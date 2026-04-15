Debata o ČT? Ta měla být už za Fialy

15.04.2026 18:30 | Monitoring
autor: Jakub Makarovič

Plán vlády Andreje Babiše na zrušení koncesionářských poplatků v rámci mediální novely opět rozdělil národ na dva nesmiřitelné tábory. Podle některých odborníků a komentátorů ale chybovaly obě strany konfliktu a máslo na hlavě má především současná opozice, která místo veřejné debaty na sílu prosadila zvýšení poplatků. Současná vláda pak jen odpovídá stejnou mincí, když taktéž bez veřejné debaty na sílu prosazuje zrušení poplatků.

Popisek: Budova České televize na Kavčích horách

Člen RRTV Vadim Petrov doufal, že před takto významnou změnou zákona o ČT a ČRo proběhne několik fází debaty. „Nejdřív všeobecné - o tom, jak je to v Evropě, jaké jsou trendy, o digitálních platformách, o relevantní roli veřejnoprávních mediích v současném mediálním prostředí...Pak napsat zákon. Projít připomínkovým řízením, rozpravou a obstrukcemi v parlamentu. Se všemi vracečkami Senátu a prezidenta,“ tvrdí Petrov, jak by to mělo nejlépe vypadat.

Jenže z toho všeho zbyla jen poslední část a to je boj v parlamentu. „Koalice i opozice se to rozhodly ale hrát natvrdo. Bez kompromisu. Na sílu. Na počet hlasů,“ mrzí Petrova.

Ten se dle svých slov ani nechce k tématu veřejně vyjadřovat, protože se ve skutečnosti neodehrává smysluplná debata. „Zvou mě do debat všude možně, nechodím tam, protože obhájci dosavadního uspořádání mají jen jeden argument ´poplatky být musí´, takže uznávám, že by první fáze neměla cenu. Že by se to jen zdrželo a celý proces proběhl stejně,“ míní Petrov.

Petrovovi přijde i v pořádku, že se rozpočet vrací do roku 2024, protože i tak je velkorysý a že se nově stanovují priority, kdy je na první místě publicistika a zpravodajství, dále vzdělávání a až poté zábava.

Přesto Petrov trvá na tom, že měla ve věci proběhnout veřejná debata. „Měl jsem včera večer schůzku s Babišem, nevěděl jsem, že předtím Motoristé udělají tiskovku k zákonu. Myslel jsem, že ho budu přesvědčovat o odborné debatě, ale vzhledem k reakci všech zúčastněných po tiskovce jsem to neudělal. Už je pozdě,“ má jasno Petrov, že nyní už se šlo do zákopů a na debaty je pozdě.

„Tak jo. Poplatky nebudou, priority nastaví zákon a ti, kteří chtějí StarDance a každoroční novou štědrovečerní pohádku si na to připlatí zvlášť. Poplatky na transparentní účet, jen pro ty, kteří je platit chtějí, budou dál možné...“ dodává Petrov, že rozhodnutí se zdá konečné a jeho prosazení je otázkou času.

Také komentátor Luděk Staněk, který většinou nenechá na vládních politicích nit suchou, tentokrát souhlasí, že zákopovou válku o poplatky způsobila už vláda Fialova. „Tohle je věc, kterou jsem říkal opakovaně. Minulá vláda měla relativní safespace na to, aby vedla tuhle debatu- proč veřejnoprávní média, jak veřejnoprávní média, za kolik veřejnoprávní média. Je to debata nepříjemná a byla by asi uřvaná, ale byla naprosto nutná,“ připomíná Staněk.

„Bylo důležitý tu debatu vést tehdy už proto, že ty instituce jsou velký a pracujou hodně dopředu. (Jen třeba natáčeni dramatický tvorby se plánuje na dva roky i dýl). Místo toho si nechala ukrást Radu ČT, přišla o kompetentního ředitele ČT a hloupým způsobem zvýšenýma poplatkama naštvala úplně všechny, zatímco někde vzadu si Marek Benda spokojeně mnul ručičky,“ pálí Staněk.

A výsledek je ten, že aktuálně už se žádná debata vést nebude, protože současná vláda odpoví taktéž silou a počtem hlasů, jako to udělala loni Fialova parta. „Teď je podle všeho na tu debatu pozdě, nová vláda to urve na sílu a současná opozice nemá reálný plán ani argumenty. Speciálně když celá debata bude probíhat na argumentačním půdorysu: ´nechceme Stardance´ vs. ´nechceme Maďarsko´. To se nedá vyhrát- možná se to dá na náměstích zpomalit, ale to je tak všechno,“ má jasno komentátor.

I on si je jistý, že ke změnám dojde, protože je to politicky nevyhnutelné. „Ke změnám dojde, je jen otázka jak velký budou a rozhodně nebudou nějak extra smysluplně řízený. Takže je mi líto- bez ohledu na to, co si myslím o lidech, co to včera oznamovali. Tohle jde z mého pohledu za ODSáckym youtuberem a jeho lidmi. Ať se tady teď Martin Baxa bije v prsa jak chce,“ dodal Staněk.

Zdroje:

https://twitter.com/LudekStanek/status/2044376487776637326?ref_src=twsrc%5Etfw

