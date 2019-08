Další prohra státu u soudu ve věci mýtného tendru, Ministerstvo dopravy se žádostí o odklad rozsudku neuspělo

Kasační stížnost podávaly na konci července Ministerstvo dopravy, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže i konsorcium CzechToll a SkyToll. Stížnost mířila proti verdiktu Krajského soudu v Brně, který v polovině července nařídil ÚOHS, že se musí znovu zabývat způsobem uzavření smlouvy. Ta by přitom měla začít platit už začátkem prosince, kdy by při zajišťování výběru mýtného mělo konsorcium firmu Kapsch nahradit.

Firma ale očekává, že ÚOHS uzavřenou smlouvu zneplatní. Kapsch tvrdí, že byla smlouva uzavřena protiprávně, protože v době její ratifikace platilo předběžné opatření znemožňující kontrakt uzavřít. S tím se ztotožnil i krajský soud.

Už v květnu navíc Krajský soud v Brně vyhověl předchozí žalobě rakouské firmy Kapsch, která si stěžovala na nedostatečné posouzení svých námitek proti průběhu mýtného tendru, a nařídil ÚOHS se námitkami znovu zabývat. Kapsch tak očekává, že antimonopolní úřad otevře správní řízení, aby smlouvu zneplatnil. S kritizovaným mýtným tendrem ale nemá problém jen společnost Kapsch.

„Současné dění okolo mýta je jen smutným důkazem důvodů našich protestů, že tendr s rozšířením zpoplatněných silnic o zhruba 900 kilometrů vůbec neměl být vypsán,“ v reakci na obavy zástupců obcí z objíždění nově zpoplatněných úseků to uvedl mluvčí Sdružení ČESMAD Bohemia Martin Felix.

„Celá vláda i ministr dopravy už dva roky věděli o zásadním nesouhlasu obcí, krajů i dopravců s navrhovaným rozšířením. My si ovšem nemyslíme, že objíždění bude tak masovým jevem, jak se obávají samosprávy. Spíše nám vadí finanční nevýhodnost tohoto rozšíření, na které se ve výsledku bude doplácet z peněz vybraných na dálnicích. To, že s tímto rozšířením mají být spojeny ještě navíc další zákazy a omezení pro nákladní vozidla, je pro nás velmi špatná zpráva,“ řekl Martin Felix.

„Ministr dopravy mýto bohužel neřeší, pouze pasivně přejal od exministra Ťoka dědictví zpackaného tendru. Neudělal si vlastní kritickou analýzu celé situace a plně převzal politickou i právní odpovědnost za hrozící velké škody. Nemá žádný plán B, ačkoliv mu v tuto chvíli reálně hrozí zneplatnění mýtné smlouvy s konsorciem CzechToll/SkyToll, a to za situace, kdy zároveň vypověděl smlouvu se současným provozovatelem. Po nedávných soudních rozsudcích měl ministr možnost udělat krok zpět a vrátit budoucí provozování do rukou samotného státu, jako je tomu dnes už ve většině okolních zemí. Bylo by to totiž nejlevnější řešení pro daňové poplatníky a zároveň by to logicky zapadlo i do chystané transformace ŘSD podle rakouského vzoru,“ říká mluvčí společnosti Kapsch David Šimoník.

Odborníci zatím působení Kremlíka vzhledem ke krátké době od jeho jmenování příliš hodnotit nechtěli. Například hlavní ekonom společnosti Czech Fund Lukáš Kovanda upozornil, že žádný ministr nemůže zařídit převratné změny tzv. na počkání. „Řada problémů v dopravě se táhne léta, ne-li desetiletí, a je iluzorní domnívat se, že by i ten nejschopnější ministr na světě mohl po pár měsících ve funkci cokoli zásadního změnit,“ podotkl.

Od prvních dnů musel ministr Kremlík řešit přípravu nového mýta. V červnu ustoupil od plánu svého předchůdce Dana Ťoka (za ANO) na zavedení nulové sazby mýtného na silnicích první třídy. Podle současného ministra by bezplatné mýto mohlo zpochybnit mýtný tendr. Nyní by ale měl reagovat na rozhodnutí soudů, kdy byl „mýtný tendr zpochybněn“ oficiálně, daleko razantněji. Jinak státu hrozí miliardové škody, ať už za prohranou mezinárodní arbitráž s firmou Kapsch, anebo za nedokončený tendr s Kellnerovým uskupením firem CzechToll/SkyToll. Na rozumná řešení je stále dost času. Snad si to zkušený bývalý právník Kremlík dobře spočítá.

Kremlík nahradil 30. dubna v čele resortu dopravy Dana Ťoka, který odstoupil po čtyřech a půl roku ve funkci. Do té doby Kremlík zastával funkci náměstka na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. V minulosti krátce působil na Ministerstvu dopravy jako správní ředitel.

