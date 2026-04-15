Debata o ČT? Ta měla být už za Fialy

Člen RRTV Vadim Petrov doufal, že před takto významnou změnou zákona o ČT a ČRo proběhne několik fází debaty. „Nejdřív všeobecné - o tom, jak je to v Evropě, jaké jsou trendy, o digitálních platformách, o relevantní roli veřejnoprávních mediích v současném mediálním prostředí...Pak napsat zákon. Projít připomínkovým řízením, rozpravou a obstrukcemi v parlamentu. Se všemi vracečkami Senátu a prezidenta,“ tvrdí Petrov, jak by to mělo nejlépe vypadat.
Jenže z toho všeho zbyla jen poslední část a to je boj v parlamentu. „Koalice i opozice se to rozhodly ale hrát natvrdo. Bez kompromisu. Na sílu. Na počet hlasů,“ mrzí Petrova.
Ten se dle svých slov ani nechce k tématu veřejně vyjadřovat, protože se ve skutečnosti neodehrává smysluplná debata. „Zvou mě do debat všude možně, nechodím tam, protože obhájci dosavadního uspořádání mají jen jeden argument ´poplatky být musí´, takže uznávám, že by první fáze neměla cenu. Že by se to jen zdrželo a celý proces proběhl stejně,“ míní Petrov.
Petrovovi přijde i v pořádku, že se rozpočet vrací do roku 2024, protože i tak je velkorysý a že se nově stanovují priority, kdy je na první místě publicistika a zpravodajství, dále vzdělávání a až poté zábava.
Přesto Petrov trvá na tom, že měla ve věci proběhnout veřejná debata. „Měl jsem včera večer schůzku s Babišem, nevěděl jsem, že předtím Motoristé udělají tiskovku k zákonu. Myslel jsem, že ho budu přesvědčovat o odborné debatě, ale vzhledem k reakci všech zúčastněných po tiskovce jsem to neudělal. Už je pozdě,“ má jasno Petrov, že nyní už se šlo do zákopů a na debaty je pozdě.
„Tak jo. Poplatky nebudou, priority nastaví zákon a ti, kteří chtějí StarDance a každoroční novou štědrovečerní pohádku si na to připlatí zvlášť. Poplatky na transparentní účet, jen pro ty, kteří je platit chtějí, budou dál možné...“ dodává Petrov, že rozhodnutí se zdá konečné a jeho prosazení je otázkou času.
Také komentátor Luděk Staněk, který většinou nenechá na vládních politicích nit suchou, tentokrát souhlasí, že zákopovou válku o poplatky způsobila už vláda Fialova. „Tohle je věc, kterou jsem říkal opakovaně. Minulá vláda měla relativní safespace na to, aby vedla tuhle debatu- proč veřejnoprávní média, jak veřejnoprávní média, za kolik veřejnoprávní média. Je to debata nepříjemná a byla by asi uřvaná, ale byla naprosto nutná,“ připomíná Staněk.
„Bylo důležitý tu debatu vést tehdy už proto, že ty instituce jsou velký a pracujou hodně dopředu. (Jen třeba natáčeni dramatický tvorby se plánuje na dva roky i dýl). Místo toho si nechala ukrást Radu ČT, přišla o kompetentního ředitele ČT a hloupým způsobem zvýšenýma poplatkama naštvala úplně všechny, zatímco někde vzadu si Marek Benda spokojeně mnul ručičky,“ pálí Staněk.
A výsledek je ten, že aktuálně už se žádná debata vést nebude, protože současná vláda odpoví taktéž silou a počtem hlasů, jako to udělala loni Fialova parta. „Teď je podle všeho na tu debatu pozdě, nová vláda to urve na sílu a současná opozice nemá reálný plán ani argumenty. Speciálně když celá debata bude probíhat na argumentačním půdorysu: ´nechceme Stardance´ vs. ´nechceme Maďarsko´. To se nedá vyhrát- možná se to dá na náměstích zpomalit, ale to je tak všechno,“ má jasno komentátor.
I on si je jistý, že ke změnám dojde, protože je to politicky nevyhnutelné. „Ke změnám dojde, je jen otázka jak velký budou a rozhodně nebudou nějak extra smysluplně řízený. Takže je mi líto- bez ohledu na to, co si myslím o lidech, co to včera oznamovali. Tohle jde z mého pohledu za ODSáckym youtuberem a jeho lidmi. Ať se tady teď Martin Baxa bije v prsa jak chce,“ dodal Staněk.
Tohle je vec, kterou jsem rikal opakovane. Minula vlada mela relativni safespace na to, aby vedla tuhle debatu- proc verejnopravni media, jak verejnopravni media, za kolik verejnopravni media. Je to debata neprijemna a byla by asi urvana, ale byla naprosto nutna. Bylo dulezity tu…— Ludek Stanek (@LudekStanek) April 15, 2026
