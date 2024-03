Danuše Nerudová a Petr Pavel. Nečekané propojení našla Bobošíková

„Prostě taková mezinárodní udavačská služba s posvěcením Bruselu,“ shrnuje novinářka Bobošíková poté, co v pořadu Aby bylo jasno procházela program hnutí STAN pro volby do Evropského parlamentu. Věnovala se i lídryni hnutí, Danuši Nerudové. Poukázala na skutečnost, že její kampaň vedou tytéž marketéři, kteří dopomohli na Hrad Petru Pavlovi.

„Víte, že se Rakušanovo hnutí STAN nechce ve svém programu znát k Fialově vládě? Víte, že marketéři budou prodávat lídryni kandidátky STAN Danuši Nerudovou patrně jako čokoládovou tyčinku? Víte, že Danuše Nerudová nechce být jen europoslankyní, ale i eurokomisařkou? A víte, že STAN chce zrušení práva veta, federalizaci Evropské unie, zřízení eurokomisaře pro obranu, posílení vojenské pomoci Ukrajině a řízení neziskovek a aktivistů přímo z Bruselu? Ukážeme vám,“ uvedla pořad Aby bylo jasno novinářka Jana Bobošíková.

Bobošíková hned z kraje představila Danuši Nerudovou coby lídryni STAN do eurovoleb i přes to, že není členkou hnutí. Coby lídryně byla dle slov Bobošíkové Nerudová vygenerována podle průzkumů veřejného mínění.

Opomíjet by se nemělo, jak se vůbec Nerudová stala veřejně známou osobností. „Ten proces byl podobný jako u prezidenta Petra Pavla. Víme, že je produktem skvělého marketingu. Mnohokrát jsme slyšeli, jak byl vykopán a vybroušen jako diamant někým jiným a jeho skutečné politické názory jsme téměř neznali,“ shrnula Bobošíková.

Příběh Nerudové je dle jejího názoru podobný. PR experti jí vybudovali značku, která se v daný čas protnula s PR konceptem hnutí STAN.

„Co myslíte? Je lídryně hnutí STAN do evropských voleb, nečlenka Danuše Nerudová, autentickou političkou s vlastním pevným názorem nebo nám ji marketéři prodají jako pamlsek v blyštivém obalu?“ vyzývá Bobošíková k zamyšlení, obratem však sama potvrzuje, že druhá z variant je ta správná.

Poté zmínila marketéra hnutí STAN Martina Klčo, který měl na VŠEM ukázat desatero, jak se v politice buduje značka. Kromě kandidáta je třeba mít dobrou strategii, sociální média, komunikační a PR tým, influencery, peníze a flexibilitu a schopnost reagovat na „fuckupy“.

„Slova jako názor, hodnota, myšlenka… ty se v desateru nevyskytují. Ovšem pro tvorbu toho správného kandidáta návod funguje,“ usuzuje novinářka Bobošíková a očekává tak úspěch marketingu STAN ve volbách do Evropského parlamentu. „O fakta, o ta půjde až na posledním místě.“

Samotný předseda hnutí STAN Vít Rakušan počítá s ústní dohodou s předsedou ODS, že by Nerudová byla ideální kandidátkou na eurokomisařku. Bobošíková připomněla, že o tom se však má jednat až po volbách do Evropského parlamentu a obvinila tak hnutí STAN z toho, že prostřednictvím „vylepšené značky“ Nerudové chce získat co nejvíce hlasů a Nerudovou následně na post eurokomisařky dosadit.

„A protože nelze být zároveň europoslancem a eurokomisařem, tak STAN přesunem Nerudové do Evropské komise získá další poslanecký mandát v europarlamentu,“ vysvětluje Bobošíková.

Celý pořad Aby bylo jasno ke zhlédnutí zde:

V další části pořadu Aby bylo jasno se Bobošíková zaměřila na program hnutí STAN pro volby do Evropského parlamentu. „Chvílemi se v něm vládní STAN tváří, jakože je vlastně opozice a že s vládou Petra Fialy nemá nic společného,“ říká Bobošíková a poukazuje na některé neshody.

Zatímco STAN chce zajistit zdravotní péči i pro lidi v těch nejodlehlejších regionech, vláda chce naopak v regionech nemocnice rušit.

STAN chce garantovat dostupné a kvalitní potraviny. „Přitom sedí ve Fialově vládě, která neváhá dovážet pšenici z Ukrajiny na hony vzdálenou českým i eurounijním kvalitativním standardům,“ uvádí věci na pravou míru Bobošíková.

Dále novinářka vyzdvihla skutečnost, že STAN v programu též píše, že „svoboda projevu je základním pilířem demokracie“, přitom je STAN součástí vládní koalice Petra Fialy, která před lety podpořila vypnutí některých webů.

„Nebyl by to STAN a nebyla by to Danuše Nerudová, aby neslibovali evropskou demokracii a občanskou společnost,“ míní Bobošíková.

„A pozor! Má se vytvořit systém, ve kterém by mohli aktivisté a obránci práv Evropské unie podávat průběžné zprávy o všech formách útoku, hrozeb, očerňovacích kampaní a omezení občanského prostoru tak, aby se jimi mohla unie v čas zabývat a problémy účinně řešit,“ čte Bobošíková informace z programu STAN. „Prostě taková mezinárodní udavačská služba s posvěcením Bruselu,“ doplňuje nakonec.

