku 2016 nařídil platby třem osobám ve snaze umlčet jejich tvrzení o jeho nemanželských poměrech.

Někdejší šéf české diplomacie Cyril Svoboda hovořil o historickém okamžiku a nyní se podle něj Trump možná řídí pravidlem „každá publicita, i negativní, je dobrá publicita“. Otázkou nyní bude další vývoj: „Teď je Trump na vrcholu a má velkou podporu a divadlo se povedlo. Choval se přiměřeně, soudce se choval přiměřeně, Trump nepřišel v klepetech, nebyly tam žádné ponižující procedury, dokonce nemusí ani čekat na soud někde ve vězení,“ popsal, jak vnímá, že se Trump stal prvním trestně stíhaným exprezidentem v dějinách Spojených států.

Cyril Svoboda následně přemítá o tom, jak to vše může negativně ovlivnit americké prezidentské volby. „Bude-li ale soud pokračovat a bude-li rozhodnuto, tak to může mít efekt i na kampaň. Teď se to jeví v jeho prospěch, ale nakonec to tak být nemusí. Takže teď to vypadá dobře, ale volby ještě nejsou,“ nevyloučil, že tato publicita Trumpovi může ve výsledku naopak uškodit.

Jestli se Trumpovi bude dařit, bude podle Cyrila záležet na tom, kdo bude kandidovat za demokraty: „Pokud to bude Joe Biden, tak podle mě Trump šanci má. Protože klima se mění všude – ve Finsku, v Itálii. Obecně dochází k jisté změně klimatu, myslím, že to by Trumpovi nahrálo,“ predikoval.

Opět se vrátil k přístupu soudu jako klíčovému faktoru budoucích událostí: „Otázka tedy je, jak se bude chovat soud. A jestli převáží názor, že právní stát znamená, že před soud jde kdokoli – i prezident Spojených států a platí tu ‚padni komu padni‘. To by Trumpovi neprospělo. Na druhou stranu to může být interpretace, že je to politická zakázka – zlikvidovat Trumpa před volbami, to by mu zase pomohlo,“ krčil lidovecký politik rameny.

Stejně tak bude důležité, jaká interpretace převáží u Američanů. „Ty fankluby, které jsme dnes viděli, ty nejsou rozhodující, ty to vidí jasně. Trumpovci říkají, že je to zločin a politická objednávka. Odpůrci to zase odmítají a volají po spravedlnosti. Volby rozhodne ten nerozhodnutý volič, který se může přiklonit k jedné z interpretací,“ řekl Cyril Svoboda k zatím neurčité reakci části americké společnosti.

Pokud by Trump znovu v prezidentských volbách zvítězil, podle Cyrila Svobody by to nebylo dobře. „On je člověk pomsty. Nemyslím si, že by to bylo dobře, kdyby vyhrál. Kdyby v tomto vyhrál, tak řekne: ‚Ukradli jste mi volby, takhle jste se chovali, obvinili jste mě a já jsem teď prezident.‘ A on to nevydrží a jako jediný reprezentant výkonné moci má pak dostatek prostředků si to rozdat s kdekým a bude na to mít dostatek sil a moci. A to si myslím, že je nebezpečné, protože pomsta vůbec do tohoto prostoru nepatří a on není člověk, který je schopen se od toho oprostit a chovat se jinak,“ míní Cyril Svoboda.

Není podle něj pochyb, že je proces i politický, nabídl příměr s Čapím hnízdem a načasováním rozsudku v této kauze. „Víte, v tom procesu... Tam je něco politického... Tady se Čapí hnízdo řešilo strašně dlouho... Říkáte si, co tam studovali ti státní zástupci a policisti? Měli na to několik let, museli to umět už zpaměti. A stejně se to nějak načasovalo. I tady se určitě ten soud načasuje. A Trump to využije jako politický argument. Trump už podle mě ale nemá být prezidentem, protože tohle on nenechá bez emoce a bez odvety, vyřizoval by si účty,“ zopakoval Cyril Svoboda obavy, že Trump by se v Bílém domě pouze mstil svým odpůrcům, než aby důsledně vedl svou zemi.

